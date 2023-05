Schnelllieferungen: Lieferando und Mediamarkt schließen Pakt

Jeder dürfte das Problem kennen: Ein Computer-Problem ließe sich mit einem passenden Kabel oder Adapter lösen, dieses will sich jedoch in keiner Schublade finden lassen. Den Weg zum Elektronikhändler können sich Kunden in Berlin jetzt sparen. Eine Kooperation zwischen Mediamarkt und Lieferando soll es möglich machen, benötigte Artikel innerhalb von 35 Minuten vor die Tür geliefert zu bekommen – auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten.

Lieferung von morgens bis Mitternacht

Die ab sofort laufende Pilotpartnerschaft zwischen Mediamarkt und Lieferando setzt auf einen Bestellshop sowie ein erweitertes Shop-Angebot bei Lieferando Express. Im Sortiment finden sich Produkte des kurzfristigen Bedarfs, die innerhalb des Berliner Rings zwischen 8:00 Uhr und 23:45 Uhr ausgeliefert werden können.

Ersatztastatur schnell geliefert

Erstmals hat Lieferando damit auf seiner Bestellplattform auch Non-Food-Produkte im Angebot. Zum Start finden sich im Shop rund 100 Kleingeräte und Zubehör, welches oft spontan benötigt wird. Darunter befinden sich Artikel rund um Smartphones, Computer, Audio- bzw. Home-Entertainment sowie kompakte Markengeräte für Küche und Bad.

Als Beispiel nennen beide Unternehmen Ladegeräte, Ladekabel, Power-Banks und diverse Adapter. Doch auch eine Tastatur oder Maus lässt sich im Shop schnell ersetzen. Wer dringend eine Steckdosenleiste oder einen Handmixer benötigt, wird ebenfalls fündig. Selbst einen Rasierapparat oder einen Haartrockner sollen Kunden innerhalb von 35 Minuten ohne Zusatzkosten ordern können.

Bald auch in anderen Städten?

Preislich orientiere man sich an den Angeboten im Onlineshop von Mediamarkt. Die Lieferung soll in angrenzenden Stadtvierteln ohne Liefergebühr erfolgen. Zugestellt werden die Artikel meist per Elektrofahrrad. Nach der Testphase könnte das Pilotprojekt noch weiter ausgeweitet werden. Nach einer Optimierung und Evaluierung der Prozessabläufe wolle man darüber entscheiden, ob der Service bald auch an anderen Orten zur Verfügung stehen wird.