Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Heller, scharfer, flacher Bildschirm

Hervorragende Akkulaufzeit

Fünf Jahre Software-Unterstützung

Solide, vielseitige Kameras Kontra Teuer

45-Watt-Ladung ein wenig langsam

Software hat noch Luft nach oben Fazit Das Samsung Galaxy S23 Plus ist ein leistungsstarkes Handy mit exzellenten Kameras, das mindestens fünf Jahre lang Updates erhält und obendrein über eine lange Akkulaufzeit verfügt.

Preis beim Test

From $999

Das Samsung Galaxy S23 Plus ist ein Handy mit einem vielsagenden Namen, aber einem einfachen Verkaufsargument: ein schnelles Android-Handy mit einem großartigen Bildschirm, guten Kameras und einer ansprechenden Akkulaufzeit.

Samsung spricht damit Nutzer an, die ein Android-Handy anstelle eines iPhones wollen. Das S23 Plus ist nicht so aufregend wie das teurere S23 Ultra – und es hat ein schlichtes Design im Vergleich zum OnePlus 11 (hier im Test) oder dem Vivo X90 Pro (hier im Test).

Design & Verarbeitung

Minimalistischer Look

Flache Vorder- und Rückseite aus Glas

Leicht gewölbte Aluminiumseiten

Samsung hat sich dafür entschieden, das Design des Galaxy S21 aus dem Jahr 2021 in etwas noch Minimalistischeres zu verwandeln: Das Kameramodul ist verschwunden, stattdessen sitzen die drei rückwärtigen Kameras in einer ordentlichen, utilitaristischen Reihe auf der Rückseite und ragen aus dem schlichten, matten Glas heraus.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das S23 Plus hat auf der Vorder- und Rückseite komplett flaches Gorilla Glass Victus 2, das stärkste Material des Glasherstellers Corning für Smartphones. Die Wasserdichtigkeit nach IP68 vervollständigt den Eindruck, dass dieses Handy für die Ewigkeit gebaut wurde.

In Kombination mit den glänzenden, leicht gebogenen Aluminiumseitenleisten liegt das Handy trotz seiner Größe gut in der Hand, vor allem im Vergleich zum großen, klobigen iPhone 14 Plus.

Unser Testmuster war cremefarben mit goldenen Schienen. Ich bevorzuge die grüne Farbe, aber der leicht knallige Look ist mir ans Herz gewachsen, und er ist dezenter als das goldene Modell des iPhone 14 Pro.

An der rechten Kante befinden sich die Lautstärkewippe und die Einschalttaste. Danke, dass Samsung keine Taste für den Sprachassistenten mehr in seine Snartphones einbaut. Auf der Unterseite befinden sich ein USB-C-Anschluss, ein SIM-Fach, ein Mikrofon und ein Lautsprechergitter.

Der Vibrationsmotor ist ebenfalls großartig und bietet subtiles Tastatur- und System-Feedback, während sich die Benachrichtigungstöne individuell ändern lassen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Bildschirm & Lautsprecher

Flaches 6,6-Zoll-AMOLED-Display

1.080p-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholfrequenz

Solide Stereolautsprecher

Das S23 Plus hat ein gestochen scharfes 1080p-Display, ist also nicht so hochauflösend wie das S23 Ultra. Nachdem ich beide Telefone benutzt habe, ist mir aufgefallen, dass das Ultra schärfer ist. Allerdings hat das S23 Plus die gleiche Spitzenhelligkeit von 1.750 nits und ich habe die zusätzlichen Pixel nicht übermäßig vermisst. Das Display des Plus sieht großartig aus, und das flache Panel erleichtert das Aufbringen einer Schutzfolie (es ist keine vorinstalliert).

Dominik Tomaszewski / Foundry

Der Bildschirm scrollt flüssig mit 120 Hz, kann aber nur mit 48 Hz statt mit 1 Hz wie beim Ultra skalieren. Das kann die Akkulaufzeit verkürzen.

Die einzelne Frontkamera befindet sich in einer kleinen kreisförmigen Aussparung am oberen Rand des Bildschirms – ein Design, das heute bei Android-Handys üblich ist. Mir ist das nur aufgefallen, wenn ich Videos im Querformat und im Vollbildmodus angesehen habe.

