Switch: Neues Zelda-Spiel 20 Euro günstiger mit diesem Trick

Das Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch. Das heiß ersehnte Spiel wird direkt im Nintendo-Shop 69,99 Euro kosten. Doch es gibt einen Trick, um beim Kauf dieses Spiels 20 Euro zu sparen.

So bekommen Sie das Spiel 20 Euro günstiger

Denn zahlende Abonnenten von Nintendo Switch Online können Nintendo-Switch-Game-Coupons kaufen. Nintendo schreibt dazu:

Erhalte mit Nintendo Switch-Game-Coupons zwei Spiele zum reduzierten Preis. Das Angebot gilt nur für Nintendo Switch Online-Mitglieder. Mitglieder können zwei Coupons im Set für 99 € kaufen. Jeder Coupon kann gegen die Download-Version eines beliebigen Spiels aus dem Programmkatalog eingelöst werden. So können Mitglieder zwei Spiele zum Sonderpreis erhalten!

Die Coupons sind zwölf Monate ab Kaufdatum gültig und können auch separat voneinander eingesetzt werden. Auf dieser Seite sehen Sie die Spiele, für die Sie die Coupons einlösen können. Darunter befindet sich auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zum Listenpreis von 69,99 Euro.

Da ein Coupons 49,50 Euro kostet (99 Euro für die beiden Coupons geteilt durch zwei) und Sie für einen Coupon The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erhalten, sparen Sie also rund 20 Euro beim Kauf dieses Spiels. Den zweiten, noch verbleibenden Coupon können Sie nach Belieben für ein anderes Spiel aus der Liste verwenden.

Aus der Spielbeschreibung von Nintendo:

Ein episches Abenteuer erwartet dich auf dem Boden und am Himmel von Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch. Nintendo

