Samsung Galaxy A34 5G im Test: Tolles Mittelklasse-Handy mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hervorragendes 120-Hz-Display

Tolle Kamera

IP67-Wasserbeständigkeit

Software-Updates über lange Zeit Kontra Fingerabdrucksensor ist nicht der Beste

Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Langsames Aufladen Fazit Das Galaxy A34 ist eine großartige Alternative zu einem Galaxy S23, wenn Sie nach einem günstigeren Modell suchen. Wenn Sie auf eine Schnellladefunktion verzichten können, bietet das A34 dennoch eine gute Akkulaufzeit und womöglich sogar ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als ein Galaxy A54 (zu dem wir bereits einen Testbericht veröffentlicht haben).

Flaggschiff-Handys sind teuer, sogar mit Vertrag, aber preiswertere Optionen müssen nicht immer viel schlechter sein!

Das Galaxy A34 von Samsung ist ein gutes Beispiel dafür. Es sieht dem Galaxy S23 sehr ähnlich (vor allem in der hier getesteten Farbe “Awesome Lime”), kostet aber mit nur 389 € (UVP) weniger als die Hälfte.

Für viele Menschen bietet das A34 alles, was sie brauchen. Es hat ein großartiges Display, eine lange Akkulaufzeit, eine gute Leistung und macht ganz passable Fotos.

Als Samsung-Handy wird es natürlich auch die kommenden Jahre mit Software- und Sicherheitsupdates versorgt.

Design & Gehäuse

Erhältlich in Graphite, Lime, Silver, Violet

Rückseite und Rahmen aus Kunststoff

Stereo-Lautsprecher

Das A34 ist wie die meisten Mittelklasse-Handys heutzutage mit 161,3 x 78,1 x 8,2 mm ziemlich groß. Allerdings wiegt es mit knapp 200 g etwas weniger als sein großer Bruder, das Galaxy A54.

Trotz des großen Plastikanteils liegt das A34 sehr gut in der Hand und sieht dem Galaxy S23 zum Verwechseln ähnlich. Somit erhalten Sie ein sehr hochwertiges Äußeres, für einen wesentlich kostengünstigeren Preis.

Jim Martin / Foundry

Es ist sehr schön, dass der schwarze Rahmen um das Display an allen Seiten (fast) gleich dick ist und die Selfie-Kamera symmetrisch in der Mitte sitzt.

Obwohl der Rahmen ein gebogenes Profil besitzt, fühlen sich seine Kanten etwas scharf an. Der Hauptkritikpunkt ist jedoch, dass sich die Rückwand ein wenig eindrücken lässt und sich daher eher dünn und locker als solide anfühlt.

Es ist auch schade, dass im Gegensatz zu den meisten Mittelklasse-Handys der Konkurrenz keine durchsichtige Schutzhülle im Karton enthalten ist. Tatsächlich erhält man fast nichts, nur ein USB-C-auf-USB-C-Kabel und ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Fachs.

Das Galaxy A34 ist dem Galaxy S23 zum Verwechseln ähnlich

Display & Lautsprecher

6,6 Zoll AMOLED-Display

120 Hz Bildwiederholrate

Stereo-Lautsprecher

Auch wenn es mittlerweile immer häufiger vorkommt, hätte man vor ein paar Jahren bei einem Mittelklasse-Handy kein so gutes Display erwarten dürfen.

Jim Martin / Foundry

Durch das 6,6-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate ist der Bildlauf sehr flüssig, mit herausstechender Farbvielfalt.

Mit den von Samsung angegebenen 1000 nits (Lichtstärke), kann es zudem sehr hell eingestellt werden, was in dieser Preisklasse nicht häufig zu finden ist.

Das A34 besitzt mit Full HD+ zwar nicht die höchste Auflösung, aber sie reicht vollkommen für ein scharfes und detailliertes Bild aus.