Zwei Stereolautsprecher bringen Ton durch die Hörmuschel und das untere Gitter. Sie eignen sich gut für Podcasts und Youtube. Aber selbst ein günstiger Bluetooth-Lautsprecher (hier im Test) wird immer noch besser klingen.

Prozessor Snapdragon 8 Gen 2

8 GB RAM

256/512 GB UFS 4.0-Speicher

Alle Modelle des Galaxy S23 Plus (sowie das S23 und S23 Ultra) sind weltweit mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor ausgestattet. Normalerweise verwendet Samsung in vielen Regionen seine hauseigenen Exynos-Chips, aber nicht so in diesem Jahr.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Konkret verfügen die S23s über die Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Samsung und Qualcomm sagen, dass sie zusammen gearbeitet haben, um die CPU für das S23 zu optimieren. Der einzige Unterschied scheint darin zu bestehen, dass der Haupt-CPU-Kern mit 3,36 GHz etwas schneller getaktet ist, verglichen mit den 3,2 GHz, die Modelle wie das OnePlus 11 mit dem regulären 8 Gen 2 erreichen können.

Im normalen Gebrauch habe ich keinen Unterschied bemerkt. Da es sich hierbei nur um eine Single-Core-Geschwindigkeit handelt, sind die Multi-Core-Geschwindigkeiten, die für anspruchsvolle Spiele, Videoanwendungen und Multitasking zwischen Apps benötigt werden, in etwa die gleichen wie bei allen anderen 8-Gen-2-Handys.

Auch bei den Benchmarks gibt es kaum Unterschiede. Der einzige Grund, warum das S23 Plus in unserem grafischen GFXBench-Test besser abschneidet: Es tritt gegen Smartphones mit anspruchsvolleren Displays und höherer Auflösung an. Gepaart mit 8 GB RAM ist dies das flotteste Samsung-Handy, das ich seit Jahren benutzt habe. Es läuft wie ein Pixel- oder OnePlus-Handy, also mit kaum spürbarer Verzögerung.

Kamera & Video

50-MP-Hauptsensor

3-fach optisches Teleobjektiv

Video bis zu 8K@30fps

Die Hauptkamera auf der Vorderseite ist nicht so gut wie die des Galaxy S23 Ultra. Dieses Smartphone hat einen 200-MP-Sensor, der phänomenale Details aufnehmen kann. Aber die Kameras des S23 Plus sind gar nicht so weit davon entfernt. Abgesehen vom Hauptsensor verfügt das Plus über die gleiche 3-fach-Tele-, Ultraweitwinkel- und Selfie-Kamera wie das Ultra.

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der Fotos, die ich mit diesem Handy gemacht habe. Und ich schätze es, dass ich sie mit einem Smartphone machen kann, das weniger schwer ist als das Ultra (oder eines der neuesten Pro-iPhones von Apple).

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Farben des 50-Megapixel-Hauptsensors sind ziemlich gesättigt und nicht ganz naturgetreu – typisch für Samsung-Handys. Bei sich bewegenden Motiven kann es schwierig werden. Oft musste ich ein paar Aufnahmen machen, bevor das Motiv scharf war.

Aber das sind Kritikpunkte, die in den meisten Fällen auf alle modernen Smartphones zutreffen. Und wie die meisten Handys ist auch das S23 Plus bei Tageslicht am besten.

Der 50-Megapixel-Sensor reduziert das Bild standardmäßig auf 12 Megapixel, kann dadurch aber auch bei wenig Licht viele Details einfangen. Wenn Sie möchten, können Sie auch mit voller 50-MP-Auflösung fotografieren. Hier sind einige Aufnahmen mit diesem Objektiv:

Wie gesagt, trotz optischer Bildstabilisierung am Hauptobjektiv, die Verwacklungen verhindert, kommt die Kamera mit sich schnell bewegenden Motiven nicht immer zurecht:

Henry Burrell / Foundry

Aufnahmen bei schwachem Licht und in der Nacht sind jedoch gut gelungen. Das das Handy neigt dazu, die Weißwerte und die Helligkeit zu erhöhen, ähnlich wie das iPhone 14. Ich bevorzuge den Nachtmodus des Vivo X90 Pro, der mit seiner Komposition naturgetreuer ist, aber von seinem größeren 1-Zoll-Hauptsensor profitiert. Hier kann Samsung nur wenig gegenüber dem Galaxy S22 tun, das sehr ähnliche Kameraspezifikationen hat.

