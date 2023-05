Jetzt günstig wie nie: Portable SSD Samsung T7 mit 2 TB und USB 3.2 zum Top-Preis

Speicherplatz kann man nie genug haben und wer dabei eine externe SSD favorisiert, profitiert nun vom Preisrutsch der beliebten Samsung Portable SSD T7. Mit 2 TB Kapazität gibt es den Datenspeicher jetzt günstiger denn je zu kaufen. Amazon bietet die schnelle Samsung-SSD in der Farbe Metallic Red zum neuen Tiefstpreis an, ab Lager und versandkostenfrei. Was den Festplatten-Nachfolger auszeichnet und ob Sie jetzt zuschlagen sollten, erfahren Sie hier.

Was hat die Samsung Portable SSD T7 zu bieten?

Die Samsung-SSD ist eine leistungsstarke Speicherlösung, die sich durch ihre hohe Geschwindigkeit, Mobilität und Sicherheit auszeichnet. Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s eignet sich die mit USB 3.2 ausgestattete Portable-SSD ideal für professionelle Anwender wie Fotografen oder Videoproduzenten und für alle, die eine schnelle Performance wünschen. Dank ihres kompakten Designs und des robusten Aluminium-Gehäuses ist die SSD leicht zu transportieren und übersteht Stürze aus bis zu zwei Metern Fallhöhe. Mit den mitgelieferten USB-Kabeln kann sie an PCs, Macs, Android-Geräten, Smart-TVs und Spielekonsolen angeschlossen werden, was sie besonders vielseitig einsetzbar macht.

Die Samsung Portable SSD T7 bietet zudem Passwortverschlüsselung, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Insgesamt ist sie eine ideale Wahl für alle Nutzergruppen, die eine zuverlässige und schnelle Speicherlösung benötigen. Jetzt bekommt man den Festplatten-Nachfolger von Samsung mit 2 TB Kapazität günstiger denn je. Für nur noch 121,99 Euro lässt sich die SSD kaufen, versandkostenfrei und noch ab Lager lieferbar. Ein Top-Preis für eine externe SSD mit 2 TB und USB 3.2; vor zwei Wochen zahlte man noch 20 Prozent mehr.

Worauf sollte man beim Kauf einer externen SSD achten?

Beim Kauf einer externen SSD wie der Samsung Portable SSD T7 sollten Sie auf einige wichtige Faktoren achten, um die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen:

Kapazität: Überlegen Sie, wie viel Speicherplatz Sie benötigen. Externe SSDs sind in verschiedenen Kapazitäten erhältlich, in diesem Fall bietet die Samsung Portable SSD T7 bis zu 2 TB Speicherplatz. Wählen Sie eine Kapazität, die Ihren Anforderungen entspricht, damit Sie ausreichend Platz für all Ihre Daten haben. Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit einer SSD ist entscheidend für die Leistung bei Dateiübertragungen und Zugriffen. Die Samsung T7 bietet hohe Lesegeschwindigkeiten von 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 1.000 MB/s, was sie für professionelle und anspruchsvolle Anwendungen geeignet macht. Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die SSD mit den Geräten kompatibel ist, die Sie verwenden möchten. Die Samsung T7 ist vielseitig einsetzbar und kommt mit USB-Kabeln vom Typ-C auf C und Typ-C auf A, sodass sie mit PCs, Macs, Android-Geräten, Smart-TVs und Spielekonsolen verbunden werden kann. Robustheit und Portabilität: Achten Sie auf das Material und das Design der SSD, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen an Mobilität und Widerstandsfähigkeit entspricht. Die Samsung T7 verfügt über ein kompaktes Aluminium-Gehäuse, das Stürze aus bis zu zwei Metern Fallhöhe übersteht. Sicherheit: Datenschutz ist wichtig, besonders wenn Sie sensible Informationen speichern. Die Samsung T7 bietet Passwortverschlüsselung, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Preis-Leistungs-Verhältnis: Vergleichen Sie die Preise und Leistungen verschiedener SSDs, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermitteln. Achten Sie dabei auf mögliche Rabattaktionen oder Angebote, um die besten Preise zu finden.

Indem Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie eine fundierte Entscheidung beim Kauf einer externen SSD wie der Samsung Portable SSD T7 treffen.

