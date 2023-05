Honor Magic 5 Pro im Test: Top-Smartphone mit dem wohl aktuell besten Display

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Das wahrscheinlich beste Display

Hervorragende Akkulaufzeit

Leistungsstarke Kameras Kontra Schwerfällige Software

Schwankende Leistung Fazit Das Magic 5 Pro ist ein voll ausgestattetes Flaggschiff, das es mit den meisten Konkurrenten in Sachen Displayqualität, Akkulaufzeit und sogar Kameraleistung aufnehmen kann. An der Software muss Honor aber noch etwas arbeiten.

Preis beim Test

Unavailable in the US

Mit der Honor-Reihe hat Huawei es geschafft aus dem Mittelklassemarkt aufzusteigen und seine eigenen Flaggschiffe zu verkaufen. In diesem Jahr hat das Unternehmen bereits das Magic Vs vorgestellt, einer der wenigen weltweiten Herausforderer für die Falthandys von Samsung, aber das Magic 5 Pro ist ein wenig traditioneller geblieben.

Aber wie leistungsstark ist das Magic 5 Pro genau und ist das Angebot gut genug, um sich von Konkurrenten wie Samsung, Google oder Apple abzuheben?

Design & Gehäuse

Groß, aber erstaunlich schlank

Wasserfest nach IP68

Auffälliges rundes Kameramodul

Das Magic 5 Pro fügt sich nahtlos in die modernen Designtrends für Flaggschiff-Handys ein. Eine riesige Platte aus gewölbtem Glas und Metall mit einem überdimensional großen, runden Kameramodul auf der Rückseite.

Ein Handy, das Aufmerksamkeit erregen möchte

Mit einem 6,81-Zoll-Display und einem Gewicht von 219 Gramm fällt das Gerät ziemlich groß und schwer aus. Allerdings ist es im Gegensatz zu anderen großen Handys auf dem Markt nur 8,8 mm dick und liegt damit sehr angenehm in der Hand.

Dominic Preston / Foundry

Die Kameras sind das auffälligste Element (auf beiden Seiten). Auf der Vorderseite ist Honor nach wie vor das einzige Unternehmen, das neben der Selfie-Kamera einen Tiefensensor einbaut, der eine pillenförmige Aussparung im Stile des iPhones bildet (auch wenn er hier eher in der Ecke als in der Mitte untergebracht ist).

Auf der Rückseite befindet sich eine riesige kreisförmige Kamera, die von ihren drei Linsen eingenommen wird. Besonders auffällig ist dies beim grünen Modell, bei dem die schwarzen Linsen in einem markanten Dreieck aus dem Gehäuse herausragen. Das ist nicht gerade subtil, aber das versucht es auch gar nicht zu sein, denn das Magic 5 Pro möchte Aufmerksamkeit erregen.

Dominic Preston / Foundry

Ich habe das grüne Modell “Meadow Green” getestet, das mit seiner matten Glasoberfläche nur leicht glänzt, obwohl auch ein glänzendes schwarzes Modell erhältlich ist.

Ein Nachteil ist, dass Honor nicht angibt, Gorilla Glass oder andere gehärtete Glas-Alternativen zu verbauen, die das Gerät vor Beschädigungen schützen würden. Allerdings wird eine vormontierte Displayschutzfolie mitgeliefert, die zumindest vor groben Kratzern schützen sollte. Mit der IP68-Zertifizierung sollte es zudem sicher vor Staub und Wasser sein.

Display & Lautsprecher

6,81 Zoll 1-120Hz OLED

Fokus auf Augenkomfort

Leicht blechern klingende Stereo-Lautsprecher

Wenn man nach dem Marketing von Honor geht, besitzt das Magic 5 Pro zwei Hauptstärken und das Display ist eine davon.

Dominic Preston / Foundry

Das 6,81 cm große OLED-Display nutzt die neueste LTPO-Technologie, um die Bildwiederholfrequenz zwischen 1 und 120 Hz zu skalieren und so für eine flüssige Darstellung und optimierte Akkulaufzeit zu sorgen.

Der Bildschirm ist an allen vier Kanten gewölbt, um ein symmetrisches Aussehen und eine angenehme Haptik zu gewährleisten. Es bietet eine hohe Auflösung von 1312 x 2848 Pixeln und einen speziellen Display-Chipsatz, der die beeindruckende Farbgenauigkeit und HDR10+-Unterstützung ermöglicht.

Das wahrscheinlich aktuell beste Display

Das ist aber noch nicht alles. Honor hat auch viel Wert auf Funktionen für die Augengesundheit gelegt und verspricht, dass dieser Bildschirm einer der besten für eine komfortable Langzeitnutzung ist. Durch eine dynamische Dimm-Technologie und ein reduziertes Bildschirmflimmern soll sich die Nutzung des Gerätes nicht negativ auf Ihre Sehkraft und Ihren Schlafrhythmus auswirken.

