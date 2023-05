Warum sind PC-Viren so oft erfolgreich?

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass ein Unternehmen, eine Behörde oder ein Krankenhaus Opfer einer Ransomware-Attacke wird. Deren Computersysteme wurden von einem Erpresservirus befallen, der sämtliche Dateien verschlüsselt und sie nur gegen Zahlung eines hohen Lösegelds wieder freigibt. Dabei sind die Computer fast aller Opfer durch ein Antivirenprogramm geschützt. Wie kann das sein?

1. Extrem viele Angriffe mit sehr vielen Viren

Bereits in der PC-WELT 4/2023 haben wir den Antiviren-Experten Andreas Marx von AV-Test gefragt, wie es sein kann, dass so viele Schädlinge der Antiviren-Software entkommen, obwohl diese eigentlich gut schützt. Seine Antwort: „Viele Programme wehren um die 99,9% der Angriffe erfolgreich ab, aber das heißt auch, dass eine von 1.000 Attacken erfolgreich ist. Und bei über 100 Millionen neuen Schadprogrammen im Jahr und mehreren Milliarden Windows-PCs gibt es somit immer ein Restrisiko.“

Antivirus-Software für Windows im Test

Mit anderen Worten: Die Masse macht‘s. Kriminelle verbreiten Viren millionenfach, sodass am Ende immer noch viele durch die Sicherheitslücken eines Computersystems schlüpfen können. Auch Peter Stelzhammer, Sicherheitsspezialist und Mitbegründer von AV-Comparatives, sieht in der Masse der verteilten Viren einen Grund für den Erfolg von Malware. Er nennt aber noch weitere Gründe und gibt Tipps für einen guten Schutz. Das Interview mit Peter Stelzhammer finden Sie am Ende des Artikels.

Die Erkennungsrate von PC-Schädlingen durch Antivirenprogramme im Test von AV-Comparatives liegt zwischen 98,9 und 100 Prozent. Das sind sehr gute Werte. Sie bedeuten aber auch, dass einige Schädlinge immer noch übersehen werden. IDG

Übrigens: Die meisten Schädlinge werden per Mail verbreitet. Entweder kommt der Schadcode direkt als Anhang oder ein Link in der Mail führt zu einem Virus. In deutlich geringerem Umfang kommt Schadcode auch per Messenger oder SMS. In diesen Fällen wird fast immer ein Link mitgeschickt, der auf den Schadcode oder eine infizierte Webseite verweist.

Schutz: Den grundlegenden Schutz bietet ein installiertes Antivirenprogramm. Zusätzlich darf Ihr PC keine Sicherheitslücken aufweisen. Dafür sorgen Sie, indem Sie immer alle Programm- und Windows-Updates installieren. Denn diese Patches schließen neu entdeckte Lücken im System. Zusätzlich zu diesen technischen Anforderungen müssen Sie selbst zum Schutzmann werden. Seien Sie bei Mailanhängen und Links in Mails immer äußerst misstrauisch.

Im Zweifelsfall sollten Sie auf das Öffnen des Anhangs verzichten. Wenn das keine Option ist, öffnen Sie den Anhang nur in einer sicheren Umgebung, z. B. in einer Sandbox unter Any.run. Eine Anleitung dazu finden Sie hier.

Siehe auch:

Online-Banking: 9 Tipps zum Schutz vor Phishing

Phishing-Falle oder unschädlich? Verdächtige Links online analysieren

2. Gezielte Angriffe auf Sicherheitslücken

Sicherheitsforscher finden immer wieder Sicherheitslücken in der Standardkonfiguration von Programmen. Nich oft, aber oft genug handelt es sich dabei auch um Lücken, die zunächst ohne typische PC-Viren ausgenutzt werden können. Das ist etwa der Fall, wenn der Fernzugriff auf die PCs eines Unternehmens nur mit einem Standardpasswort oder einfachen Passwörtern geschützt sind. Das ist geradezu eine Einladung für Hacker, diese Systeme in Besitz zu nehmen.

Sind sie erst einmal auf einem System angemeldet, können sie weiteren Schaden anrichten, indem sie beispielsweise das installierte Antivirenprogramm deaktivieren und erst dann ihren Schadcode auf das System schleusen.

Das Aufspüren von verwundbaren Systemen ist dabei einfacher als gedacht. Denn mit Scannern lassen sich große Teile des Internets nach verwundbaren Systemen durchsuchen. Im einfachsten Fall setzen die Angreifer auf Suchmaschinen für Sicherheitslücken, etwa Shodan.

Schutz: Verwenden Sie für alle Dienste, bei denen sich jemand auf Ihrem Computer einloggen kann, sehr komplexe und vor allem einzigartige Passwörter. Am besten aktivieren Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Typische Heimnetzwerke sind hier an zwei Stellen betroffen: Am Router, wenn für diesen der Fernzugriff aktiviert ist, und am Computer, wenn dort ein Remote-Desktop-Dienst wie der von Windows genutzt wird. Wie Sie zum Beispiel den Fernzugriff der Fritzbox schützen, lesen Sie hier. Ein Ratgeber zu Remote Desktops gibt es unter “Home Office: Sicher arbeiten in Corona-Zeiten“.

