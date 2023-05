Google Pixel 7a im 50-GB-Boost-Tarif für 39,99 Euro – plus Pixel Buds A gratis

Am 10. Mai 2023 wurde mit dem Pixel 7a das neueste Smartphone von Google auf seiner eigenen Entwicklerkonferenz Google I/O 2023 in San Francisco vorgestellt. Das Pixel 7a ist vollgepackt mit vielen praktischen Funktionen und hinterlässt in unserem ersten Test einen wirklich edlen Eindruck.

Das kompakte Gehäuse fühlt sich auch überaus hochwertig an und das Display zeigt Inhalte scharf und kontrastreich an. Die Performance vom Google Pixel 7a kann sich im Mittelklasse-Bereich sehen lassen und auch die Kamera begeistert. Dazu gibt es das Entsperren per Gesichtserkennung, ein Display mit bis zu 90 Hz und erstmals kabelloses Laden in einem Pixel aus der A-Serie.

Bei O2 gibt es das Pixel 7a jetzt zu einem Aufpreis, der günstiger als ein Espresso in der Mittagspause ist. Gerade mal zwei Euro kostet Sie das Smartphone im Monat. Als besonderen Bonus packt O2 für die Vorbesteller sogar noch die Pixel Buds A obendrauf.

Pixel 7a mit 50-GB-Boost-Tarif vorbestellen und Pixel Buds A gratis erhalten

Google Pixel 7a: Tolle Technik im schicken Gehäuse

Das Pixel 7a besitzt ein 6,1-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel sowie einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz. Angetrieben wird das Google-5G-Smartphone vom hauseigener 8-Kern-Prozessor Tensor G2. Ihm zu Seite stehen acht Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 128 GB interner Speicher. Beim Kamerasystem setzt Google auf die Kombination 64-MP-Weitwinkelkamera und 13-MP-Ultraweitwinkelobjektiv.

Dazu kommt die 13-Megapixel-Frontkamera für Selbstporträts. Der Akku mit 4.385 mAh soll Nutzer locker über den Tag bringen. Das Pixel 7a unterstützt jetzt auch kabelloses mit 7,5 Watt laden! Kabelgebunden können Sie das Smartphone mit 18 Watt über USB-C aufladen. Mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC und Google Cast ist das Pixel 7a in Sachen Konnektivität auf dem aktuellen Stand der Technik.

Lohnt sich das aktuelle Angebot von O2?

Das aktuelle Angebot von O2 umfasst das Google Pixel 7a mit 128 GB Speicher und die Pixel Buds A sowie dem passenden Tarif O2 Mobile Boost 50 GB. Dafür zahlen Sie bei 36 Raten monatlich 39,99 Euro. Außerdem entfällt der Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro. An Einmalkosten fallen nur 5,99 Euro für die Geräteanzahlung und den Versand an.

Unterm Strich kostet Sie die Smartphone-Buds-Tarif-Kombi 1.445,63 Euro. Rechnen Sie den Tarif O2 Mobile Boost 50 GB mit seinem Normalpreis von 37,99 Euro heraus, kostet Sie die Hardware gerade mal zwei Euro im Monat – also 72 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit. Ihr echter Preisvorteil liegt demnach bei 530 Euro – unter Berücksichtigung von Versandkosten und Einmalzahlung (Pixel 7a: 509 Euro, Pixel Buds A: 99 Euro). Zusammen mit der schnelle LTE/5G Allnet Flat mit SMS und 50 GB Anfangsdatenvolumen ist das unschlagbar günstig.

Und: Das monatliche Inklusiv-Datenvolumen (Highspeed mit bis zu 300 MBit/s) erhöht sich im Tarif O2 Mobile Boost 50 GB ab dem zweiten Vertragsjahr automatisch alle 12 Monate um jeweils 5 GB.

Kennzahlen des Tarifs O2 Mobile M Boost mit 50 GB+

50 GB Datenvolumen (max. 300 MBit/s) im 4G LTE/5G-Netz

Ab dem zweiten Vertragsjahr 5 GB Datenvolumen im Jahr mehr

Ideal nutzbar für: Extrem schnelle Up- & Downloads, Video-Streaming in UHD-Qualität u.v.m.

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Connect-Option: Auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

