Amazon: Kindle Unlimited wird teurer

Amazon erhöht den Preis für sein eBook-Abo Kindle Unlimited. Ab 18. Juni 2023 kostet das Monatsabo nicht mehr 9,99 Euro, sondern 11,75 Euro. Amazon erklärt die Preiserhöhung mit gestiegenen Kosten in den vergangenen fünf Jahren. Der Preis für Kindle Unlimited sei in diesem Zeitraum mit 9,99 Euro immer gleich geblieben. Nun müsse der Konzern jedoch den Preis anpassen, um den Dienst “weiterhin in der gewohnten Qualität anbieten“ zu können.

Sparen bei 6-Monats- und 12-Monats-Abo

Wer Kindle Unlimited noch nicht ausprobiert hat, kann das Abo zwei Monate lang kostenlos testen. Nach Ende des Aktionszeitraums werden monatlich 11,75 Euro für den Dienst fällig. Wer Kindle Unlimited schon abonniert, kann sich den alten Monatspreis in Höhe von 9,99 Euro für einen längeren Zeitraum sichern – indem er ein 6-Monats- oder 12-Monats-Abo abschließt. Für 6 Monate Kindle Unlimited werden dann 59,94 Euro fällig anstatt 70,50 Euro. Für 12 Monate zahlen Abonnenten nur 119,88 Euro anstatt 141 Euro.

Zugriff auf eine Million eBooks

Mit Kindle Unlimited zahlen Nutzer einen festen Monatsbetrag und können in diesem Zeitraum unbegrenzt viele eBooks lesen. Im Unlimited-Angebot finden sich nicht alle Bücher von Amazon, die Auswahl ist mit mehr als einer Million Titel jedoch sehr groß. Ebenfalls inklusive sind ausgewählte e-Magazin-Abos. Kindle Unlimited kann sowohl auf Kindle-e-Readern als auch mit der Kindle-Lese-App auf Smartphones und Tablets genutzt werden.

“Harry Potter“ bei Kindle Unlimited

Während große Verlage dem Unlimited-Angebot von Amazon zu Beginn skeptisch gegenüber standen, ist es dem Konzern mittlerweile gelungen, mehrere Beststeller unter Vertrag zu nehmen – darunter etwa die “Harry Potter“-Saga und die “Hunter Games“. Die meisten unabhängigen Autoren nehmen ebenfalls an dem Programm teil.