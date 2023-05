Schloss fürs E-Bike kaufen: Das gilt es zu beachten

Während der Corona-Krise sind Fahrraddiebstähle in Deutschland etwas zurückgegangen, mittlerweile sind die Zweirad-Räuber aber wieder auf dem Vormarsch: Mehr als 265.000 geklaute Fahrräder zählte die Polizei allein in 2022. Dabei rücken auch E-Bikes vermehrt in den Fokus, solche Fahrräder versprechen auf dem Schwarzmarkt nämlich gute Preise, auch die hochwertigen Komponenten können Hehler schnell zu Geld machen.

E-Bike-Besitzer können (und sollten) solchen Verbrechern aber im wahrsten Sinne des Wortes einen Riegel vorschieben: Mit modernen Schlössern machen Sie Fahrraddieben das Leben schwer und vermeiden den Schreckmoment, nach einem Einkaufsbummel plötzlich vor einem leeren Fahrradständer zu stehen. Wir verraten, worauf Sie beim Kauf von Fahrradschlössern fürs E-Bike achten sollten und welche Modelle dem elektrischen Drahtesel die größte Sicherheit versprechen.

Das ist wichtig: Worauf Sie beim Kauf eines Fahrradschlosses achten sollten

E-Bikes sind tolle Fahrräder, die Berge bezwingbar und Gegenwind zur Nebensache machen. Weil man für die elektrischen Verkaufsschlager (allein 2021 wurde in Deutschland mehr als 2 Millionen E-Bikes verkauft) aber eine Stange Geld auf den Tisch legen muss, gehört ein starkes Schloss für E-Bike-Fahrer zum Pflichtkauf. Dabei sollten Sie auf Folgendes achten:

Wie viel Geld sollte man für ein gutes Schloss ausgeben?

Für Fahrradschlösser kann man heute viel Geld ausgeben – oder sehr wenig. Beides ist aber nicht unbedingt sinnvoll. Orientieren Sie sich am besten an einer klassischen Regel: Der Preis fürs Fahrradschloss sollte etwa 10 Prozent des Neupreises Ihres Rades ausmachen.

Welche Schlossform ist die beste?

Fürs E-Bike kommen eigentlich nur drei Schloss-Typen infrage: Falt-, Ketten und Bügelschlösser. Pauschal lassen sich diese Varianten nicht übereinanderstellen, sie punkten alle mit individuellen Vor- und Nachteilen.

Ein Laternenmast ist für ein Bügelschloss beispielsweise oft zu dick, dafür sind solche U-Locks besonders stabil. Faltschlösser lassen sich wiederum besonders gut verstauen, können an ihren Gelenken aber Schwachstellen zeigen. Auch Schlösser mit integrierter Alarmfunktion sind mittlerweile zu haben. Eine Übersicht über die verfügbaren Schloss-Typen finden Sie weiter unten.

Ab welcher Sicherheitsstufe ist man wirklich sicher?

Weil fast jeder Hersteller ein eigenes Stufen-System zur Bewertung der Sicherheit seiner Schlösser verwendet, kann man solche Zahlen untereinander leider kaum vergleichen. Während Trelock zum Beispiel 18 Sicherheitsstufen kennt, gibt es bei Knog nur zehn und bei Abus kommen 15 solcher Level zum Einsatz.

Nutzen Sie diese Ratings also nur, um Schlösser mit anderen Varianten beim selben Hersteller zu vergleichen. Eine Liste sicherer und zuverlässiger Schlösser stellen wir Ihnen auch in diesem Beitrag vor.

Wann sollte man das Rad absperren?

Eigentlich immer! Routinierten Fahrraddieben genügt schon ein kurzer Moment, um sich in den Sattel zu schwingen und auf einem geklauten Rad auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Auch im eigenen Keller kann es sinnvoll sein, das E-Bike abzuschließen. Viele Versicherungen setzten das für den Schadensersatz im Falle eines Diebstahls nämlich voraus.

Faltlock, U-Lock, Kettenschloss: Diese Varianten gibt es

Schauen wir uns die verschiedenen Schloss-Typen einmal genauer an: Das sind die Vor- und Nachteile gängiger Fahrradschlösser.

Faltschlösser

Faltschlösser lassen sich besonders leicht transportieren und können oft platzsparend am Fahrradrahmen befestigt werden. Gegenüber den klassischen Schlossformen haben Sie aber auch Nachteile.

