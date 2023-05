Asus ProArt PA348CGV im Test: Optimal für alle Anwendungsbereiche

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Ausgezeichnete Bildqualität

Stabiles, robustes Design

Breite Palette an Anpassungsmöglichkeiten

120Hz Bildwiederholfrequenz Kontra USB-C-Hub hat keinen Videoausgang oder Ethernet-Anschluss

HDR ist nur passabel Fazit Der Asus ProArt PA348CGV verbindet professionelle Bildqualität mit Gaming-Funktionen zu einem beeindruckend vielseitigen und fähigen Bildschirm. Der Preis mag einige abschrecken, aber wenn Sie einen Monitor suchen, der sich für alle Anwendungsbereiche eignet, wird es schwer, etwas Besseres zu finden.

ASUS ProArt PA348CGV auf Amazon anschauen

Autoren von Inhalten, die in der Freizeit auch PC-Spiele spielen, haben die Qual der Wahl, wenn es um den Kauf eines Monitors geht. Viele der besten professionellen Monitore sehen in Spielen großartig aus, verfügen aber nicht über eine hohe Bildwiederholfrequenz und adaptive Synchronisation. Gaming-Monitore hingegen können eine hervorragende Bildqualität bieten, verfügen aber nicht über die Funktionen, die für anspruchsvolle Entwickler wichtig sind. Der Asus ProArt PA34CGV schließt diese Lücke – und das zu einem vernünftigen Preis.

Die technischen Daten des Asus ProArt PA348CGV sind typisch für einen 34-Zoll-Ultrawide-Monitor. Seine Auflösung von 3440 × 1440 ist im Wesentlichen der Standard für diese Monitorgröße. Das IPS-Panel ist ebenfalls typisch für diese Kategorie.

Bildschirmgröße: 34-Zoll-Ultrawide

Native Auflösung: 3440×1440

Panel-Typ: IPS

Bildwiederholrate: 120Hz

HDR: Ja

Anschlüsse: 1x USB-C 90W Power Delivery, DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 4x USB 3.2, Kopfhöreranschluss

Standfuß-Einstellung: Höhe, Neigung, Drehung

VESA-Halterung: 100 × 100 mm

Lautsprecher: Ja

Preis: 789 €

Daher ist es leicht, den PA348CGV zu unterschätzen. Die Stärken dieses Monitors kommen in seinen Spezifikationen nicht klar zum Ausdruck, wurden aber in meinem Test schnell deutlich.

Asus ProArt PA348CGV: Design und Ergonomie

Der Asus ProArt PA348CGV ist ein Monitor, der für den professionellen Einsatz gedacht ist, und als solcher hat er ein zurückhaltendes Design, das nicht auffällt – primär nicht von vorn, wo mäßig große, mattschwarze Rahmen den Bildschirm umfassen. Von der Rückseite ist die Optik dank einer Reihe von heatsink-ähnlichen Rippen etwas attraktiver, aber immer noch zurückhaltend.

Das Design des Asus ProArt PA348CGV ist ein wenig zurückhaltend, aber dennoch funktional. Matt Smith

Nimmt man ihn jedoch in die Hand, ist der Monitor beeindruckender. Es handelt sich um einen stabilen Bildschirm mit dickem, robustem Kunststoff und einem bemerkenswert schweren Standfuß, der für einen sicheren Halt sorgt. Das Design des Standfußes umfasst einen flachen Sockel von eher kleiner Größe, der den Platzbedarf auf Ihrem Schreibtisch minimiert.

Lese-Tipp: Die besten Gaming-Monitore mit Ultra-Wide-Display

Der Ständer lässt sich in der Höhe verstellen, schwenken und neigen. Wer mehr Bewegungsspielraum benötigt, kann einen Monitorständer oder -arm eines Drittanbieters an der 100×100-mm-VESA-Halterung befestigen. Aber Achtung: Das Panel allein wiegt etwa 8,5 Kilogramm, was die Grenzen von preiswerten Monitorarmen sprengt.

