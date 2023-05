Viewsonic VG2756V-2K im Test: Ein leistungsstarker Monitor für Videokonferenzen

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Webcam, Mikrofon und Lautsprecher im Lieferumfang enthalten

USB-C-Anschluss mit 90 Watt Leistungsabgabe

Stabiles und funktionales Design Kontra Mittelmäßige Bildqualität

Kein HDR

Mitgelieferte Funktionen erhöhen den Preis Fazit Die integrierte Webcam, das Mikrofon und der USB-C-Hub des Viewsonic VG2756V-2K machen ihn zu einem idealen Gerät für jedes Home-Office-Setup.

Videokonferenzen sind wohl ein fester Bestandteil des Arbeitstags bei den meisten Angestellten. Selbst Personen, die häufig im Büro arbeiten, nehmen wahrscheinlich an einem Großteil ihrer Meetings per Videoanruf teil. Der VG2756V-2K passt sich dieser neuen Realität mit einer integrierten Webcam, einem Mikrofon und Lautsprechern an.

Viewsonic VG2756V-2K: Spezifikationen und Funktionen

Beim VG2756V-2K von Viewsonic dreht sich alles um die Extras. Er verfügt über eine 1080p-Webcam mit integrierter Lichtleiste, ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und eine Soundbar mit zwei 5-Watt-Lautsprechern. Diese Extras sind sowohl über USB-C als auch über USB-B zugänglich.

Displaygröße: 27 Zoll

Native Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel

Panel: IPS-LCD

Bildwiederholrate: 60 Hz

Adaptiv-Synchronisation: nein

HDR: nein

Anschlüsse: 1x USB-C mit DisplayPort Alternate Mode und 90 Watt, 1x USB-B Upstream, 2x USB-A, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x Ethernet (RJ45), 1x 3.5 mm Audio

Standfuß-Einstellung: Höhe, Schwenken, Neigen, Drehen

VESA-Halterung: Ja, 100x100mm

Webcam: 1080p mit Lichtleiste

Mikrofon: Integrierte Rauschunterdrückung

Lautsprecher: Ja, 2x 5W

Design des Viewsonic VG2756V-2K

Der Viewsonic VG2756V-2K ist eindeutig auf den Einsatz im Home-Office und in Unternehmen ausgerichtet, und das spiegelt sich auch in seinem Design wider: So schlicht wie möglich, mit einfachen, mattschwarzen Kunststoffen auf der Vorder- und Rückseite. Sogar der Stoff, der die Soundbar bedeckt, ist mattschwarz und fügt sich nahtlos in die Rahmen ein.

Es handelt sich um einen gut verarbeiteten Monitor mit dicken Kunststoffplatten und guter Materialqualität auf allen Oberflächen. Ich würde sogar behaupten, dass er auf seine eigene, subtile Art und Weise sehr hochwertig aussieht. Der Stoff über dem Lautsprecher ist eine besonders schöne Note.

Viewsonic liefert einen vielseitigen, ergonomischen Standfuß mit, der sich in der Höhe verstellen, neigen und schwenken und sich für die Verwendung im Hochformat um 90 Grad (in beide Richtungen) drehen lässt. Der Standfuß ist einfach, kompakt und stabil und hat eine flache Basis, die den Platzbedarf auf dem Schreibtisch minimiert. Das ist eine gute Wahl für jedes Display, aber doppelt wichtig für einen Monitor im Heimbüro. Eine 100×100-mm-VESA-Halterung ist ebenfalls erhältlich, um einen Monitorständer oder -arm eines anderen Herstellers anzubringen.

Der Viewsonic VG2756V-2K zeichnet sich durch ein schlichtes, gut verarbeitetes Design aus, das sich in jedes Heimbüro einfügt. Matt Smith/Foundry

Funktionen und Menüs des Viewsonic VG2756V-2K

Der VG2756V-2K ist ein “Videokonferenzmonitor” mit integrierter Webcam, Mikrofon und Lautsprechern. Er verfügt sogar über LED-Leuchten, die Ihr Gesicht bei Videogesprächen aufhellen.

Die Videoqualität ist gut. Die im Lieferumfang enthaltene Webcam bietet eine Auflösung von 1080p, leidet aber immer noch unter dem körnigen Look, der bei Webcams üblich ist. Sie ist ein Fortschritt im Vergleich zu den meisten Laptop-Webcams oder einer preiswerten Standalone-Webcam, aber sie reicht nicht an eine hochwertige Desktop-Webcam heran. Die Webcam lässt sich in das Gehäuse des Monitors einrasten, wenn sie nicht benutzt wird, und fungiert so als Sichtschutz. Dadurch wird auch das Mikrofon deaktiviert.

