Vodafone soll Preiserhöhung zurücknehmen – hier können Sie sich melden (Update)

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) bereitet eine Sammelklage gegen Vodafone vor. Die Sammelklage richtet sich gegen Vodafones jüngste Preiserhöhung. Das Mobilfunkunternehmen erhöht seit Mai 2023 die Preise für Bestandskunden, worüber wir berichtet haben. Bis Juni will Vodafone alle betroffenen Kunden informiert haben.

Der VZBV hält diese Preiserhöhungen für rechtswidrig. Ebenso seien die Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtswidrig, die das Vorgehen von Vodafone erlauben sollen. Die Verbraucherschützer erwägen deswegen eine Sammelklage. Der Verband will erreichen, dass die Verbraucher nur die vereinbarten Preise zahlen müssen und zu viel geleistete Beiträge von Vodafone erstattet bekommen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband sucht auf dieser Webseite betroffene Vodafonekunden für eine Musterfeststellungsklage. In diesem Online-Formular können Sie Ihren Fall schildern. Der VZBV prüft die eingereichten Fälle und entscheidet dann über eine Sammelklage.

Seit März 2023 informiert Vodafone seine Kunden, dass die Preise für die Internet-Anschlüsse (DSL- und Kabel) ab Mai 2023 steigen sollen. Betroffene Kunden berichten über erhebliche Preissteigerungen, beispielsweise von bisher 27,99 Euro auf jetzt 32,99 Euro oder von 32,99 Euro auf 37,99 Euro monatlich. Die Preiserhöhung gilt für alle DSL- und Kabel-Festnetzverträge, die vor dem 15. November 2022 abgeschlossen wurden.

Im Einzelfall geht es laut den Verbraucherschützern um jährliche Mehrkosten von 60 Euro. Vodafone begründet den Anstieg unter anderem mit der Erhöhung der Energiepreise für den Betrieb der Netze und verweist darauf, dass die Kunden kündigen können, wenn sie die Preiserhöhung nicht akzeptieren.

Hier geht es zur Musterfeststellungsklage gegen Vodafone

Wir fragten bei Vodafone um eine Stellungnahme an. Diese schickte uns das Unternehmen umgehend:

Der Anspruch von Vodafone ist es, gute Netzqualität und guten Kundenservice mit guten Preisen zu verbinden. Wir bieten unseren Festnetzkunden mit das beste Preis-Leistungsverhältnis im Markt und legen auch in Zukunft Wert darauf, dass unsere Festnetzkunden Breitband-Internet, TV und Festnetz-Telefonie zu erschwinglichen Preisen nutzen können. Der Großteil aller deutschen Unternehmen hat in den vergangenen Monaten inflationsbedingt seine Preise erhöht. Wir haben lange versucht, uns gegen diesen Trend zu stellen. Allerdings müssen auch wir aufgrund stark gestiegener Gesamtkosten unsere Festnetzpreise anpassen. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind in unseren AGB verankert.