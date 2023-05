Mietwagen von Sixt und Co.: Vorsicht vor dieser fiesen Kostenfalle

Sie wollen mit einem Mietwagen in das schöne Frankreich reisen? Im Prinzip ein guter Gedanke: Sie vermeiden Blessuren am oder eine Panne mit Ihrem eigenen Fahrzeug und können das für Ihre Route/Urlaubsplanung perfekt passende Auto wählen: einen flinken Sportwagen, ein sonniges Cabrio oder einen Camper.

Crit’Air-Vignette ist für große Teile Frankreichs erforderlich

Doch bei einem Aspekt sollten Sie aufpassen, sonst droht eine Geldbuße in Höhe von mindestens 68 Euro: Sie benötigen eine Crit’Air-Vignette, also die französische Umweltplakette (diese Karte zeigt, wo überall in Frankreich die Umweltplakette erforderlich ist). Doch diese für einen Mietwagen zu bekommen, ist gar nicht so einfach.

Hier beantragen Sie die Umweltplakette

Denn für die Beantragung der französischen Umweltplakette hier für 3,11 Euro zuzüglich Versandkosten auf der Webseite des zuständigen französischen Ministeriums (Achtung: Sie bekommen die Crit’Air-Vignette auch auf anderen Webseiten, doch dabei handelt es sich um kommerzielle Seiten, die am Verkauf der Crit’Air-Vignette verdienen wollen. Die Umweltplakette kostet dort mehr) benötigen Sie die Zulassungsbescheinigung/Fahrzeugschein (deren Foto Sie hier hochladen müssen) Ihres Fahrzeugs. Doch dieses Dokument bekommen Sie bei einem Mietwagen erst bei der Abholung.

Das Problem mit Mietwagen

Autovermieter, wie Sixt oder Buchbinder, sagen dem Kunden nicht schon vor der Abholung des Mietwagens, welches Fahrzeug man konkret erhält. Dementsprechend fehlen Ihnen die nötigen Fahrzeugdaten sowie dessen Zulassungsbescheinigung.

Mit anderen Worten: Sie können die Crit’Air-Vignette nicht so rechtzeitig bestellen, dass Sie auf dem Postweg bei Ihnen eintrifft (der einige Wochen in Anspruch nimmt) und Sie die Plakette dann an der Windschutzscheibe anbringen können. Geraten Sie in Frankreich aber in eine Kontrolle, dann haben Sie ein Problem.

Sixt und andere Autovermieter leisten hier keine Hilfe, und sind desinteressiert an der Lösung des Problems. Bei Sixt sagte uns ein Mitarbeiter am Telefon sinngemäß, dass es nicht Aufgabe von Sixt sei, zu klären, wie man bei einer Polizeikontrolle mit einem Fahrzeug ohne Umweltplakette einer Geldbuße entgeht.

Kurios: Zwar findet man im Web viele Informationen zur Umweltplakette und auch vielfach die Warnung vor der damit verbundenen Geldstrafe, sowie den Hinweis, dass auch Mietwagen diese Plakette benötigen. Doch nirgends wird die konkrete Beantragung der Umweltplakette in Zusammenhang mit einem Mietwagen erklärt. Der ADAC beispielsweise hat eine lange Webseite zu diesem Thema online, doch mit keinem Wort geht der Automobilclub darauf ein, wie man die Crit’Air-Vignette für einen Mietwagen bestellen kann. Das überrascht umso mehr, weil der ADAC Mietwagen vermittelt, zum Beispiel über Sixt.

Das können Sie tun

Die französischen Behörden sind allerdings entgegenkommend. So reicht es aus, wenn Sie nach Beantragung der Umweltplakette die Rechnung mit sich führen. Die Behörde schreibt: „Seien Sie versichert, die Rechnung, die Sie während Ihrer Online-Zahlung erhalten haben, enthält die vorläufige Bescheinigung, die Ihre Bestellung bestätigt und im Falle einer polizeilichen Kontrolle gültig ist.“

Mit anderen Worten: Sie sollten sofort nach Abholung des Mietwagens die Plakette beantragen. Die Mail, die Sie daraufhin erhalten, drucken Sie aus und legen Sie in Ihren Mietwagen.

Das sagt Sixt

Wir fragten bei Sixt nach, wie Kunden das Problem lösen sollen. Zumal sich die von uns befragte Sixt-Niederlassung in München an der Lösung des Problems gänzlich desinteressiert zeigte. Die Antwort der Pressestelle von Sixt:

Unserer Erfahrung nach ist es ausreichend und üblich, die gesetzlich vorgeschriebene Umweltplakette für Frankreich online nach Erhalt des Fahrzeugs zu beantragen. Innerhalb von einigen Stunden erhält man eine Bestätigungsmail und innerhalb von 24 Stunden eine Rechnung, auf der eine Kopie der Plakette mit dem Kfz-Kennzeichen abgedruckt ist. Dieser Nachweis mit vorläufiger digitaler Plakette wird von der Polizei anerkannt. Unsere Empfehlung ist, beide Nachweise zusätzlich ausgedruckt mitzuführen und bei einer etwaigen Kontrolle durch die Polizei in Frankreich vorzuzeigen. Wie in der Autovermietung üblich, ist es leider nicht möglich, unseren Kundinnen und Kunden ein konkretes Fahrzeug(-modell) einige Tage oder Wochen im Voraus einer Miete zu garantieren. Dies hängt beispielsweise mit Flottenplanungsprozessen zusammen.

Sixt geht darin aber nicht auf den wahrscheinlichen Fall ein, dass man sofort nach Abholung des Mietwagens Richtung Frankreich fährt und somit keine Möglichkeit mehr hat, die nach 24 Stunden eintreffende Rechnung samt Kopie der Plakette auszudrucken. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Mail mit der Plakette abspeichern, um diese jederzeit vorzeigen zu können.

Zudem dürfte es von Vorteil sein, wenn Sie nach Abholung des Mietwagens die Plakette an einem Rechner mit größerem Bildschirm, also beispielsweise bei sich zu Hause, beantragen. Das dürfte bequemer und zuverlässiger funktionieren als unterwegs vom Smartphone aus.

Das sagt der ADAC

Die Pressestelle des ADAC bestätigt die Empfehlung von Sixt:

Sie können die Umweltplakette nach Übernahme des Mietfahrzeugs online beantragen. Die E-Mail Bestätigung über den Kauf der Plakette reicht aus, um den Erwerb nachzuweisen. Probleme mit dieser Vorgehensweise sind uns nicht bekannt.

Falls Sie dagegen mit Ihrem eigenen Fahrzeug nach Frankreich fahren, stellt sich das Problem nicht. Da Sie ja die Zulassungsbescheinigung besitzen. Ebenso sollte es keine Probleme mit Mietwagen aus Frankreich geben, weil diese für die Umweltplakette vorbereitet sein sollten.