Die Lautstärke des Mikrofons ist zwar etwas niedrig, aber er ist gut gegen Hintergrundgeräusche gewappnet und es gibt kein Echo, wenn der Ton über die Lautsprecher ausgegeben wird. Der Monitor verfügt sogar über mehrere Einstellungen zur besseren Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen. Leise, brummende Hintergrundgeräusche (wie z. B. ein Heizgerät) wurden eliminiert.

Der VG2756V-2K ist ein gut verarbeiteter Monitor mit dicken Kunststoffplatten und guter Materialqualität auf allen Oberflächen. Ich würde sogar behaupten, dass er auf seine eigene, subtile Art und Weise sehr hochwertig aussieht.

Auf der Rückseite des VG2756V-2K findet sich eine große Auswahl an Anschlüssen, darunter ein USB-C-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode und 90 Watt. Das liegt am oberen Ende der Leistung, die moderne Monitore liefern können, und wird viele Mittelklasse-Laptops aufladen, wenn sie über USB-C angeschlossen sind. Er fungiert als USB-C-Hub für zwei zusätzliche USB-A-Anschlüsse und hat sogar einen Ethernet-Anschluss.

Der USB-C-Anschluss ist der beste Weg, sich mit dem Monitor zu verbinden, außerdem ist ein USB-B-Upstream-Anschluss für den Anschluss eines Laptops oder Desktop-PCs verfügbar. Er unterstützt alle Funktionen des Monitors, einschließlich Webcam, Mikrofon und Ethernet-Anschluss. Zusätzliche Video-Konnektivität wird über HDMI und DisplayPort für insgesamt drei Videoeingänge bereitgestellt.

Die Menüoptionen werden über berührungsempfindliche Tasten gesteuert, die in die Touch Bar integriert sind, und nicht wie bei den meisten Mitbewerbern über einen Joystick auf der Rückseite. Viewsonic bietet eine breite Palette an Bildqualitätsoptionen, darunter mehrere Gamma- und Farbtemperaturvoreinstellungen sowie eine Sechs-Achsen-Farbkalibrierung.

Die integrierte Soundbar verfügt über zwei 5-Watt-Lautsprecher. Sie liefern eine gute Lautstärke, sind aber eher für Videokonferenzen als für Entertainment gedacht. Dialoge klingen klar und deutlich, so dass Podcasts und Youtube-Videos angenehm sind, aber der Mangel an Tiefbass schränkt den Mitteltonbereich ein. Dennoch sind sie viel besser als die 2-Watt-Lautsprecher, die in den meisten Monitoren zu finden sind, und eignen sich gut für Video- oder Audioanrufe.

Bildqualität des Viewsonic VG2756V-2K

Der Viewsonic VG2756V-2K hat viele zusätzliche Funktionen, das Display-Panel ist jedoch einfach gehalten. Es ist ein IPS-LCD mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Die Bildqualität in SDR ist in Ordnung, aber es ist klar, dass dieser Monitor für die tägliche Produktivität im Büro entwickelt wurde und nicht für die Erstellung von Inhalten oder Entertainment.

Helligkeit im Vergleich: Je höher, desto besser. Matt Smith/Foundry

Die maximale Helligkeit liegt bei angemessenen 310 nits. Das ist mehr als bei den meisten preiswerten Monitoren. Die Helligkeit des VG2756V-2K ist für die meisten Situationen ausreichend und wird nur in einem Raum mit großen, sonnenbeschienenen Fenstern als schwach erscheinen.

Kontrast im Vergleich: Je höher, desto besser. Matt Smith/Foundry

Der Kontrast ist mit einem maximalen Kontrastverhältnis von 850:1 für einen Monitor in dieser Kategorie durchschnittlich. Das ist wenig im Vergleich zu den besten heute erhältlichen Monitoren, aber im Mittelfeld der Monitore mit einem Preis von weniger als 500 Euro. Der VG2756V-2K bietet ein gewisses Gefühl von Tiefe und Dimension, hat aber Probleme bei der Darstellung von Details in dunklen Szenen, besonders wenn er in einem dunklen Raum steht.