Vorteile: Gewicht oft etwas geringer

Kompakt, einfacher Transport

Flexible Form verspricht leichteres Anschließen als beim Bügelschloss, besonders am E-Bike

Zuverlässiger Diebstahlschutz Nachteile: Bewegliche Glieder können Schwachstellen sein und sind mitunter witterungsanfällig

Erfordert ggf. Wartung (wenn Gelenke mit Regen oder Schmutz in Kontakt kommen)

Preis etwas höher

Kettenschlösser

Kettenschlössern verkörpern das vielleicht einfachste Konzept: Dabei handelt es sich um eine Metallkette aus dicken Gliedern, an die ein Schloss angeschweißt wird. Die Metallteile sind dabei oft hinter einer Stoff- oder Kunststoff-Hülle verborgen, um den Fahrradrahmen zu schonen und die Kette vor Witterung zu schützen.

Vorteile: Sehr robust und sicher

Passt platzsparend in Taschen oder Rucksäcke

Hohe Flexibilität beim Absperren: Passt (je nach Länge) auch um Straßenlaternen oder kleine Bäume.

Für E-Bikes gut geeignet. Nachteile: Oft schwer

Anbringen am Fahrradrahmen umständlich, mitunter nicht möglich

Weniger sicher als Bügelschlösser

Gehobener Preis

Bügelschloss

Das Bügelschloss, aufgrund seiner Form auch „U-Lock“ genannt, ist der Klassiker unter den Fahrradschlössern und verspricht im Vergleich die höchste Sicherheit. Das geht auch auf die an sich einfache Konstruktionsweise zurück: Das Schloss besteht mit einem Stahlbügel und dem Schließzylinder aus zwei stabilen und robusten Teilen, die es Schneidwerkzeugen besonders schwer machen.

Vorteile: Höchste Sicherheit

Einfaches und robustes Konzept

In der Regel leichter als Kettenschlösser (aber schwerer als Faltschlösser)

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Kann oft am Fahrradrahmen befestigt werden Nachteile: Ungünstige Form für Transport

Am E-Bike aufgrund von Motor und Akku-Pack manchmal etwas kniffelig zu verwenden

Starre Bauform und schmale Öffnung machen Anschließen nicht immer einfach

Viel Billig-Ware auf dem Markt

(Spiral-)Kabelschlösser – fürs E-Bike nicht zu empfehlen!

Bei sogenannten Spiral- oder Spiralkabelschlössern handelt es sich um leichte Fahrradschlösser mit minimalem Diebstahlschutz. Auch Rahmenschlösser spielen in dieser Liga. Für wertvolle Geräte wie E-Bikes sind solche Schlösser aufgrund ihrer geringen Schutzwirkung aber nicht zu empfehlen. Lediglich um zusätzlich einzelne Räder zu sichern, sind Kabelschlösser geeignet, man kann sie nämlich relativ leicht knacken – oft reicht da schon ein Bolzenschneider.

Vorteile: Sehr leicht

Preiswert

Gut zu transportieren Nachteile: Sehr leicht zu knacken

Nur für Billig-Räder oder Zubehör geeignet

Fahrradschlösser mit Alarmfunktion – brauche ich das?

Ein noch etwas neueres Konzept bei der Drahtesel-Sicherung sind Fahrradschlösser mit Alarm. Solche Anlagen lassen sich auch nachrüsten. Machen sich Diebe dann an einem damit gesicherten Rad zu schaffen, ertönt eine schrille Sirene, die solche Halunken in die Flucht schlägt oder Besitzer alarmiert, wenn die sich in der Nähe befinden.

„In der Nähe“ kann dabei auch weiter weg sein, Fahrrad-Alarmanlagen können sich mit mehr als 110 Dezibel bemerkbar machen. Dabei sollte die Lautstärke einer solchen Alarmanlage aber nicht das einzige Kaufargument sein: Stabilität, Gewicht und Verarbeitung sind mindestens genauso wichtig.

Die besten Fahrradschlösser fürs E-Bike: Mit diesen Modellen haben es Diebe besonders schwer

Hier finden Sie zuverlässige und widerstandsfähige Fahrradschlösser mit einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. Es gibt aber nach wie vor kein perfektes Schloss: Mit genug Zeit und dem richtigen Werkzeug können Diebe jedes Modell knacken. Sie sollten Ihr E-Bike also auch mit einem guten Fahrradschloss möglichst an belebten Orten abstellen und es (besonders in Großstädten) nicht unbedingt die ganze Nacht stehen lassen.

Hiplok GOLD Kettenschloss

Hiplok

Preis: ca. 75 Euro

Mit rund 2,4 Kg Gesamtgewicht ist das Hiplok GOLD Kettenschloss zwar ein rechter Brocken, dafür verspricht es aber auch ein dickes Plus an Sicherheit. Die Kettenglieder bestehen aus 10 mm dickem, gehärtetem Stahl, der Schlossbügel bringt es sogar aus 12 mm. Dabei erreicht das Kettenschloss einen Umfang von 85 cm, hat eine waschbare Außenhülle (optional mit reflektierenden Elementen) und verfügt über drei kodierte Schlüssel, die man auch nachbestellen kann.