Ein Ultraweitwinkel-Objektiv ist auch hier von Vorteil, da es genügend Details in einer Szene einfängt, ohne zu starke Verzerrungen an den Rändern, wie man sie bei einem billigeren Sensor finden könnte. Wie auch das Teleobjektiv hat es bei schlechten Lichtverhältnissen mehr zu kämpfen als das Hauptobjektiv.

Das S23 Plus hat ein 3-fach optisches Teleobjektiv, das dem des iPhone 14 Pro entspricht. Mit diesem Objektiv habe ich einige großartige, scharfe Bilder aufgenommen, aber auch hier ist Samsung großzügig mit der Bearbeitung. Einige der Aufnahmen gefallen mir sehr gut, aber der Himmel war nie so blau, wie er auf den Bildern aussieht.

Das Bild des Vogels in der Abbildung unten zeigt auch die Grenzen des Teleobjektivs bei der Farbwiedergabe, wenn man über die 3-fache optische Grenze hinausgeht, um den digitalen Zoom zu nutzen.

Die Frontkamera ist solide, auch wenn die Farben je nach Lichtverhältnissen stark variieren. Realistischerweise werden sich aber nur die engagiertesten Handy-Fotografen über diese Kamera-Einrichtung beschweren.

Henry Burrell / Foundry

Im Videobereich können Sie mit dem Hauptobjektiv Aufnahmen in sehr guter Qualität mit bis zu 8K und 30 Bildern pro Sekunde machen. Es gibt auch einen “Super Steady”-Modus, der bei zittrigen Händen oder Bewegungen hilft, aber er ist nicht so beeindruckend wie der Action-Modus des iPhone 14.

Wie das Ultra ist die Selfie-Kamera bei Tageslicht großartig, aber überraschend und enttäuschend schlecht, sobald das Licht schwächer wird. Fazit: Nach heutigen Maßstäben verfügt das S23 Plus über unglaublich gute Kameras – es ist nur nicht das beste Kamerahandy auf dem Markt.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Akku & Laden

4.700-mAh-Akku

45 Watt kabelgebundenes Laden

Kabelloses und umgekehrtes kabelloses Laden

Ich fand, dass der 4.700-mAh-Akku des S23 Plus mehr als genug ist, um mich sicher durch einen ganzen Tag zu bringen. Wenn ich es morgens um 7:00 Uhr aus dem Ladegerät nehme und es den ganzen Tag über als einziges Telefon mit eingelegter SIM-Karte und Daten-Streaming von Spotify, Podcasts und Youtube benutze, und es für mehrere Messaging-Apps und geschäftliche E-Mails verwende, habe ich in der Regel bis 22:00 Uhr noch 30 bis 40 Prozent Akkulaufzeit übrig.

Das ist beeindruckend, und ich habe den größeren Akku des S23 Ultra nicht vermisst. Im PCMark-Akkutest erreichte das Plus 15 Stunden und 47 Minuten, länger als das Ultra mit 12 Stunden und 43 Minuten.

Das Plus ist ein Ganztagshandy und könnte sogar zwei Tage durchhalten, wenn man relativ wenig telefoniert. Und das, obwohl das Display, das Uhrzeit, Datum und App-Benachrichtigungen anzeigt, immer eingeschaltet ist, wenn ich wach bin.

Für ein so teures Handy wäre es allerdings schön, wenn ich es schneller laden könnte. Die maximale Geschwindigkeit bei 45 Watt ist in Ordnung, aber es dauert über eine Stunde, um von 0 Prozent vollständig aufzuladen. Und es gibt kein Ladegerät in der Box, nur ein USB-C auf C-Kabel. In 30 Minuten bei maximalem Ladetempo habe ich das Telefon auf 49 Prozent aufgeladen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Es gibt auch kabelloses Laden mit 15 Watt und kabelloses Rückwärtsladen, sodass man das Telefon auf die Vorderseite drehen und andere Telefone oder Qi-Ladezubehör wie kabellose Ohrhörer auf der Rückseite aufladen kann, was sehr praktisch ist.

