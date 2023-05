Firefox 113 ist da: spannende Neuerungen und mehr Sicherheit

Mit der neuen Firefox-Version 113.0 schließen die Mozilla-Entwickler mindestens 13 Sicherheitslücken in dem quelloffenen Browser. Firefox 113 kommt mit etlichen Neuerungen, etwa bei der Videowiedergabe und in der Adressleiste. Außerdem ist auch die Langzeitversion Firefox ESR 102.11.0 verfügbar.

In Firefox 113 haben die Entwickler wenigstens fünf, eher deutlich mehr, als hohes Risiko eingestufte Schwachstellen behoben. Sieben weitere Lücken weist Mozilla als mittleres Risiko aus. Mehrere intern entdeckte Schwachstellen führt Mozilla in seinem Sicherheitsbericht nur summarisch auf, ohne ihre Zahl oder weitere Details zu nennen. Sie wären demnach jedoch geeignet, um Code einzuschleusen und auszuführen.

Zum Schutz der Privatsphäre blockiert Firefox 113 im Privaten Modus die Cookies von Drittanbietern sowie das Speichern von Tracking-Informationen. Die Entwickler haben, wie schon in Firefox 111 und 112, im Passwort-Manager weitere Verbesserungen vorgenommen. Die automatisch generierten Passwörter enthalten nun auch Sonderzeichen. So sollten sie noch schwerer zu knacken sein.

Mehr Kontrolle für den Bild-im-Bild-Modus

Bei der Wiedergabe von Videos im Bild-im-Bild-Modus können Sie nun auch mit der Maus vor- und zurück spulen. Dies geht einerseits in 5-Sekunden-Schritten über neue Schaltflächen, anderseits direkt durch Verschieben der Markierung im neu hinzugekommenen Fortschrittsbalken. Auch die Dauer des Videos können Sie nun ablesen. Außerdem können Sie die Lautstärke anpassen und ohne Umweg in den Vollbildmodus wechseln. Untertitel werden jetzt bei mehr Videoportalen unterstützt.

Videosteuerung im Bild-im-Bild-Modus fz

Besser Suchen mit der Adressleiste

Eine Web-Suche können Sie in Firefox auch direkt in der Adressleiste starten. Die Mozilla-Entwickler haben in der neuen Firefox-Version weitere Verbesserungen daran vorgenommen. So können Sie Suchvorschläge jetzt auch mit der Maus entfernen. Am unteren Ende der Vorschlagsliste finden Sie die konfigurierten Suchmaschinen zur Auswahl für die aktuelle Suchanfrage.

Flottere Barrierefreiheit

Für Nutzer mit visuellen oder anderen Einschränkungen hat Mozilla Leistung und Stabilität erheblich verbessert. Wer Zusatzprogramme wie einen Screenreader nutzt, profitiert von einem in den letzten zwei Jahren entwickelten Barrierefreiheits-Cache. So kann die Geschwindigkeit im Browser im besten Fall um den Faktor 20 steigen.

Die Unterstützung für das noch wenig genutzte AV1-Bildformat (AVIF) haben die Programmierer um Animationen erweitert. Das Bitmap-Format ist aus dem Videocodec AV1 abgeleitet. Ausführliche Infos zu den Neuerungen finden Sie auch in Sören Hentzschels Blog.

Firefox ESR

Das Update auf Firefox ESR 102.11.0 beseitigt mindestens acht Sicherheitslücken, wenigstens vier davon weist Mozilla als hohes Risiko aus. Es handelt sich im Wesentlichen um die gleichen Schwachstellen, die auch in Firefox 113 beseitigt sind.

Eine aktualisierte Version des auf Firefox ESR basierenden Tor Browsers dürfte bald folgen. Beim Update auf Version 12.0.5 im April gab es durch die Umstellung der Infrastruktur zum Signieren der Installationsdateien keine Updates für Windows. Das sollte beim Update auf die anstehende Version 12.0.6 wieder klappen.

Für Mozillas Mail-Programm Thunderbird, das von der Tochtergesellschaft MZLA Technologies betreut wird, ist noch kein Update erhältlich.

Ausblick

An 6. Juni will Mozilla Firefox 114 veröffentlichen, am 4. Juli soll Firefox 115 folgen. Dann soll auch Firefox ESR 115 debütieren.