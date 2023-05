Dieses Nvidia-Feature verändert Gaming für immer: Schärfere Texturen per KI

Die grafische Qualität von PC-Spielen wird durch viele Faktoren bestimmt: Eine höhere Bildschirmauflösung sorgt beispielsweise für Konturen ohne Treppen. Doch die eigentliche Auflösung der Texturen ist ebenso wichtig für den finalen Bildeindruck. Bessere Texturen belegen jedoch auch deutlich mehr Platz im knappen Speicher der Grafikkarte. Daher setzen Entwickler schon lange auf Block Compression. Dabei werden die Texturen ähnlich einer ZIP-Datei geschrumpft, so lassen sich bis zu 75 Prozent Speicherplatz einsparen. Das Verfahren ist jedoch mit einer erheblichen Reduzierung der Texturqualität verbunden.

Schärfere Texturen bei gleichem Speicherbedarf

Nvidia will mit einer Technik namens “Neural Texture Compression“ (NTC) neue Wege beschreiten: Die KI-basierte Lösung soll für deutlich mehr Textur-Details sorgen, ohne dabei viel mehr Platz im Grafikspeicher der GPU zu beanspruchen. Konkret sei eine bis zu viermal höhere Auflösung gegenüber Block Compression möglich. Dafür wurde ein Algorithmus entwickelt, der auf die Tensor-Kerne der Nvidia-Grafikkarten aufbaut. Die von der Block Compression bekannten Channels und Minimaps werden gemeinsam komprimiert und sorgen so für eine höhere Qualität und Bitrate der Texturen.

Knapper VRAM wird geschont

Zwar ergebe sich im Vergleich zur etablierten Block Compression durch den zusätzlichen Aufwand eine etwas längere Zeit zur Berechnung, dafür werde jedoch nur minimal mehr Speicherplatz benötigt. Das Resultat wären deutlich mehr Details. Nvidia führt hierfür ein Beispiel an: So würde eine Geforce RTX 4090 1,15 Millisekunden und 3,6 MB für die Erstellung eines Einzelbildes auf Basis von NTC benötigen, während die klassische Block Compression hierfür 0,49 Millisekunden sowie 3,33 MB beanspruchen würde.

Detailliertere Texturen dank NTC

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die von Nvidia veröffentlichten Bilder können zwar nicht ganz mit einem unkomprimierten Bild mithalten, sehen aber deutlich schärfer und detaillierter aus als Einzelbilder, die mit dem klassischen Block-Compression-Verfahren erstellt wurden. Nvidia will mit seiner neuen Technik noch fotorealistischere Spiele ermöglichen, ohne dabei die Anforderungen an den Grafikspeicher deutlich zu steigern. Auf der diesjährigen SIGGRAPH will Nvidia weitere Details zur neuen Technik verraten.