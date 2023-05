Marvel: So sehen Sie alle Filme und Serien in der richtigen Reihenfolge

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) existiert nun im fünfzehnten Jahr und in dieser Zeit entstand eine unglaubliche Anzahl an Filmen, Fernsehserien, Webserien und One-Shots. Selbst für eifrigste Marvel-Fans ist es eine echte Herausforderung, alles zu sehen und den Überblick zu behalten.

Wir haben eine chronologische Zeitleiste der Marvel-Filme, -Serien und mehr zusammengestellt, damit Sie wissen, in welcher Reihenfolge Sie die Marvel-Filme und -Serien aufgrund des Handlungsstrangs und der jeweiligen “Phasen” sehen müssen.

Wir haben aber auch eine Reihenfolge der Veröffentlichungsdaten für alle Serien und Filme zusammengestellt, wenn Sie die Filme lieber in der Reihenfolge des Erscheinens sehen möchten.

Marvels Chronologie

Marvel hat seine eigene offizielle Zeitleiste für die Filme in dem Buch Marvel Studios: The First Ten Years herausgegeben, das sich bemüht, die einzelnen Jahre anzugeben, in denen die verschiedenen Filme spielen (bis zu, aber nicht einschließlich, “Captain Marvel” und “Avengers: Endgame”):

1943-1945: Captain America: The First Avenger

Captain America: The First Avenger 1995: Captain Marvel

Captain Marvel 2010: Iron Man

Iron Man 2011: Iron Man 2, Der Unglaubliche Hulk, Thor

Iron Man 2, Der Unglaubliche Hulk, Thor 2012: The Avengers, Iron Man 3

The Avengers, Iron Man 3 2013: Thor: The Dark World

Thor: The Dark World 2014: Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2

Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2 2015: Avengers: Age of Ultron, Ant-Man

Avengers: Age of Ultron, Ant-Man 2016: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming

Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming 2016/2017: Doctor Strange

Doctor Strange 2017: Black Panther, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Ant-Man & the Wasp

Wir befinden uns derzeit in Phase 5, dem zweiten Teil der Multiversum-Saga. Dieser wurde eingeleitet mit “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Und es gibt hier einen englischsprachigen Leitfaden dafür, was Sie vor “Guardians of the Galaxy Vol. 3” sehen sollten.

Marvel-Filme und TV-Serien in chronologischer Reihenfolge

Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit unserer Liste. Die Zeitleiste wird im Laufe der Zeit immer komplexer, so dass es schwieriger wird, die Filme perfekt anzuordnen. Zum Beispiel beginnt “Doctor Strange” kurz vor “Captain America: Civil War”, macht aber einen Zeitsprung und endet weit danach, während “Black Panther” kurz nach “Civil War” beginnt, aber die ganze Geschichte spielt wahrscheinlich vor dem Hauptteil von Doctor Strange.

Da hilft es auch nicht, dass Marvel mit seiner eigenen Zeitleiste gebrochen hat. Es gibt überall ein paar kleine Ungereimtheiten, aber die ungeheuerlichste ist “Spider-Man: Homecoming”, der behauptet, acht Jahre nach dem Angriff auf New York im ersten Avengers-Film zu spielen. Damit wäre der Film im Jahr 2020 angesiedelt – zwei oder drei Jahre nach “Avengers: Infinity War”, von dem Marvel selbst behauptet, dass er im Jahr 2017 spielt, obwohl es reichlich Beweise dafür gibt, dass der Snap im Frühjahr 2018 stattfand.

Im Großen und Ganzen ist das ein ziemlich kleiner Fauxpas, aber es ist eine Erinnerung daran, die chronologische Zeitleiste des MCU nicht zu ernst zu nehmen – selbst Marvel bekommt nicht alles auf die Reihe, aber so lange man die Dinge in der richtigen Reihenfolge sieht, ist alles in Ordnung.

Für eine visuelle Zusammenfassung hat Marvel jetzt jede einzelne Post-Credit-Szene bis zu Endgame (einschließlich der von Captain Marvel) in einem riesigen Twitter-Thread veröffentlicht.

Disney+ hat eine eigene Zeitleisten-Reihenfolge. Wir haben diese jedoch nur zur Information über die Filme im Abschnitt Phase 4 verwendet, da Teile der Liste im Widerspruch zu früheren Listen der Marvel Studios stehen. So wird zum Beispiel behauptet, dass “Thor: The Dark World” vor “Iron Man 3” spielt, was diesen Film in das Jahr 2013 und nicht wie in früheren Quellen angegeben in das Jahr 2012 setzen würde.

