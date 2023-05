Strom für unterwegs: Anker Powerstation & Solarpanel jetzt mit bis zu 47 % Rabatt

Wer gerne Zeit im Freien verbringt, etwa beim Camping, am Strand oder auf Festivals, der weiß, wie schwer es ist eine Steckdose zu finden. Die Powerbank ist hier auch keine Lösung, kann sie lediglich das Smartphone oder Ähnliches aufladen. Eine Powerstation dagegen bietet neben USB-Anschlüssen auch Steckdose, die alle möglichen Geräte mit Strom versorgt. Hat man im Kombi oder Camper dazu noch ein mobiles Solarpanel dabei, steigt der Stromvorrat noch mal deutlich an. Amazon bietet derzeit Anker-Powerstation und Solarpanel mit attraktiven Rabatten von bis zu 47 % an, jedoch nur für kurze Zeit. Die Gelegenheit, um sich unabhängig vom Stromnetz zu machen.

Anker-Powerstation und Solarpanel zu tollen Aktionspreisen

Die Rabattaktion von Amazon bietet mehrere Powerstations und Solarpanels von Anker. Für nur 236,99 Euro erhält man die Anker 521 Powerhouse Ladestation mit 256 Wh. Regulär zahlt man über 400 Euro für die Anker-Powerstation. Wer eine noch größere Kapazität benötigt, findet mit der Anker 757 Powerstation ein Stromgenerator mit 1.229 Wh und 1.500 Watt. Hiermit kann man problemlos eine Kaffeemaschine oder einen Kühlschrank betreiben. Die Generatoren lassen sich entweder zuhause oder im Auto aufladen, das passende Autoladekabel liegt bei.

Natürlich steht selbst die leistungsstärkste Powerstation eines Tages ohne Saft da. Doch dafür hat Anker passende Solarpanels im Sortiment, die bei Amazon im Rahmen der Rabattaktion ebenfalls zu reduzierten Preisen erhältlich sind. Die faltbaren Solarmodule lassen sich platzsparend transportieren und dank mehrstufiger Neigung perfekt zur Sonne ausrichten. Bei 249,99 Euro gehen die Sparpreise für Solarpanels von Anker derzeit los. Die Rabattaktion für Powerstation und Solarpanel von Anker beim Versandriesen läuft allerdings nur für kurze Zeit.

Rabattaktion: Powerstation und Solarpanel von Anker bei Amazon

Camping & Co: Hier zeigt eine Powerstation ihre Muskeln

Eine Powerstation wie die Anker 521 Powerhouse Ladestation bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Situationen.

Camping und Outdoor-Aktivitäten: Die Powerstation ist ideal für Campingausflüge, bei denen elektrische Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops, Lampen oder sogar kleine Küchengeräte mit Strom versorgt werden müssen. Stromausfälle und Notfälle: Im Falle eines Stromausfalls oder einer Naturkatastrophe kann die Powerstation als Backup-Stromquelle dienen, um wichtige Geräte wie Handys, Laptops oder medizinische Geräte aufzuladen. Mobile Arbeitsplätze: Die Powerstation kann für mobile Büros oder Arbeitsplätze verwendet werden, die keinen Zugang zu einer festen Stromquelle haben. So können Laptops, Drucker und andere elektronische Geräte betrieben werden. Fotografie und Videoproduktion: Die Powerstation kann für die Stromversorgung von Kameraausrüstung, Lichtern und anderen Geräten verwendet werden, die für professionelle Fotografie- oder Videoproduktionsanwendungen erforderlich sind. Veranstaltungen und Festivals: Die Powerstation kann bei Veranstaltungen und Festivals eingesetzt werden, um Musik- und Lichtausrüstung, Essensstände oder Informationsstände mit Strom zu versorgen. Wohnmobil- und Bootsausflüge: Die Powerstation kann als mobile Energielösung für Wohnmobile und Boote verwendet werden, um elektrische Geräte während Reisen oder Ausflügen mit Strom zu versorgen. Remote-Projekte: Die Powerstation kann als Energiequelle für abgelegene Forschungs-, Bau- oder Entwicklungsprojekte dienen, bei denen kein Zugang zum Stromnetz besteht.

