Superleichte 300-Lumen-Stirnlampe bei Aldi zum Top-Preis erhältlich

In den Angeboten bei Aldi im Onlineshop erhalten Sie noch für kurze Zeit, oder solange der Vorrat reicht, die beliebte Stirnlampe von National Geographic zum Sonderpreis von nur 34,99 Euro.

National Geographic

Iluminos-Stripe Stirnlampe Mit LED-Streifen, wiederaufladbarem Akku und IR-Sensor zum Ein-/Ausschalten per Handgeste. Jetzt bei Aldi für nur 34,99 Euro kaufen

Die Stirnlampe ist dabei etwas ganz Besonderes, denn die Hauptleuchteinheit ist ein LED-Streifen, der 300 Lumen Leuchtkraft bietet. Komplementiert wird dieser durch eine LED-Spot-Lampe mit noch einmal 90 Lumen. Die Stirnlampe bietet dank des leichten Gewichts von nur 69 Gramm, selbst bei anspruchsvollen und körperlichen Aktivitäten, einen enormen Tragekomfort. Somit ist die Stirnlampe der perfekte Begleiter bei allerlei Outdoor-Aktivitäten, wie beim Spaziergang, Angeln, Outdoor-Sport und vielem mehr.

Bei beiden Lampen, die am Stirnreif angebracht sind, kann aus zwei verschiedenen Helligkeitsstufen ausgewählt werden. Eine SOS-Funktion bietet die Stirnlampe dabei ebenfalls. Mit dem integrierten IR-Sensor funktioniert das Ein- und Ausschalten ganz einfach per Handbewegung. Durch ihr geringes Gewicht und das dehnbare, verstellbare Stirnband sitzt National-Geographic-Stirnlampe bei jeder Kopfgröße sehr bequem. Geladen wird die Lampe ebenfalls recht unkompliziert: Einfach den integrierten Akku mit dem, im Lieferumfang enthaltenen, USB-C-Kabel am Computer, per Powerbank oder anderer Stromquelle aufladen.

Der Akku hält im Betrieb, je nach Anwendungsfall zwischen 2 und 5 Stunden.