Im Bildschirm selbst ist ein Fingerabdrucksensor verbaut, der während meines Tests allerdings nicht sehr verlässlich funktioniert hat. Direkt nach der Registrierung wurde mein Abdruck nicht erkannt und anschließend funktionierte das Feature meistens, aber auch nicht immer. Natürlich müssen Sie diese Funktion nicht nutzen, aber die Gesichtserkennung ist nicht so sicher wie der Fingerabdruck und eine PIN oder ein Passwort ist nicht so praktisch wie die anderen Funktionen.

Jim Martin / Foundry

Die Stereo-Lautsprecher sind gut ausbalanciert, laut bei voller Lautstärke und eignen sich sehr gut zum Ansehen oder Anhören von Videos und Podcasts. Der Bass ist wie bei den meisten Handys allerdings nicht wirklich vorhanden, weshalb sich die Lautsprecher nur teilweise dazu eignen Musik abzuspielen.

Spezifikationen & Leistung

MediaTek Dimensity 1080

6 oder 8 GB RAM

Überwiegend flüssige Leistung

Ungewöhnlich ist, dass sich Samsung beim Galaxy A34 für einen MediaTek-Prozessor und nicht für einen der eigenen Exynos-Chipsätze entschieden hat.

Das ist jedoch keine schlechte Sache, denn der Dimensity 1080 hat jede Menge Power und sorgt dafür, dass sich das A34 bei der allgemeinen Nutzung sehr reaktionsschnell anfühlt. Es gibt kein Stottern beim Wischen zwischen Startbildschirmen oder beim Navigieren in Menüs. Natürlich bietet es auch 5G-Unterstützung.

Bei Spielen musste ich zwar die Auflösung manchmal etwas herunterschrauben, aber in den meisten Anwendungen überzeugt die Leistung mit einer flüssigen Bildrate.

Jim Martin / Foundry

Die hohe Aktualisierungsrate trägt zusätzlich zu einem flüssigen Gefühl beim Scrollen von Social Media Feeds bei. Zweifellos helfen auch die 6 GB Arbeitsspeicher in der Basisversion mit 128 GB internem Speicher (oder die 8 GB mit 256 GB).

An der oberen Kante des A34 befindet sich ein Dual-SIM-Einschub. Einer der Steckplätze kann alternativ genutzt werden, um den 128 GB (oder 256 GB) großen Speicher um bis zu 1 TB zu erweitern. Wenn Sie zwei SIM-Karten verwenden möchten, unterstützen sogar beide 5G.

Kameras

48 MP Hauptkamera mit OIS (Bildstabilisierung)

8 MP Ultraweitwinkel-Kamera

5 MP Makrokamera

13 MP Selfie-Kamera

Sie sehen zwar aus wie die Kameras des Galaxy S23, aber die Dreifach-Linsen des A34 decken eine mittelmäßigere Auswahl an Sensoren ab.

Die Standardeinstellungen erzeugen stark gesättigte, gut aussehende Bilder

Jim Martin / Foundry

Das soll aber nicht heißen, dass dieses Handy keine guten Fotos machen kann. Wie Samsung-Besitzer es bereits gewohnt sind, erzeugen die Standardeinstellungen stark gesättigte, gut aussehende Bilder, die selbst ohne Nachbearbeitung zum Teilen bereit sind.

Wenig überraschend macht die Hauptkamera die qualitativ besten Fotos. Draußen bei hellem Licht sind die Fotos detailliert und scharf. In Innenräumen geht diese Schärfe verloren und die Motive müssen stillhalten, wenn sie nicht unscharf werden sollen.

Nachts oder bei schwachem Licht haben die Kameras des A34 im Vergleich zu den besten Handys auf dem Markt es schwer mitzuhalten. Ohne das Handy auf einer glatten Oberfläche abzusetzen (um eine ruhige Umgebung zu schaffen), sollten Sie keine großartigen Ergebnisse erwarten.

Jim Martin / Foundry

Die Ultraweitwinkel-Kamera leistet angesichts ihrer begrenzten Auflösung gute Arbeit, und die Software trägt ihren Teil dazu bei, dass die Farben genauso aussehen wie bei den Fotos der Hauptkamera.

