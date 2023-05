Faltbare Geräte sind seit rund zwei Jahren auf dem Vormarsch. Der Markt ist hart umkämpft von Samsung und Motorola und vor allem in China von Xiaomi, Oppo und Vivo.

Jetzt stellt sich auch Google dem Wettbewerb: Das Google Pixel Fold soll in wenigen Tagen vorgestellt werden. Wir fassen zusammen, was wir über Googles erstes Falt-Handy wissen.

Wann wird das Google Pixel Fold veröffentlicht?

Google hat bestätigt, dass es das Fold am 10. Mai auf der Google I/O-Konferenz 2023 vorstellen wird, wahrscheinlich zusammen mit dem Pixel 7a und dem Pixel Tablet.

Laut Jon Prosser soll das Pixel Fold offiziell am 27. Juni 2023 in den Verkauf gehen. Netzbetreiber und Dritthändler werden – zumindest in den USA – ihre Bestellungen Ende Mai aufgeben, heißt es.

Es gibt jedoch auch pessimistischere Informationen, die besagen, dass sich die Massenproduktion des Pixel Fold erneut verzögert hat und der Verkauf erst viel später im Jahr beginnen wird und damit möglicherweise näher an der Einführung des Pixel 8 im Oktober liegen wird.

Was wird das Pixel Fold kosten?

Zum Preis ist noch nicht viel bekannt. Das Pixel Fold dürfte jedoch ziemlich teuer werden.

Anfang 2022 berichtete 9to5Google, dass Google einen Preis von 1.400 US-Dollar (1.270 Euro) in den USA anstrebt. Andere Vorhersagen gehen von einem Preis zwischen 1.300 und 1.500 US-Dollar (umgerechnet rund 1.200 bis 1.360 Euro) aus.

Wenn das stimmt, würde Google den Preis seines größten Konkurrenten – das Galaxy Z Fold 4 – unterbieten. Das könnte Samsung dazu zwingen, die Preise für das Z Fold 5 zu senken.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Front Page Tech prognostiziert, dass das Pixel Fold mit 256 GB Speicherplatz in den USA 1.799 US-Dollar (etwa 1.650 Euro) kosten wird, was den Preis für das 512-GB-Modell auf 1.919 US-Dollar (rund 1.740 Euro) steigen lassen könnte.

CNBC wiederum rechnet mit einem Preis von mehr als 1.700 US-Dollar (etwa 1.550 Euro), fügt aber hinzu, dass Google plant, frühen Käufern eine kostenlose Pixel Watch beizulegen.

Die Technik des Google Pixel Fold

Display und Design

Die wichtigste Neuerung des Pixel wird natürlich ein faltbarer Bildschirm sein. Es handelt sich dabei um den buchähnlichen Ansatz, den das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Huawei Mate X2 verfolgen, und nicht um die vertikale Ausrichtung, die das Samsung Galaxy Z Flip 4 und das Motorola Razr verwenden.

Google hat in dem kurzen Video einen ersten Blick auf das Design gegeben. Ein Video, das der Entwickler und Leaker Kuba Wojciechowski auf Twitter geteilt hat, zeigt die Vorderseite und das Innendisplay, aber das reicht für einen Blick auf klobige Ränder und ein kastenförmiges Seitenverhältnis:

Mehr vom Design zeigen Renderbilder, die Evan Blass – auch bekannt als evleaks – geteilt hat und bei denen es sich um offizielle Google-Bilder des faltbaren Geräts zu handeln scheint:

Sie zeigen ein faltbares Gerät mit einem ähnlichen Design wie das Pixel 7 Pro, mit drei rückseitigen Kameras und einem hohen Frontdisplay. Es gibt einen klobigen Rahmen um den inneren Bildschirm, aber das schließt zumindest die Selfie-Kamera ein, also gibt es hier kein Loch.

Front Page Tech hatte zuvor eigene Renderings veröffentlicht, die auf Leaks basieren:

Front Page Tech meint, dass das faltbare Gerät in den Farben ‘Chalk’ und ‘Obsidian’ – also Weiß und Schwarz – erhältlich sein wird, obwohl evleaks vermutet, dass die weiße Version “Porcelain” heißen wird.

Front Page Tech fügt hinzu, dass seine Quelle behauptet, das Pixel Fold sei “wirklich verdammt schwer”. Das wurde inzwischen durch einen Bericht von 9to5Google bestätigt, wonach das Pixel Fold “schwerer als das 263 Gramm schwere Z Fold 4” sein wird.