Wir haben alles in Marvel-Phasen eingeteilt, aber es gibt einige Grauzonen: “Guardians of the Galaxy Vol. 2” wurde innerhalb der dritten Phase gedreht, spielt aber fast unmittelbar nach seinem Vorgänger. “Captain Marvel” war einer der letzten Filme der dritten Phase, spielt aber vor dem größten Teil der ersten Phase, und einige der Fernsehserien liegen ungeschickt zwischen den verschiedenen Filmphasen.

Außerdem behauptet Marvel zwar, dass “Spider-Man: Far From Home” der letzte Film der Phase 3 ist, aber er spielt nach den ersten beiden Disney+-Filmen. Wir haben die Reihenfolge daher angepasst.

Nachfolgend finden Sie unsere chronologische Reihenfolge des Marvel-Filmuniversums in seiner jetzigen Form. Die Filme sind fett gedruckt, die Fernsehserien nicht. Die verlinkten Filmtitel führen zu Amazon Prime, wo Sie die Videos leihen und/oder kaufen können.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Ant-Man and the Wasp: Quantumania*

Guardians of the Galaxy Vol. 3*

* – nicht verfügbar auf Disney+

Es ist erwähnenswert, dass “Loki” in einem eigenen Zeitabschnitt spielt. Technisch gesehen spielt die erste Episode im Jahr 2012 in der Schlacht um New York. Da die Szene, aus der Loki auf Zeitreise geht, jedoch in “Avengers: Endgame” spielt, macht die Serie im Zusammenhang mit den anderen Filmen viel mehr Sinn, da sie Themen wie die Infinity Stones behandelt.

What If…? zeigt ebenfalls Geschichten, die über die gesamte MCU-Zeitleiste verstreut sind. Auch hier braucht die Serie den Kontext zu den vorherigen Filmen, um Sinn zu ergeben.

Schließlich greift “Spider-Man: No Way Home” auch auf andere Filme des Spider-Man-Universums zurück, aber wir haben diese nicht in die offizielle MCU-Zeitleiste aufgenommen.

Marvel-Filme und TV-Serien in der Reihenfolge ihres Erscheinens

Wenn Sie die Filme und Serien lieber der Reihe nach sehen möchten wie sie veröffentlicht wurden, ist das einfacher. Wir haben nachfolgend alles aufgelistet, was bisher im MCU erschienen ist. Bei den Fernsehserien haben wir angegeben, ab wann die erste Folge ausgestrahlt wurde und wie lange die Serie auf Sendung war.

Die DVD-Kurzfilme haben wir hier nicht mehr aufgeführt – diese finden Sie oben bei den einzelnen Filmen oder auf Disney+. Auch in der folgenden Liste sind die Filme fett markiert und führen, sofern verlinkt, zu Amazon Prime, wo Sie die Videos ausleihen und/oder kaufen können.

Alle kommenden Marvel-Filme und TV-Serien

Marvel hat die Veröffentlichungsreihenfolge für die meisten Projekte in Phase 5 sowie für einige Filme in Phase 6 festgelegt. Das dürfen Sie erwarten:

Phase 5

Secret Invasion (21. Juni 2023, mehr dazu hier)

Loki Staffel 2 (Sommer 2023)

The Marvels (Kinostart 10. November 2023)

Agatha: Coven of Chaos (Winter 2023)

Daredevil: Born Again (Frühjahr 2024)

Captain America: New World Order (3. Mai 2024)

Thunderbolts (26. Juli 2024)

Blade (Kinostart 6. September 2024)

Spider-Man: Freshman Year (2024)

Marvel Zombies (Datum TBC)

Armor Wars (Datum TBC, mehr dazu hier)

What if…? Staffel 2 (Datum TBC)

Echo (Datum TBC)

Ironheart (Datum TBC, mehr dazu hier)

X-Men ’97 (Herbst 2023)

Phase 6

Deadpool 3 (Kinostart 8. November 2024)

Fantastic Four (Kinostart 14. Februar 2025)

Avengers: The Kang Dynasty (Kinostart 2. Mai 2025)

Avengers: Secret Wars (Kinostart 1. Mai 2026)

Diese Termine beruhen auf Ankündigungen von Marvel, können sich aber noch ändern. The Hollywood Reporter behauptet, dass Disney seine Inhalte zurückfahren könnte und dass die einzigen beiden bestätigten Fernsehserien für 2023 “Secret Invasion” und “Loki Staffel 2” sind. Dies wurde jedoch nicht offiziell bestätigt.