Die Kamera-App zeigt frecherweise eine 2x-Taste neben 1x und 0,5x an. Damit werden die mit der Hauptkamera aufgenommenen Fotos nur “beschnitten”, (um fair zu sein, sehen sie aber immer noch ziemlich gut aus).

Bei der dritten Kamera handelt es sich nicht um eine Tele-, sondern um eine Makrokamera. Es ist zweifelhaft, dass Sie diese viel benutzen werden, denn Sie müssen nicht einmal zu ihr wechseln, um einige schöne Nahaufnahmen von der Hauptkamera zu erhalten, wie das Foto mit den Käfern in der Diashow oben zeigt.

Die Selfie-Kamera erzeugt standardmäßig einen auffälligen Verschönerungseffekt, den Sie allerdings abschalten können, wenn Sie einen natürlichen Look bevorzugen. Die 13-Megapixel-Kamera bietet zwar keine große Detailtreue, aber das ist sicherlich hilfreich, wenn man ein paar Falten verstecken möchte. Lustig ist auch, dass Snapchat-Filter in den Selfie-Modus integriert sind.

Obwohl dies in der Software geschieht, kann man das Sichtfeld für die Frontkamera einstellen und die Standardeinstellungen dahin gehend anpassen. Die Software wird auch für das Pseudo-Bokeh (Unschärfebereich) verwendet, wenn Sie den Porträtmodus nutzen. Sie ist nicht gut darin, das Motiv und den Hintergrund zu identifizieren, sodass der Effekt unecht aussieht, wenn Haarsträhnen versehentlich verwischt werden.

Die Standardeinstellung für Videos ist 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde. Videos, die in diesem Modus aufgenommen werden, besitzen eine gute Qualität und verfügen über eine angemessene Stabilisierung und Audioqualität.

Es ist nicht ratsam, von den Standardeinstellungen abzuweichen, denn 1080p-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde weisen keine Stabilisierung auf und bei 4K-Aufnahmen wird das Problem noch größer.

Akku & Ladeverhalten

5000mAh Akku

25W Aufladung

Kein Adapter im Lieferumfang enthalten

Das Galaxy A34 besitzt einen 5000mAh-Akku, der bei den meisten Samsung-Handys Standard ist. Da der Dimensity-Chipsatz nicht viel Strom verbraucht, kann dieses Handy zwei Tage durchhalten, wenn man es nicht intensiv nutzt.

Selbst wenn Sie das tun, sollten Sie einen ganzen Tag ohne Aufladen auskommen. Nur bei intensiver Nutzung von z. B. GPS-Apps oder Spielen geht dem A34 schnell der Saft aus.

In unseren Tests konnten wir feststellen, dass die Akkulaufzeit mit ca. 11 Stunden fast identisch zum Galaxy A54 ist.

Jim Martin / Foundry

Wenn Sie ein 25-Watt-Ladegerät haben, kann das Telefon mit dem mitgelieferten Kabel “schnell” aufgeladen werden. Dennoch ist es selbst dann nicht annähernd so schnell wie die schnellsten Ladegeräte. Erwarten Sie etwa 15-20 % Ladung in 15 Minuten, etwa ein Drittel in 30 Minuten und eine volle Ladung in etwa zwei Stunden.

Glücklicherweise zeigt das Handy eine Schätzung an, wie lange es für eine volle Ladung braucht, wenn Sie es mit einer Stromquelle verbinden. Leider bietet das Handy kein kabelloses Laden, wie man es bei diesem Preis vielleicht erwarten würde.

Software & Apps

Android 13

One UI 5.1

Vier Jahre Betriebssystem-Updates

Das Galaxy A34 läuft ab Werk mit Android 13 und Samsungs One UI 5.1. Dadurch ist es intuitiv in der Handhabung und bietet für viele Nutzer ein gewohntes Umfeld.