Asus ProArt PA348CGV: Funktionen und Menü

Der Asus ProArt PA348CGV verfügt über eine vernünftige Auswahl an modernen Anschlussmöglichkeiten. Dazu gehört ein USB-C-Anschluss mit 90 Watt Power Delivery und DisplayPort Alternate Mode. Dieser Anschluss kann die Konnektivität auf vier weitere USB-A 3.2-Ports erweitern. Dem Monitor fehlen jedoch Ethernet oder DisplayPort-Out.

Die Anschlussvielfalt des Asus ProArt PA348CGV ist angemessen. Matt Smith

Zu den zusätzlichen Videoeingängen gehören ein DisplayPort 1.4 und zwei HDMI 2.0, insgesamt also vier Videoeingänge. Außerdem gibt es einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss für die Weiterleitung von Audiosignalen.

Das Menü des Monitors wird über einen Joystick und eine Reihe von Fronttasten gesteuert. Die Platzierung des Joysticks auf der Vorderseite ist nicht üblich, macht ihn aber leicht auffindbar, und die Tasten ermöglichen den Zugriff auf eine Vielzahl von Shortcuts wie Helligkeits- oder Blaulichtsteuerung. Die Menüs sehen gut aus, haben klare Bezeichnungen und reagieren schnell auf Eingaben.

An voreingestellten Modi für die Bildqualität mangelt es nicht, darunter auch sRGB, Rec.709 und DCI-P3. Das ist wichtig für Kreative, die in einem ganz bestimmten Farbraum arbeiten möchten.

Der Asus ProArt PA348CGV verfügt über ein einfach zu bedienendes Menüsystem mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten. Matt Smith

Auch die Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreich. Der Monitor bietet vier präzise Farbtemperaturmodi und fünf Gamma-Modi. Außerdem lassen sich Farbton und Sättigung auf sechs Achsen einstellen. Mit diesen Optionen können Sie das Bild genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Der Monitor ist mit Lautsprechern ausgestattet, die allerdings schwach sind und nur bei maximaler Lautstärke (oder sehr nahe daran) verwendet werden können. Sie sind für den Notfall und für einfache Audio-Benachrichtigungen nützlich, ist aber bei Musik, Filmen oder Spielen überfordert.

Asus ProArt PA348CGV: Bildqualität

Die weiteren Spezifikationen des Asus ProArt PA348CGV sind wenig aufregend, da er keine auffälligen neuen Techniken wie Quantum Dots, eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung oder ein OLED-Panel besitzt. Dennoch überzeugt der Monitor mit einer soliden Helligkeit und einer hervorragenden Farbgenauigkeit.

Matt Smith

Das Modell von Asus kommt auf eine maximale Helligkeit von 375 nits in SDR. Diese Helligkeit ist im Jahr 2022 nicht ungewöhnlich, aber sie sticht unter den Ultrawide-Monitoren, die ich kürzlich getestet habe, hervor.

Die meisten Benutzer werden die Helligkeit für den allgemeinen Gebrauch deutlich herunterdrehen wollen: Ich habe sie auf etwa 25 % des Maximums eingestellt. Die Helligkeit wird in hellen Räumen wichtig, da der Bildschirm lebendig bleibt und die Augen schont.

Matt Smith

Wie bereits erwähnt, verfügt der PA348CGV nicht über ein hochmodernes Display-Panel oder eine Hintergrundbeleuchtung, was sich auf sein Kontrastverhältnis auswirkt. Die einfache Hintergrundbeleuchtung und das IPS-Panel des Monitors bieten ein maximales Kontrastverhältnis von nur 1120:1.

Das ist nicht schlecht für einen Ultrawide-Monitor mit IPS-Panel, bleibt aber deutlich hinter dem OLED-Panel des Alienware AW3423DW zurück. Es ist auch schlechter als das IPS-Black-Panel des Dell Ultrasharp U3223QE (leider ist dieser Panel-Typ derzeit nicht in einem Ultrawide-Format erhältlich).

Die Schwarzwerte sind damit nicht die Besten, was zu Bildverlusten in dunklen Szenen führen kann. Das ist kein großes Hindernis bei der Erstellung von Inhalten, aber es wird spürbar, wenn man Filme oder Spiele mit dunkler Grafik wie Diablo 2: Resurrected anschaut.