Hier hat der Microsoft Defender eine eher harmlose Datei blockiert und unter Quarantäne gestellt. Auf einem privaten PC sollte diese Software ausreichend schützen. Für Firmen gibt es andere Programme. IDG

Bei dieser Methode müssen die Angreifer nicht darauf warten, dass jemand eine Sicherheitslücke in einer Software oder einer Standardkonfiguration findet (siehe oben). Stattdessen beschaffen sich die Angreifer die Anmeldedaten von Hunderttausenden oder Millionen von Benutzern aus Untergrundforen und versuchen, sich mit diesen Daten anzumelden. Diese Angriffe werden als Credential Stuffing bezeichnet und zielen in erster Linie auf Onlinedienste wie das Mailpostfach oder eine Einkaufswebsite ab, können aber auch auf entfernte Desktops angewendet werden.

Mit Tools wie Sentry MBA funktioniert Credential Stuffing sogar automatisch. Sie testen die Kombinationen aus Benutzername und Passwort auf einer Vielzahl von Websites gleichzeitig. Bei einigen Onlineshops stammt bereits ein Großteil des Login-Traffics von solchen Tools.

Schutz: Gefährdet sind alle Nutzer, die dasselbe Passwort für mehrere Accounts verwenden. Wer dagegen für jeden Dienst ein eigenes Passwort erstellt, hat kaum etwas zu befürchten.

4. Gezielte Angriffe per Social Engineering

Von diesen Angriffen sind vor allem Mitarbeiter von Unternehmen betroffen. Aber auch zu Hause auf dem privaten PC. Dies zeigt der Angriff auf den privaten Laptop eines Entwicklers von Lastpass. Nachdem sich Hacker Zugang zu diesem Laptop verschafft hatten, konnten sie in das Firmennetzwerk von Lastpass eindringen und dort eine erhebliche Menge an Kundendaten stehlen.

Eine mögliche Angriffsform ist das Spear Phishing. Bei dieser Hackermethode informieren sich die Angreifer vor dem Angriff sehr genau über das Opfer. Die Hacker finden zum Beispiel heraus, welche Mitarbeiter für die Buchhaltung zuständig sind oder in der Personalabteilung arbeiten. Diese Personen erhalten dann eine Mail mit einer Rechnung oder einer Bewerbung im Anhang. Natürlich wird der Mitarbeiter den Anhang öffnen, da die Mail an ihn persönlich adressiert ist, ihn direkt anspricht und thematisch hundertprozentig in seinen Arbeitsbereich fällt. Der Anhang enthält dann eine PDF-Datei mit Schadcode, der eine neue Schwachstelle im PDF-Viewer des Unternehmens ausnutzt.

Schutz: Ein guter Schutz gegen Spear Phishing ist besonders schwierig, da der Angriff auf das Opfer zugeschnitten ist. Am ehesten helfen gute technische Maßnahmen, die etwa das Öffnen von Mailanhängen nur in einer geschützten Umgebung (Sandbox, virtueller PC) zulassen.

5. Angriffe mit neuen Tricks wie SMS und Video

Diese SMS-Nachrichten können den Empfänger durchaus dazu verleiten, auf die Links zu tippen. Wenn die Websites dahinter gut gemacht sind, wird man leicht Opfer einer Phishing-Attacke. IDG

Ein Virus kann ein Antivirenprogramm meist dann umgehen, wenn er noch ganz neu ist. Das Schutzprogramm erkennt den Virus dann noch nicht. Dass der Virus neu ist, dafür kann der Angreifer sorgen, denn neue Viren gibt es in Untergrundforen zu kaufen. Er muss seine neue Ware dann aber möglichst schnell auf möglichst viele PCs bringen. Dies kann über Massenmails (siehe Punkt 1) oder über neue Tricks geschehen. Dazu gehören zum Beispiel Nachrichten, die per SMS verschickt werden und einen Link zum neuen Schädling enthalten.

Vor solchen Phishing-SMS warnt zum Beispiel das Landeskriminalamt Niedersachsen. Konkret geben sich die Kriminellen als DHL-Support aus. Mit gefälschten Paket-SMS versuchen sie, ihre Opfer zur Preisgabe privater Daten zu bewegen. Diese werden später von den Betrügern zum Identitätsdiebstahl genutzt. Aber natürlich lässt sich mit dieser Masche auch Schadcode verbreiten, zum Beispiel eine infizierte App oder ein PC-Virus.

Ganz aktuell ist der Einsatz von Videos, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Die Videos zeigen, wie man teure Software, zum Beispiel von Adobe, mit einem Crack kostenlos nutzen kann. Dazu gibt es einen Link, der zum Crack führt. Dieser enthält jedoch in Wirklichkeit Malware. Angebliche Cracks für teure Software werden zwar schon seit Jahrzehnten verwendet, um fremde PCs zu verseuchen. Neu ist aber die aufwendige Verpackung in Form eines Erklärvideos.

Schutz: Gegen Spam per SMS hilft, was auch gegen Spam per Mail schützt: Großes Misstrauen gegenüber Links in einer Nachricht. Dieses Misstrauen sollte man in Zukunft auch auf andere Annäherungsversuche wie scheinbar aufwendig gemachte Videos oder umfangreiche Nachrichten ausdehnen. Denn diese lassen sich schon heute ohne großen Aufwand hundert- und tausendfach erstellen.