Praktisches Extra: Das Schloss ist so gestaltet, dass man es wie eine Art Gürtel an der Hüfte tragen kann. Dafür steht auch ein Schnellverschluss zur Verfügung, sodass man es dabei nicht extra auf und abschließen muss.

Trelock FS 580 Toro X-Press

Trelock

Preis: ca. 100 Euro

Das FS 580 ist aktuell das beste Faltschloss von Trelock, der Hersteller stuft es auf seiner Sicherheitsskale mit 15 von 18 Punkten ein. Dafür sorgt neben dem widerstandsfähigen Gestänge auch ein flexibles System aus Gelenkbolzen. Das Schloss wiegt nur 1,5 Kg, verfügt über eine Staubschutzkappe und lässt sich per „X-Press“ auch im Dunkeln schnell und einfach verriegeln.

Eine Gummierung schützt den Drahtesel vor Kratzern und eine Halterung für den Fahrradrahmen wird gleich mitgeliefert. Aufgeklappt hat das Schloss hat einen Umfang von 90 cm.

Kryptonite New York LS Bügelschloss

Kryptonite

Preis: 120 Euro

Taffes Bügelschloss: Mit einem Sicherheitsrating von 9/10 machen Sie es Fahrraddieben mit diesem Modell von Kryptonite besonders schwer. Der gehärtete Stahlbügel stellt sich mit einer Dicke von immerhin 16 mm schützend zwischen Ihren Drahtesel und den nächsten Straßendieb. Der doppelwandige Schließbügel verfügt dabei über einen zweifachen Schließmechanismus, der das erzwungene Öffnen durch Verdrehen besonders schwierig machen soll.

Auch das Schlüsselloch ist in der Mitte des Schließbügels gut untergebracht und verfügt über eine Staubabdeckung. Ein Vinylüberzug schützt das Fahrrad vor Kratzern und die mitgelieferten Schlüssel besitzen eine LED-Leuchte, die nachts beim Absperren hilft. Das Schloss wiegt rund 2 Kg und wird mit Halterung verschickt.

ABUS Faltschloss Bordo mit Alarm

ABUS

Preis: 115 Euro

Dieses praktische Faltschloss von ABUS hat eine Alarmfunktion an Bord und kann im Fall eines versuchten Diebstahls mit bis zu 100-Dezibel auf sich aufmerksam machen. Ein verbesserter Zylinder soll das Schloss aus gehärtetem Stahl noch sicherer machen als den Vorgänger, dazu ist es in zwei Größen verfügbar: Mit einer Länge von 90 cm (1,45 Kg) oder mit 120 cm (1,7 Kg). Das Schloss wird mit einer Halterung geliefert, damit können Sie den Fahrrad-Schutzengel komfortabel im Rahmen unterbringen, wo er mit Gummibänderungen in seiner Halterung fest fixiert wird.

Das Schloss verfügt über eine Kunststoffummantelung, die das Rad beim Abschließen vor Kratzern schützt. Abus Sicherheitsstufe: 10 von 15.

Nützliches Zubehör: Vigo Sports Panzer Stahlseil

Vigo Sports

Preis: 18 Euro

Das Vigo Sports Panzer Stahlseil ist ein sinnvolles Zubehör zum klassischen Fahrradschloss. Das Zweimeter-Kabel eignet sich prima, um zusätzlich zum Rahmen auch noch die beiden Räder zu sichern. Dazu zieht man das handliche und knapp 500 g schwere Stahlseil einfach durch die Speichen der Räder und verankert es mit seinen Ösen im Fahrradschloss – egal ob es sich dabei um ein Ketten-, Bügel- oder Faltschloss handelt.

Wsdcam Fahrrad-Alarmanlage

Wsdcam

Preis: 34 Euro

Hierbei handelt es sich nicht um ein Schloss, die Alarmanlage verdient aber einen Platz in unserer Liste. In Verbindung mit einem guten Schloss verspricht sie nämlich ein dickes Plus an Sicherheit. Für vergleichsweise kleines Geld erhalten Sie hier gleich zwei Alarmanlagen, die sich auch unscheinbar etwa an der Unterseite eines Fahrradsattels befestigen lassen.

Sieben Empfindlichkeitsstufen regeln dabei, wie schnell die Anlage Alarm schlägt. Selbst vorsichtigen Fahrraddieben schlägt dann eine Sirene mit 113 Dezibel Lautstärke (regelbar) entgegen. Bei einer zu empfindlichen Einstellung ertönt die Anlage aber vielleicht auch, wenn jemand nur aus Versehen ans abgesperrte Zweirad rempelt. Per Fernbedienung lässt sich die wasserdichte Alarmanlage dann aus rund 20 Metern Entfernung wieder stummschalten.