Software und Aktualisierungen

One UI 5.1

Vier Jahre Android-Plattform-Updates

Fünf Jahre lang Sicherheitspatches

Samsung bietet mit vier Android-Plattform-Updates und fünf Jahren Sicherheitspatches das beste Software-Update-Versprechen aller Android-Hersteller für viele seiner Smartphones, darunter auch das S23 Plus. Damit sollte das S23 Plus im Jahr 2027 auf Android 17 aktualisiert werden und bis irgendwann im Jahr 2028 mit Updates versorgt sein.

Samsung legt One UI 5.1 bei der Markteinführung über Android 13. Das verändert das Aussehen und die Bedienung von Android. Mir gefällt One UI trotzdem sehr gut, und es ist sehr anpassbar – nicht unbedingt im Hinblick auf das Aussehen der Symbole, sondern darauf, wie der Startbildschirm und die Bereitstellung von Benachrichtigungen und Funktionen eingerichtet sind.

Ich habe etwa drei Tage gebraucht, um das Telefon so einzustellen, wie ich es haben wollte, was nicht schlecht ist. Mir hat allerdings nicht gefallen, wie viel Bloatware Samsung auf das Telefon geladen hat. Nur weil es Samsung-Apps sind, heißt das nicht, dass es keine Bloatware ist! Samsungs Beharren darauf, seine Telefone neben dem Google Play Store auch mit seinem eigenen Galaxy Store auszuliefern, ist ebenfalls ärgerlich.

Am schlimmsten ist vielleicht, dass Samsung über Benachrichtigungen Werbung für seine Produkte und Dienste einblendet, die man zwar abschalten kann, die aber bei einem so teuren Telefon gar nicht erst vorkommen sollte.

Preis und Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy S23 Plus ist ein teures Handy, das bei 1.199 Euro beginnt. Sie können es direkt bei Samsung kaufen. Damit ist es 50 Euro teurer als das iPhone 14 Plus, aber ich denke, dass es mit seinem Display mit höherer Bildwiederholrate und seinem handlicheren Design das bessere Handy ist.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Sie mögen vielleicht das günstigere Galaxy S23 bevorzugen, aber es ist schwer, an dem exzellenten Wert des Google Pixel 7 (hier im Test) und Pixel 7 Pro vorbeizuschauen, die beide weniger als das S23 Plus kosten und ein ähnlich exzellentes Android-Erlebnis mit fraglos besserer Software bieten. Exklusiv bei Amazon gibt es das Samsung Galaxy S23 Plus inklusive 36 Monate Herstellergarantie.

Fazit

Das Samsung Galaxy S23 Plus ist mir im Laufe der Zeit so ans Herz gewachsen, dass ich die zusätzlichen Funktionen des größeren und technisch besseren S23 Ultra kaum vermisst habe – abgesehen von der besseren Hauptkamera dieses Handys. Das Plus hat eine bessere, handlichere Größe mit einem exzellenten Bildschirm, einer besseren Akkulaufzeit, einer pfeilschnellen Leistung und einem fünfjährigen Software-Support-Versprechen.

Es profitiert in hohem Maße vom effizienten “Snapdragon 8 Gen 2”-Prozessor. Auch wenn Sie das Design auf Fotos vielleicht etwas langweilig finden, ist es bei der Verwendung des Smartphones doch ganz angenehm, kein hervortretendes Kameramodul zu haben. Auch gut: Durch die matte Oberfläche gibt es keine Fingerabdrücke mehr.

Vielleicht bevorzugen Sie den Schnickschnack des Ultra oder die geringere Größe des regulären S23. Falls Sie sich für das kleinere Modell entscheiden, müssen Sie auf die hervorragende Akkulaufzeit des Plus verzichten. Dieses Handy scheint das Herzstück der S23-Reihe zu sein.