Dominic Preston / Foundry

Nach einer Woche mit dem Telefon kann ich nicht sagen, dass ich einen besonderen Unterschied bemerkt habe. Somit muss ich mich auf das Wort von Honor verlassen, dass meine Augen nicht so stark belastet werden. Ich kann zumindest bestätigen, dass das Display großartig aussieht! Es ist hell, farbenfroh und gestochen scharf, mit tiefem Kontrast und unwiderstehlicher Geschmeidigkeit.

Ist das jetzt der beste Bildschirm, den es derzeit auf dem Markt gibt? Ich weiß es tatsächlich nicht, aber er sollte definitiv hervorgehoben werden.

Leider kann ich das Gleiche nicht bei den Lautsprechern sagen. Das Stereo-Setup ist nicht schlecht, aber es ist weit davon entfernt, ein herausragendes Merkmal zu sein und für ein Flaggschiff-Handy klingen sie einfach zu blechern. Für gelegentliche Video-Sessions auf z. B. Youtube oder Netflix reichen sie aus, aber erwarten Sie nicht zu viel.

Spezifikationen & Leistung

Neuester Snapdragon 8 Gen 2 Chip

Bleibt bei den Benchmarks hinter der Konkurrenz

Großer RAM und viel Speicherplatz

Das Magic 5 Pro wird vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben, dem schnellsten Chipsatz, den es derzeit für Android-Handys gibt. Honor kombiniert ihn mit großzügigen 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz in der einzigen Version des Handys, die international auf den Markt kommt.

Es überrascht also nicht, dass das Handy sehr schnell ist. Es bewältigt alle anspruchsvollen Multitasking-Aufgaben und High-End-Mobile-Spiele mit Leichtigkeit, dennoch habe ich zwei Vorbehalte gegen die Leistung des Handys.

Dominic Preston / Foundry

Zum einen stottern bestimmte Apps wie Google Maps und Google Übersetzer oder sie frieren sogar ein. Vermutlich liegt dies an einem Software-Problem, aber es schadet dem Leistungsversprechen der Hardware.

Zum anderen liegt das Magic 5 Pro in den Benchmarks nur geringfügig hinter allen anderen von uns getesteten 8-Gen-2-Handys, was darauf hindeutet, dass Honor noch einiges an Optimierungsarbeit zu leisten hat. Für die meisten Leute ist diese Art von Unterschied wirklich egal, aber wenn Sie das Gerät hauptsächlich für Spiele oder anspruchsvolle Anwendungen nutzen möchten, scheint die Konkurrenz etwas mehr Leistung aus der Hardware herauskitzeln zu können.

Bei der Konnektivität unterstützt das Telefon natürlich 5G, zusammen mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, und NFC.

Zu den biometrischen Funktionen gehören die Gesichtsentsperrung über die Selfie-Kamera und ein zuverlässiger Fingerabdruckscanner, der in das Display integriert ist.

Kamera: Foto und Video

Dreifache 50 MP Rückkamera

Selfie-Kamera mit zusätzlichem Tiefensensor

Neben dem Display sind die Kameras die zweite Hauptstärke des Handys.

Dominic Preston / Foundry

Die umfassenden Display-Spezifikationen des Magic 5 Pro werden durch die Kamera-Ausstattung mehr oder weniger ergänzt.

Die Hauptkamera verwendet einen großen 1/1,12-Zoll-Sensor, der nicht ganz so groß wie der IMX989-Sensor ausfällt, der dieses Jahr u. a. im Vivo X90 Pro, Oppo Find X6 Pro und Xiaomi 13 Pro zu sehen war, aber nicht weit davon entfernt ist.

Die Kombination aus schneller f/1.6-Blende und optischer Bildstabilisierung (OIS) bedeutet, dass die Kamera in der Lage ist, eine beeindruckende Menge an Licht einzufangen. Das ist der Schlüssel zu jeder Art von Fotografie, vor allem aber bei schlechten Lichtverhältnissen, bei denen das 5 Pro sowohl Details als auch eine natürliche Farbpalette beibehält – was selbst für die besten Handykameras bei schwachem Licht schwierig ist.

Ich habe mit dieser Hauptkamera scharfe, aussagekräftige Aufnahmen bei allen möglichen Lichtverhältnissen gemacht und war von den Ergebnissen beeindruckt. Die Farben sind ein wenig gesättigt, aber nicht aggressiv und der hervorragende Dynamikbereich trägt dazu bei, dass das Magic 5 Pro schöne Schatten und gemischte Lichtverhältnisse einfangen kann.

Zum Hauptobjektiv gesellt sich ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv, das einen kleineren Sensor und eine etwas langsamere Blende von f/2.0 verwendet (obwohl dies immer noch überdurchschnittlich schnell für ein Objektiv mit diesem Weitwinkel ist).