Die Benachrichtigungen sind übersichtlich angeordnet und die Schnelleinstellungsleiste enthält Verknüpfungen zur Steuerung der Medienausgabe (d. h. an welche Geräte Ton und Video gesendet werden) und zur Gerätesteuerung, die Verknüpfungen zu Samsung SmartThings enthält.

Jim Martin / Foundry

Es gibt nicht allzu viel Bloatware. Dennoch ist es ärgerlich, dass man während der Einrichtung gesagt bekommt, dass TikTok, Disney+ und Nextdoor “unverzichtbare” Apps sind und heruntergeladen werden, wenn man eine Wi-Fi-Verbindung herstellt.

Es gibt keine Möglichkeit, dies zu verhindern, aber Sie können alle unerwünschten Apps anschließend wieder deinstallieren.

Die gute Nachricht ist, dass dieses Gerät in Bezug auf Software-Updates genauso behandelt wird wie die Flaggschiffe von Samsung

Da das A34 über ein AMOLED-Display verfügt, können Sie das Always-on-Display aktivieren und anpassen. Standardmäßig ist es eingeschaltet, aber so eingestellt, dass nur die Uhr und Benachrichtigungen angezeigt werden, wenn Sie auf das Display tippen. Wenn Sie die Beeinträchtigung der Akkulaufzeit nicht stört, können Sie wählen, ob das Display wirklich immer eingeschaltet bleibt oder nur über Nacht zwischen den von Ihnen eingestellten Stunden ausgeschaltet wird.

Die gute Nachricht ist, dass dieses Telefon in Bezug auf Software-Updates genauso behandelt wird wie die Flaggschiffe von Samsung. Das Unternehmen verspricht vier Jahre lang Betriebssystem-Updates (bis Android 16) und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates.

Dies ist ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Handys, deren Hersteller in der Regel höchstens zwei oder drei Android-Updates bereitstellen.

Jim Martin / Foundry

Preis & Verfügbarkeit

Das Galaxy A34 kostet 389 € in der Basisversion mit 6 GB RAM 128 GB integriertem Speicher. Sie können auch 70 € mehr zahlen und erhalten dann das Modell mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher.

Zu diesem Preis könnten Sie u. a. auch das Redmi Note 12 Pro, Poco X5 Pro und OnePlus Nord CE 3 Lite 5G in Betracht ziehen.

Fazit

Das Samsung Galaxy A34 ist ein sehr gutes Mittelklasse-Handy, vor allem wenn Sie ein Samsung-Gerät zu einem günstigeren Preis als ein Modell der S-Serie suchen.

Es ist zum Beispiel möglich, ein Telefon mit einem schnelleren Prozessor oder mit einem (ebenfalls schnelleren) Ladegerät und einer Tasche für das gleiche oder weniger Geld zu bekommen – aber Kompromisse an anderer Stelle sind unvermeidlich.

Abschließend halte ich fest, dass das Galaxy A34 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt und für die meisten Menschen die richtigen Kriterien erfüllt. Wenn Sie nicht gerade auf der Suche nach der besten Handykamera sind oder mehr Leistung wünschen, ist es z. B. günstiger als das Galaxy A54 (einen Test zu dem Handy mit der besten Hauptkamera finden Sie hier).

Android 13 mit One UI 5.1

6,6 Zoll AMOLED, 2340 x 1080, 120Hz, 19,5:9

Mediatek MT6877V Dimensity 1080 Chipsatz

6 oder 8 GB RAM

128 oder 256 GB Speicher (erweiterbar über MicroSD)

Kameras: 48 MP f/1.8 OIS Hauptkamera 8 MP f/2.2 Ultraweitwinkel-Kamera 5 MP f/2.4 Makrokamera 13 MP f/2.2 Selfie-Kamera

Dual-SIM (MicroSD nutzt zweiten Steckplatz)

Stereo-Lautsprecher

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

Fingerabdrucksensor unter dem Display

5000mAh Akku

25W kabelgebundenes Laden

USB-C Ladeanschluss

161,3 x 78,1 x 8,2 mm

199g

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor.

