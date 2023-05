Wir verschenken Anti-Tracking-Tool für kurze Zeit

Das Windows-Programm “Toolstone – Privacy Manager” hilft Ihnen dabei, Ihre Privatsphäre zu schützen und das Tracking Ihrer digitalen Aktivitäten zu verhindern. Dabei konzentriert es sich auf die Daten, die Ihr Windows-PC von Ihnen sammelt und an Microsoft und dessen Partner weiterleitet.

Toolstone: Privacy-Manager für 1 Jahr kostenlos

Seit der Einführung von Windows 10 und der damit verbundenen Umstellung des Betriebssystems auf eine Software-as-a-Service (SaaS), interessiert sich Microsoft zunehmend auch für die Daten seiner Nutzer. Das Sammeln von Daten durch Windows lässt sich zwar in den Systemeinstellungen einschränken, jedoch nicht völlig deaktivieren. An dieser Stelle kommt Toolstone Privacy Manager ins Spiel. Das Tool deaktiviert alle Telemetrie-Funktionen in Windows 10 und Windows 11 und schützt somit Ihre Privatsphäre. Mehr Tipps, wie Sie den Datenschutz in Windows erhöhen, finden Sie in unserem Ratgeber:

Windows 11: Datenschutz erhöhen – so geht’s richtig

In Toolstone – Privacy Manager können Sie einzeln auswählen, welche Telemetrie-Dienste Sie deaktivieren möchten. Insgesamt können 55 Tracking-Funktionen kontrolliert werden.

Sie können jede der Tracking-Funktionen einzeln ein- und ausschalten. Toolstone

Dank einer Kooperation mit PC-Welt bekommen Sie derzeit eine 1-Jahres-Lizenz für Toolstone – Privacy Manager gratis. Das Angebot können Sie über diesen Link abrufen:

Sie haben also genug Zeit, das Tool auszuprobieren. Wenn Sie es danach weiter nutzen möchten, kostet eine 2-Jahres-Lizenz derzeit 29,99 Euro.