In dem großen CNBC-Bericht über die Markteinführung des Pixel Fold wird ein Gewicht von 10 Unzen angegeben, was 283 Gramm entspricht. Der Bericht deutet auch darauf hin, dass das Gerät als wasserdicht vermarktet wird. Allerdings wird nicht angegeben, ob das Pixel Fold eine offizielle IP-Bewertung hat oder nicht.

Der Leaker OnLeaks hat in Zusammenarbeit mit der Website HowtoiSolve ähnliche Renderings erstellt. OnLeaks fügt hinzu, dass das Cover-Display 5,8 Zoll groß sein wird, während der innere Bildschirm mit 7,7 Zoll größer ist, und dass das Smartphone im geöffneten Zustand 158,7 x 139,7 x 5,7 mm messen wird.

Der Youtube-Nutzer Dave2D hat eine Plastik-Attrappe des Smartphones vorliegen, die angeblich die genauen Abmessungen aufweist. Er stellt fest, wie dünn das Gerät ist – jede Seite ist nur 5,7 mm dick, was mit den Angaben von OnLeaks übereinstimmt. Zudem scheint das Pixel Fold völlig flach zu schließen, was darauf hindeutet, dass ein Wassertropfen-Scharnier verwendet wird, ähnlich wie bei den neueren faltbaren Geräten von Oppo und Xiaomi und im Gegensatz zu Samsungs neuestem Smartphone.

Das Display soll Google von Samsung beziehen. Neue Berichte deuten auf ein faltbares 7,57-Zoll-Display und einen 5,78-Zoll-Außenbildschirm hin. Diese Angaben stimmen in etwa mit den Maßen überein, die für die oben erwähnten Renderings verwendet wurden, wobei sowohl die Informationen von OnLeaks als auch der Dave2D-Dummy ein etwas größeres 7,67-Zoll-Innendisplay vermuten lassen.

Der Leaker Wojciechowski sagt, dass das Pixel Fold ein von Samsung hergestelltes Display mit einer Auflösung von 1840×2208 und Abmessungen von 123 mm x 148 mm haben wird – was ziemlich genau der oben genannten Diagonale von 7,6 Zoll entspricht. Laut Wojciechowski soll das Display eine Helligkeit von 1200 nits und eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützen, wobei er diese Werte nicht als endgültige Spezifikationen bestätigt.

Was das äußere Display angeht, so ist die gemeldete Größe von 5,8 Zoll kleiner als der 6,2-Zoll-Bildschirm des Z Fold 4. Dazu gehört ein breiteres Seitenverhältnis, was darauf hindeutet, dass das Cover-Display etwas kürzer und gedrungener sein wird als das schmale Panel des Z Fold 4, wie in den Renderings oben zu sehen ist.

Für einen weiteren Hinweis auf das Design enthielt die Android 12L Beta zwei Animationen, die die grobe Form zu verraten scheinen, die Google verwendet.

Die beiden von 9to5Google entdeckten Animationen zeigen, wie eine SIM-Karte in das Gerät eingelegt werden könnte (die zweite Animation zeigt das Pixel Fold geschlossen). Zu sehen ist, dass es sich um ein breites, faltbares Gerät im Stil eines Buches handelt. Das Seitenverhältnis scheint dabei eher der quadratischen Form des Oppo Find N2 als einem der Z-Fold-Designs von Samsung zu entsprechen, was dem faltbaren Google-Gerät helfen könnte, sich auf den westlichen Märkten abzuheben.

Leistungsspezifikationen

Was die Kernspezifizierungen angeht, so scheint es fast sicher, dass das Fold den hauseigenen Tensor-G2-Chipsatz verwenden wird, den Google für seine Pixel 7-Handys entwickelt hat.

Zu einem früheren Zeitpunkt in der Entwicklung ist man davon ausgegangen, dass das Fold den Tensor der ersten Generation verwenden würde, dank eines Geekbench-4-Eintrags für ein Smartphone mit dem Namen “Google Pipit” – einer der gerüchteweisen Codenamen für das Fold. Die Auflistung nennt den Tensor-Chip nicht namentlich, sondern listet einen ARM-Chip mit acht Kernen und einer Basisgeschwindigkeit von 1,8 GHz und einer Spitzengeschwindigkeit von 2,8 GHz auf – eine exakte Übereinstimmung. Er ist zusammen mit 12 GB RAM zu sehen und läuft mit Android 12.

