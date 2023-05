Pilotprojekt: Diese Ampel steht für Raser immer auf Rot

Um Raser vor einer Schule an die geltenden Geschwindigkeitsvorschriften zu erinnern, hat die kanadische Stadt Brossard nun eine sogenannte “Langsamfahrampel“ aufgestellt. Im Rahmen eines 90 Tage dauernden Pilotprojekts zeigt die Ampel für alle diejenigen Fahrer Rot, die sich der Straße mit zu hohem Tempo nähern. Derartige Ampeln kommen auch bereits in Frankreich zum Einsatz, um überhöhte Geschwindigkeiten in Schul- und Stadtrandgebieten zu begrenzen.

Ampel belohnt gute Fahrgewohnheiten

“In Brossard ist es ein Anliegen, unsere Straßen sicherer zu machen, ebenso wie in der überwiegenden Mehrheit der Städte in Québec. Ich bin stolz darauf, dieses innovative Pilotprojekt in Brossard begrüßen zu dürfen, das positive Auswirkungen sowohl auf die Sicherheit der Fußgänger als auch auf die der Autofahrer haben wird, indem es gute Fahrgewohnheiten belohnt,“ erklärt Bürgermeisterin Doreen Assaad.

System misst Geschwindigkeit von nahenden Fahrzeugen

Die Ampel misst die Geschwindigkeit sich nähernder Fahrzeuge und zeigt standardmäßig Rot. Nähert sich ein Fahrzeug mit vorgeschriebener Geschwindigkeit, schaltet die Ampel auf Grün um. Im Fall von Brossard liegt die Geschwindigkeit vor der Schule bei 30 km/h. Alle Fahrzeuge, die schneller fahren, müssen an der Ampel halten. Wer sich an die 30 km/h hält, für den schaltet sie beim Heranfahren auf Grün.

Premiere in Kanada

“Brossard ist eine Stadt, die sich mit neuen Technologien beschäftigt, und wir sind stolz darauf, mit ihren Teams bei diesem Pilotprojekt zusammenzuarbeiten, das es uns ermöglicht, eine neue, innovative Technologie zu untersuchen und ihre tatsächlichen Auswirkungen auf die Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen zu dokumentieren. Dies ist eine Premiere in Kanada, um die gemeinsame Nutzung der Straße und die Sicherheit aller zu verbessern“, so Anthony Lapointe, Miteigentümer und Verkaufsleiter von Signalisation Kalitec, dem Hersteller der “Langsamfahrampeln“.