Switch 2: Keine neue Nintendo-Konsole vor April 2024

Viele Besitzer von Nintendos Hybrid-Konsole Switch wünschen sich schon seit Jahren einen Nachfolger. Der verbaute Tegra X2 von Nvidia ermöglichte zwar in den ersten Jahren seit dem Erscheinen 2017 ansehnliche Grafik für den mobilen und stationären Einsatz. Mittlerweile ist die Hardware jedoch ausgereizt und mit vielen Spielen überfordert. Das Ergebnis sind niedrige Bildraten oder eine Auflösung von deutlich unter den angepeilten 720p im Mobilbetrieb.

Verkaufsstart frühestens im April 2024

Im Hintergrund dürfte Nintendo schon lange an einem Nachfolger der Switch arbeiten. Mit einer Veröffentlichung ist jedoch vorerst nicht zu rechnen. Auf einer Presseveranstaltung teilte Firmenchef Shuntaro Furukawa mit, dass neue Nintendo-Hardware nicht vor dem Ende des aktuellen Fiskaljahrs erscheinen wird, welches am 31. März 2024 endet. Der Konzern ist sich zudem bewusst, dass es schwierig werden dürfte, die Verkaufszahlen auf dem aktuellen Niveau zu halten. Dennoch sei man daran interessiert, die Switch so lange wie möglich zu unterstützen, um so die Erlöse aus dem Verkauf von Konsolen und Spielen zu maximieren.

4K und DLSS sind geplant

Gegenüber Nikkei teilte ein Insider zudem mit, dass die Entwicklung der noch nicht angekündigten Hardware gut vorankomme. Ein Verkaufsstart werde jedoch nicht vor dem Frühjahr 2024 erfolgen. Dennoch könnte Nintendo seinen Switch-Nachfolger noch in diesem Jahr enthüllen. Gerüchten zufolge soll die neue Plattform Auflösungen bis zu 4K unterstützen und auch Nvidias Technologie DLSS unterstützen. Diese Upscaling-Methode könnte der neuen Switch trotz beschränkter Hardware zu grafisch aufwändigen Titeln verhelfen.

Sehr gut laufende Spieleverkäufe

Bislang konnte Nintendo 125,62 Millionen Einheiten der Switch weltweit absetzen. Zwar haben sich die Hardware-Verkäufe in den letzten Monaten verlangsamt, Spiele werden dennoch in großen Stückzahlen abverkauft. Titel wie “Metroid Prime Remastered“, “Kirby’s Return to Dreamland Deluxe“ oder “Fire Emblem Engage“ konnten jeweils die Marke von einer Million Einheiten überschreiten. Mit “Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ hat Nintendo zudem einen weiteren Blockbuster in der Hinterhand, der in dieser Woche in den Handel kommt.

Switch: Neues Zelda-Spiel 20 Euro günstiger mit diesem Trick