Die Aufnahmen können nicht ganz mit denen der Hauptkamera mithalten. Die Farben sind gedämpfter und die Fotos sind im Allgemeinen ein oder zwei Nuancen dunkler, als man es vermuten würde. Dazu kommt ein deutlicher Abfall des Dynamikumfangs, wodurch Schatten und dunkle Flecken zu wenig Details aufweisen. Da es keine optische Stabilisierung besitzt, ist es auch das einzige der drei Objektive, das in der Dunkelheit wirklich Probleme hat. Insgesamt ist es nicht schlecht, aber ich hatte mehr erwartet.

Die Hauptkamera macht scharfe und klare Aufnahmen bei allen Lichtverhältnissen

Schließlich gibt es noch ein Periskop-Objektiv mit 3,5-fachem Zoom, einer Blende von f/3.0 und OIS. Es handelt sich dabei um eine halbherzige Zoom-Funktion. Kürzer als viele andere Periskope, aber zu lang, um es bequem für Porträts oder Ähnliches zu verwenden.

Sobald man sich mit den Entfernungen vertraut gemacht hat, sind die Fotos wirklich beeindruckend. Bei der Standardbrennweite von 3,5 sind die Aufnahmen detailreich und gut belichtet, selbst bei schwachem oder schwierigem Licht. Man kann sogar bis zum 10-fachen Zoom aufdrehen, ohne dass die Qualität darunter leidet, aber viel mehr würde ich der Kamera nicht zutrauen.

Auf der Vorderseite finden Sie die “Selfie-Pille”, allerdings gibt es auch hier nur eine echte Kamera mit einem Tiefensensor daneben. Seltsamerweise bietet Honor hier drei Standard-Zoom-Optionen: 0,7x, 0,8x und normal, wobei die letzten beiden vermutlich nur Ausschnitte des Sensors darstellen.

Der 12-Megapixel-Sensor schneidet nicht schlecht ab. Bei meinen Aufnahmen vom Balkon bei hellem Licht und mit Blick in mein viel dunkleres Wohnzimmer gelang ihm sogar eine passable Teilbelichtung. Der ToF-Sensor spielt auch im Porträtmodus seine Stärken aus, mit einem natürlich wirkenden Bokeh, das durch eine hervorragende Kantenerkennung unterstützt wird, die nur ein oder zwei verirrte Haare unscharf werden lässt. Somit ist dieses Gerät hervorragend für Selfies geeignet.

Mit der Frontkamera können Sie mit bis zu 4K und 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, mit der Rückkamera sogar mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde. Es gibt keine 8K-Option, aber ich vermute, dass sich nur wenige Nutzer dafür interessieren werden.

Eine Besonderheit ist, dass es keine Möglichkeit gibt, die Ultrawide-Kamera auf der Rückseite für Videoaufnahmen zu verwenden. Vermutlich hat Honor diese Entscheidung getroffen, weil die Ergebnisse ohne OIS nicht wirklich stabil sind wie bei den anderen Objektiven.

Akku & Ladeverhalten

1-2 Tage Akkulaufzeit

“Schnelles” Aufladen

Kabellose Ladefunktion

Der 5100-mAh-Akku des Magic 5 Pro ist einer der größten, die man heutzutage in einem Handy finden kann.

Ein Ergebnis von 11 Stunden und 44 Minuten im PCMark-Akkutest ist für ein Flaggschiff dieser Preisklasse stark, aber noch beeindruckender ist, dass das Gerät bequem einen ganzen Tag lang und manchmal sogar 2 Tage ohne Aufladung genutzt werden kann.

Ich habe mich daran gewöhnt, mit einer Akkuladung von bis zu 70 % ins Bett zu gehen, selten hatte ich aber auch nur um die 30 %. Das war nach meinen Maßstäben relativ wenig, aber ich bin zuversichtlich, dass auch anspruchsvolle Nutzer dieses Handy ganztägig nutzen können.

Dominic Preston / Foundry

Wenn Sie den Akku schnell wieder aufladen müssen, wird Sie die 66-Watt-Ladung nicht enttäuschen, auch wenn sie keine Rekorde aufstellen wird. In meinem Test wurden 75 % des Akkus in einer halben Stunde wiederhergestellt und in weniger als einer Stunde war der Akku wieder vollständig aufgeladen. Somit bleibt Ihnen das Laden über Nacht in der Regel erspart.

Selbst anspruchsvolle Benutzer werden dieses Handy für den ganzen Tag nutzen können

Die kabellose Ladegeschwindigkeit von 50 Watt kann nur mit dem offiziellen Ladegerät von Honor erreicht werden, das separat für ca. 99 Euro verkauft wird. Wenn Ihnen das zu teuer ist, können Sie das Gerät auch mit jedem anderen Qi-zertifizierten kabellosen Ladegerät aufladen, allerdings mit gedrosselter Ladegeschwindigkeit – aber dafür sind diese Geräte auch wesentlich günstiger.