Matt Smith

Die Farbskala des PA348CGV ist sehr gut und deckt 100 % des sRGB und 98 % des DCI-P3 ab. Dies entspricht genau dem Dell U3223QE und qualifiziert ihn zweifellos als Monitor mit guter Farbtreue. Der PA348CGV verfügt außerdem über ein echtes 10-Bit-Panel.

Daher zeigt der PA348CGV eine enorme Farbvielfalt mit minimaler Streifenbildung bei Farbverläufen. In dieser Hinsicht ist er ein sehr beeindruckendes Display. Im Microsoft Flight Simulator konnte ich fast keine Farbverläufe feststellen. Der weite blaue Himmel des Simulators mit seinen subtilen Farbtonschwankungen kann auf weniger leistungsfähigen Monitoren zu offensichtlichen, störenden Farbstreifen führen.

Der Monitor sieht auch direkt nach dem Auspacken sehr lebendig aus, mit einem kräftigen, fast schon übersättigten Stil, den viele Gelgenheitsnutzer bevorzugen werden. Jeder helle, lebendige Inhalt, sei es ein Spiel oder ein Animationsfilm, sieht spektakulär aus.

Matt Smith

Die Farbgenauigkeit ist sehr gut und lässt alle anderen Monitore in diesem Wettbewerb hinter sich. Keiner dieser Monitore, abgesehen vom BenQ EX3415R, ist besonders ungenau, aber es ist immer schön, eine hohe Farbtreue bei einem Monitor zu sehen, der für die Erstellung von Inhalten entwickelt wurde.

Der Monitor hat auch bei den Gamma- und Farbtemperaturmessungen gut abgeschnitten. Er erreichte eine Gammakurve von 2,2, was bedeutet, dass Inhalte ungefähr so hell wie erwartet aussehen, und eine ideale Farbtemperatur von 6500K. Und wie bereits erwähnt, verfügt der Monitor über mehrere Gamma-Farbtemperatur-Einstellungen. Diese Einstellungen entsprachen auch genau den angegebenen Zielen, was die Kalibrierung des Monitors für Ihre speziellen Bedürfnisse erleichtert.

Die Schärfe ist gerade noch adäquat. Die Auflösung des Monitors von 3440 × 1440 Pixeln, die sich über die 34 Zoll (86,36 cm) des Ultrawide-Bildschirms verteilen, bietet eine Pixeldichte von 109 Pixeln pro Zoll. Das ist vergleichbar mit einem 27-Zoll-Monitor mit 1440p. Feine Schriften werden detailliert dargestellt, Fotos sehen scharf aus, und Spiele wirken knackig. Für die Bearbeitung von 4K-Videos reicht die Auflösung jedoch nicht aus. Seriöse Fotografen benötigen möglicherweise auch mehr Pixel, um hochauflösende DSLR-Fotos zu bearbeiten.

Ich bin beeindruckt von der SDR-Leistung des Asus ProArt PA348CGV. Er vereint auf wunderbare Weise die Präzision, die für die Erstellung von Inhalten erforderlich ist, mit der Brillanz und den kräftigen Farben, die sich Besitzer für den gelegentlichen Gebrauch wünschen. Dieser Monitor ist eine ausgezeichnete Wahl für das Heimbüro, da er sich sowohl für professionelle Anwendungen als auch für PC-Spiele eignet.

Asus ProArt PA348CGV: HDR-Bildqualität

Der Asus ProArt PA348CGV unterstützt HDR10, ist aber nicht „VESA DisplayHDR“-zertifiziert. Daher hatte ich keine hohen Erwartungen, die der Monitor problemlos erfüllte.

Die maximale HDR-Helligkeit ist mit 515 nits gut, und der Monitor hält diese Helligkeit ohne Schwankungen zwischen Vollbild und 10-Prozent-Fenster. Kurz gesagt, der Bildschirm erscheint gleichmäßig hell, wenn eine Vielzahl von hellen Inhalten angezeigt wird.