Inzwischen ist es viel wahrscheinlicher, dass es der zweite Tensor wird, der ebenfalls auf Geekbench zu sehen ist, diesmal unter dem Namen “Google Felix” – ein weiterer Codename für das Fold. Die Spitzengeschwindigkeit des zweiten Tensors liegt bei 2,85 GHz und Leistungskernen mit 2,35 GHz, und wieder scheint das Pixel Fold 12 GB RAM zu haben, obwohl es dieses Mal mit dem neuesten Android 13 läuft.

Prosser berichtet, dass das Pixel Fold mit 256 GB Speicher entweder in Weiß oder Schwarz oder mit 512 GB Speicher nur in Schwarz erhältlich sein wird.

Kameras

9to5Google hat einen Code gefunden, der die vier Kamerasensoren enthüllt, von denen man annimmt, dass sie im Pixel Fold verwendet werden: ein 12,2-MP-IMX363, ein 12-Mp-IMX386 und zwei 8-Mp-IMX335-Sensoren. Die beiden letzteren sind mit “innen” und “außen” gekennzeichnet, was darauf hindeutet, dass es sich um zwei Selfie-Shooter handelt.

Das sieht im Wesentlichen wie eine Rückkehr zu der Art von Kameraspezifikationen aus, die vor dem jüngsten Pixel-6-Upgrade verwendet wurden. Der IMX363 ist derselbe Sensor, der für die Hauptkamera im Pixel 3, 4 und 5 verwendet wird, während der IMX335 derselbe Sensor ist, der für die Selfie-Kameras in den Pixeln bis zum 6 verwendet wird – allerdings nicht im 6 Pro. Der IMX386 ist auch im Pixel 6 zu finden, wo er für die Ultraweitwinkel-Kamera verwendet wird.

Entwickler Kuba Wojciechowski enthüllt den gleichen Satz von Kamerasensoren, aber auch einen Samsung GN1 – den aktuellen Hauptsensor in den Pixel-6- und 7-Modellen.

Wojciechowski hat jedoch auch ein separates Kamera-Setup gefunden, das mit dem Codenamen Felix verbunden ist. Er glaubt, dass es sich dabei eher um das handelt, was dann im endgültigen Pixel Fold verbaut wird. Hier ist eine Dreifach-Rückkamera mit dem Primärsensor 64 MP Sony IMX787 zu sehen, ein Teleobjektiv 10,8 MP Samsung S5K3J1 und ein Ultraweitwinkel-Sensor 12 MP Sony IMX386. Die innere Selfie-Kamera scheint ein 8 MP Sony IMX355 zu sein, während sich auf der Vorderseite ein weiterer Samsung S5K3J1 befindet (der hier aber vermutlich nicht mit einem Teleobjektiv verwendet wird).

Jon Prossers neuester Bericht über die technischen Daten besagt, dass das Gerät mit einer 48-MP-Hauptkamera, einer 10,8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und einem 12-MP-5fach-Teleobjektiv ausgestattet ist.

Derzeit sind sich alle weitgehend über die Dreifach-Kameraanordnung einig, aber nur wenige über die spezifischen Sensoren.

Akku und Aufladung

Zu den Ladefähigkeiten des Pixel Fold gibt es bisher nur einen Hinweis: den Bericht von 9to5Google, der besagt, dass das Smartphone schwerer als Konkurrenz-Modelle sein wird, und auch erklärt, warum: Das Pixel Fold wird einen größeren Akku haben.

Einzelheiten werden nicht genannt, nur dass er größer sein wird als die 4400-mAh-Zelle im Z Fold 4 oder die 4520-mAh-Zelle im Oppo Find N2. Aber er wird “deutlich unter” 5000 mAh liegen, also groß für ein faltbares Gerät, aber nicht so groß wie bei einigen Slab-Phone-Flaggschiffen.

Auch CNBC meint, dass der Akku des Pixel Fold größer als der des Samsung sein wird und dass er laut interner Google-Dokumente 24 Stunden oder bis zu 72 Stunden im Energiesparmodus durchhalten wird.

Das Pixel Fold wird auch von Softwareverbesserungen profitieren, einschließlich der Funktionen von Android 12L. Diese Android-Version unterstützt vor allem Geräte mit großen Bildschirmen und faltbare Geräte. Dazu gehören eine verbesserte Split-Screen-Unterstützung für alle Android-Apps, zweispaltige Benachrichtigungsleisten und Layouts für das Kontrollzentrum sowie eine Taskleiste im Desktop-Stil. Das alles wird man auch auf dem großen Bildschirm des Pixel Fold erwarten können.

Dieser Beitrag erschien im Original bei unseren Kollegen auf techadvisor.com