Android 13

Klobiges MagicOS

Drei Android-Updates versprochen

Das Magic 5 Pro wird mit Android 13 und dem hauseigenen MagicOS ausgeliefert, das in meinen Tests nicht überzeugen konnte.

Ich mag MagicOS nicht, weil ich es im Vergleich zu der Software auf anderen Handys unübersichtlich und klobig finde. Ich vermute auch, dass die Software-Oberfläche für die Leistungsschwankungen verantwortlich ist, die ich bei einigen spezifischen Anwendungen erleben durfte.

Dominic Preston / Foundry

Es gibt auch ein wenig Bloatware, mit der man am Anfang zu kämpfen hat. Honor installiert Apps vor, die von TikTok und Netflix bis hin zu weniger bekannten Optionen wie TrainPal und WPS Office reichen. Sie erhalten sogar die Apps von Trip.com und Booking.com, sodass Sie gleich doppelt von ungewollten Urlaubsoptionen belagert werden. Natürlich können diese Apps aber im Anschluss wieder entfernt werden.

Honor erwartet zwar von Ihnen, dass Sie z. B. den eigenen Taschenrechner oder Kalender verwenden, aber andere Anwendungen wie Messaging und E-Mail werden von Google bereitgestellt.

Aus irgendeinem Grund hat Honor beim Magic 5 Pro auch ein paar Gestensteuerungen eingebaut, mit denen man scrollen oder Screenshots machen kann, indem man mit der Hand vor dem Telefon in der Luft herumfuchtelt. Diese Funktionen sind meiner Meinung nach unsinnig und zum Glück standardmäßig ausgeschaltet. Machen Sie sich nicht die Mühe sie einzuschalten, es lohnt sich wirklich nicht.

Dominic Preston / Foundry

Um mit einer positiven Nachricht zu enden, hat Honor versprochen, dass das Gerät drei Android-Updates erhalten wird (bis Android 16), plus volle fünf Jahre Sicherheitsupdates. Das sorgt für eine gewisse Langlebigkeit, wenn Sie sich für dieses Handy entscheiden sollten.

Preis & Verfügbarkeit

Das Magic 5 Pro ist ab sofort in Europa erhältlich und kostet 1.199 € (UVP), allerdings wird es bereits teilweise für unter 1000 € angeboten.

In Deutschland erhalten Sie das Magic 5 Pro u. a. bei Ebay, Saturn und MediaMarkt.

Dieser Preis ist durchaus im Flaggschiffbereich angesiedelt, liegt aber unter den absoluten Spitzenmodellen wie dem Samsung Galaxy S23 Ultra oder dem iPhone 14 Pro Max.

Die ehesten direkten Konkurrenten sind das Galaxy S23+, das iPhone 14 und das Google Pixel 7 Pro. In diesem Line-up schlägt sich das Magic 5 Pro bei der Akkulaufzeit, der Bildschirmqualität und der Kameraqualität sehr gut und kann bei anderen Aspekten mindestens mithalten.

Dominic Preston / Foundry

Fazit

Das Magic 5 Pro ist ein exzellentes Comeback von Honor und ein Zeichen dafür, dass die Flaggschiff-Reihe als ernst zu nehmender Konkurrent für andere Hersteller angesehen werden sollte.

Bei der Akkulaufzeit und der Bildschirmqualität kann sich dieses Handy wirklich von anderen Modellen abheben und auch die Kameras müssen sich nicht verstecken.

Es ist seltsam, dass die Leistung im Vergleich zu anderen 2023-Flaggschiffen ein wenig schwächer ausfällt und das markante Design trifft nicht jeden Geschmack, aber es ist immer noch ein sehr hochwertiges Gerät mit starken Komponenten.

Das Hauptaugenmerk sollte aber immer noch auf der Software liegen. MagicOS ist eine akzeptable, aber wenig ansprechende Version von Android. Es erledigt seine Arbeit, aber die großen Namen der Honor-Konkurrenz besitzen einfach bessere Alternativen, die nicht für Leistungseinbußen sorgen.

6,81 Zoll 1-120Hz LTPO OLED-Display

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 GB RAM

512 GB interner Speicher

Kameras: 50 MP, f/1.6 OIS Hauptkamera 50 MP, f/2.0 Ultraweitwinkel-Kamera 50 MP, f/3.0 OIS 3,5x Teleobjektivkamera 12 MP, f/2.4 Selfie-Kamera

5100mAh Akku

66 W kabelgebundenes Laden

50 W kabelloses Laden

5G

Wi-Fi

Bluetooth

IP68

162,9 x 76,7 x 8,8 mm

219 g

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation TECH ADVISOR.