Eine Ausnahme ist der lokale Dimm-Modus des Monitors, der standardmäßig aktiviert ist. Ich war überrascht, dass er trotz des einfachen Hintergrundbeleuchtungssystems des Monitors zuverlässig funktioniert. Das Umschalten zwischen Szenen verursacht normalerweise keine dramatischen und störenden Helligkeitsunterschiede.

Es gibt aber auch Nachteile. Obwohl es die Bildqualität nicht drastisch verschlechtert, gelingt es dem Local Dimming auch nicht, das gemessene Kontrastverhältnis zu erhöhen. Außerdem verursachte es bei dunklen Szenen fleckige Helligkeitsschwankungen.

Gut ist beim PA348CV die Optimierung des Dynamikumfangs. Zum Beispiel führte die Maximierung der HDR-Helligkeit nicht dazu, dass die Zellen einer Excel-Tabelle verschwanden, ein Problem, das bei vielen HDR-Monitoren der Einstiegsklasse auftritt.

Die HDR-Leistung des PA348CV weist jedoch noch erhebliche Einschränkungen auf. Ihm fehlt es an Helligkeit und Kontrast, um HDR-Inhalte wirklich zur Geltung zu bringen. Für den allgemeinen Gebrauch ist die HDR-Leistung jedoch passabel und bietet eine gewisse Steigerung der Brillanz und etwas mehr Details in hellen Bereichen einer Szene. Das ist genug, um den PA348CV vor ähnlich teuren Konkurrenten zu platzieren.

Asus ProArt PA348CGV: Bewegungsschärfe

Die meisten professionellen Monitore eignen sich nicht für Spiele, da ihnen sowohl die Pixel-Reaktionszeiten als auch die Bildwiederholraten fehlen, die Gamer benötigen. Der Asus ProArt PA348CGV ist eine Ausnahme von dieser Regel. Er bietet eine Grau-zu-Grau-Pixel-Reaktionszeit von zwei Millisekunden und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Er unterstützt offiziell AMD FreeSync Premium Pro und sollte inoffiziell als G-Sync-kompatibler Monitor funktionieren, obwohl ich das nicht überprüfen konnte.

Die Bewegungsschärfe ist sehr solide. Sich schnell bewegende Objekte behalten gute Details und schnelle Kameraschwenks in Spielen verdecken den Hintergrund nicht. Der Test von Blur Busters, bei dem schnell über eine Szene in League of Legends geschwenkt wird, hat gezeigt, dass Charaktere und Gesundheitsbalken identifizierbar bleiben. Die Namen der Charaktere waren jedoch zu unscharf, um sie zu lesen.

Die Leistung des PA348CGV entspricht dem, was ich von einem 120Hz- oder 144Hz-Monitor erwarte, und das ist eine gute Nachricht. Dieser Grad an Bewegungsschärfe ist für die meisten PC-Spieler mehr als ausreichend und eine große Verbesserung gegenüber einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz.

Fazit

Der Asus ProArt PA348CGV für aktuell 789 Euro bei Amazon ist ein hervorragender Ultrawide-Monitor, der eine Vielzahl von Nutzern anspricht. Er eignet sich gleichermaßen für professionelle Content-Ersteller, Gamer und Enthusiasten, die grundlegende Anforderungen haben, aber ein erstklassiges Erlebnis wünschen. Außerdem ist er ein seltenes Beispiel für einen Monitor, der sowohl für die Erstellung von Inhalten als auch für Spiele geeignet ist.

Der Breitbild-Monitor ist aktuell ab 789 Euro erhältlich. Das ist zwar nicht gerade billig, aber der PA348CGV ist preislich vergleichbar mit High-End-Konkurrenten, die nicht so vielseitig sind. Monitore wie der 750 Euro teure BenQ EX3415R eignen sich sehr gut für Spiele, sind aber nicht annähernd so gut geeignet für Kreative, während der 600 Euro teure Dell U3421WE solide für Kreative ist, aber bei PC-Spielen enttäuscht. Der PA348CGV bietet all das, ohne beim Preis aufzuschlagen.