Youtube Premium für 1,16 Euro statt 11,99 Euro pro Monat mit diesem Trick

Gegenüber der normalen und kostenlosen Standard-Version bietet Youtube Premium einige Vorteile: Sie schauen Videos komplett ohne Werbung, können Videos im Hintergrund abspielen und gleichzeitig andere Apps/Programme nutzen, Videos herunterladen und offline schauen sowie Youtube Music Premium nutzen.

Allerdings kostet der Dienst in Deutschland satte 11,99 Euro pro Monat! So komfortabel diese Premium-Features auch sein mögen, das ist schon wirklich viel Geld. Vor allem, wenn man weiß, dass die Preise in anderen Ländern deutlich günstiger sind! Tatsächlich können auch Sie diese günstigen Kurse abgreifen, denn mit dem nachfolgenden Trick kostet Youtube-Premium gerade mal 1,16 Euro monatlich. (Stand: 26.05.23)

Alles, was Sie machen müssen, ist Youtube Premium über eine türkische IP-Adresse via VPN abschließen. Denn umgerechnet kostet in der Türkei das Jahresabo gerade mal 1,16 Euro pro Monat – Sie sparen somit satte 90 Prozent!

Mit einem VPN-Dienst wie Cyberghost, NordVPN, ExpressVPN oder Surfshark simulieren Sie nämlich eine türkische IP-Adresse, mit der Sie Youtube Premium in der Türkei abschließen können, obwohl Sie physisch in Deutschland sind. Nach Abschluss von Youtube Premium in der Türkei können Sie das Angebot hierzulande ganz normal nutzen.

So bekommen Sie Youtube-Premium für nur 1,16 Euro

1. VPN-Dienst installieren NicoElNino / Shutterstock.com Melden Sie sich bei einem VPN-Dienst an. Zu den beliebtesten zählen etwa Cyberghost, NordVPN, ExpressVPN oder Surfshark. Aktivieren Sie den VPN-Dienst auf Ihrem PC oder die Erweiterung im Browser und wählen Sie als Standort “Türkei” bzw. “Turkey” aus. Empfehlung: Cyberghost VPN mit 45 Tagen Rückgabegarantie 2. Rufen Sie Youtube Premium auf Screenshot/Foundry Sobald der VPN-Dienst den simulierten Ort “Türkei” erfolgreich eingerichtet hat (dauert nur wenige Sekunden), rufen Sie die Webseite www.youtube.com/premium auf und melden Sie sich mit Ihrem Google-Account an. Falls Sie noch keinen haben, registrieren Sie sich. Sie können auch speziell für diese Methode ein neues Google-Konto einrichten. In Browsern wie Chrome können Sie übrigens eine automatische Übersetzung einstellen, damit die Inhalte in deutscher Sprache angezeigt werden. Diese finden Sie oben rechts in der Browser-Adresszeile. 3. Youtube-Premium “Jahrestarif” auswählen Screenshot/Foundry In der Hauptansicht wird Ihnen der Monatstarif angezeigt, der 29,99 TRY (türkische Lira) kostet – umgerechnet rund 1,40 Euro. Klicken Sie darunter auf “Mit einem Jahres-, Familien- oder Studententarif kannst du Geld sparen” und klicken Sie dann auf “Jahrestarif holen“. Der Jahrestarif kostet nur 299,99 TRY einmalig im Jahr, was umgerechnet rund 14 Euro entspricht. Auf den Monat gerechnet zahlen Sie lediglich 1,16 Euro. 4. Screenshot/Foundry Geben Sie Ihre Kreditkarte an und klicken Sie auf “Kaufen”. Je nach Kredit-/Debit-Kartenanbieter müssen Sie den Kauf noch mit Ihrer Handy-App/TAN bestätigen. Hinweis: Manche deutsche Kreditkartenanbieter untersagen den Kauf. Wir haben den Kauf mit einer Visa-Karte der Consorsbank durchgeführt. 5. Geschafft! Screenshot/Foundry Nach diesen vier Schritten können Sie den VPN-Dienst abschalten und Youtube Premium ganz normal in Deutschland mit Ihrem deutschen Youtube-Account nutzen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben über 90 Prozent monatlichen Kosten gespart!

Ist Youtube Premium per VPN im Ausland kaufen legal?

Es ist in Deutschland nicht illegal, ein Youtube-Premium-Abo im Ausland abzuschließen. Allerdings verstoßen Sie gegen die Nutzungsbedingungen von Google/Youtube. In den Bedingungen steht nämlich unter Punkt 2.3, dass Sie zustimmen, “keine falschen, ungenauen oder irreführenden Angaben zum Land, in dem Sie wohnhaft sind, zu machen. Sie bestätigen außerdem, dass Sie nicht versuchen werden, jedwede Beschränkungen für die Nutzung oder Verfügbarkeit der kostenpflichtigen Dienste oder der Inhalte, die im Rahmen der kostenpflichtigen Dienste verfügbar sind, zu umgehen”.

Ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen kann mit der Sperrung oder gar der Löschung des Accounts enden. Sie sollten sich also bewusst darüber sein, dass Sie Ihren Account verlieren könnten. In der Regel informiert Google/Youtube Sie über eine Sperre oder Deaktivierung vorab.

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Account-Sperrungen oder -Löschungen.