Matt Smith/Foundry

Die Farbskala liegt wieder einmal im Mittelfeld und erreicht 100 Prozent von sRGB, aber 82 Prozent von DCI-P3. Das ist eine Verbesserung gegenüber den meisten preiswerten und mittleren Büromonitoren, die in der Regel bei 77 oder 78 Prozent von DCI-P3 landen. Leider fühlt sich dieser kleine Gewinn ein wenig sinnlos an, da 82 Prozent von DCI-P3 nicht dazu geeignet sind, Content-Ersteller zu beeindrucken, die mit einem größeren Farbraum arbeiten müssen.

Für den alltäglichen Gebrauch ist er jedoch großartig und deckt den gesamten sRGB-Farbraum ab, der am häufigsten von Computersoftware und Spielen (zumindest in SDR) verwendet wird.

Matt Smith/Foundry

Der durchschnittliche Farbfehler liegt etwas im oberen Bereich, was aber für einen Monitor dieser Kategorie nicht ungewöhnlich ist. Die Bildqualität bleibt naturgetreu und realistisch, aber einige Farben erscheinen übermäßig blau oder grün.

Die Farbtemperatur und die Gammawerte sind mit einer Standard-Gammakurve von 2,3 und einer Farbtemperatur von 7200K ebenfalls nur mittelmäßig. Diese Werte bedeuten, dass das Bild etwas dunkler erscheint, als es sein sollte und dass die weißen Farben eine deutliche Verschiebung in Richtung Blau aufweisen. Dies kann mit den integrierten Voreinstellungen des Monitors korrigiert werden, obwohl keine davon wirklich ideal ist.

Die Schärfe ist ein Pluspunkt. Die Auflösung des Bildschirms von 2.560 x 1.440 Pixeln pro Zoll ist mit 109 Pixeln pro Zoll ein großer Fortschritt gegenüber den 81 Pixeln pro Zoll, die man bei einem 27-Zoll-1080p-Bildschirm findet. Kleiner Text erscheint gestochen scharf, und kleine Oberflächenelemente sind gut definiert – ein großer Vorteil beim Schreiben in Word oder beim Bearbeiten einer Kalkulationstabelle in Excel. 4K-Monitore wie der ProArt PA279CRV sind zwar noch schärfer, aber auch teurer.

Die Gesamtbildqualität des VG2756V-2K ist eine Mischung, aber für seinen Verwendungszweck gut geeignet. Er bietet ein scharfes, helles Bild mit guter Klarheit in Produktivitätsanwendungen. Der Monitor schafft es auch, ernsthafte Probleme zu vermeiden, die seine Attraktivität einschränken könnten, wie z. B. eine zu enge Farbskala oder ein schlechtes Kontrastverhältnis. Es handelt sich um einen funktionalen Monitor, der für den täglichen Gebrauch geeignet ist.

Viewsonic VG2756V-2K HDR-Bildqualität

HDR wird von dem Viewsonic VG2756V-2K nicht unterstützt. Das mag angesichts des Preises enttäuschend erscheinen, aber die meisten Monitore, die für weniger als 500 Euro verkauft werden, bieten keine gute HDR-Leistung, egal ob sie unterstützt wird oder nicht. Da sich der VG2756V-2K auf den Einsatz im Büro konzentriert, ist er besonders schlecht für die HDR-Unterstützung geeignet, so dass Viewsonics Entscheidung, bei SDR zu bleiben, vernünftig erscheint.

Viewsonic VG2756V-2K Bewegungsdarstellung

Der Viewsonic VG2756V-2K bietet eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und unterstützt kein Adaptive Sync. Das ist nicht ungewöhnlich für einen Büromonitor, aber eine schlechte Nachricht für Gamer. Der Monitor leidet unter erheblicher Bewegungsunschärfe, die schnell bewegte Objekte verdecken kann und es kann zu Frame Tearing kommen, wenn die V-Sync-Einstellung eines Spiels deaktiviert ist.

Sollten Sie den Viewsonic VG2756V-2K kaufen?

Der VG2756V-2K von Viewsonic ist ein guter Monitor für Videokonferenzen, der sich gut für den Einsatz im Heimbüro, im Firmenbüro oder im Konferenzraum eignet. Die Videoqualität ist nicht wesentlich besser als bei anderen vergleichbaren Monitoren, aber die integrierte LED-Beleuchtung ist in dunkleren Räumen von Vorteil.

Die Qualität des Mikrofons und der Lautsprecher ist ebenfalls gut, und der Monitor verfügt über eine breite Palette von Funktionen. Die Bildqualität ist nur mittelmäßig. Der VG2756V-2K wurde entwickelt, um die Produktivität im Home-Office einfacher und komfortabler zu machen – und das gelingt ihm auch.

Dieser Test erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation PC-World.

