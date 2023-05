Lidl verkauft heute dieses Samsung-Handy für nur 119 Euro – Bestpreis

Ab heute (8. Mai) hat Lidl das günstige Samsung-Handy Galaxy A04s im Angebot. Sie finden das Einsteiger-Smartphone, das gerade einmal 119 Euro kostet, allerdings nur in der Lidl-Filiale, nicht im Onlineshop. Wie der Preisvergleich beweist, ist das Angebot wirklich gut. Wenn Sie heute sowieso einkaufen, können Sie sicher sein, den aktuellen Tiefstpreis zu erhalten.

Erst kürzlich verkaufte auch Aldi in seinen Filialen Nord und Süd das Samsung-Handy zu diesem Preis – online konnten Sie es nicht bestellen. Das hat Aldi nun geändert. Wer also den Gang heute in die Lidl-Filiale vermeiden möchte, kann das Galaxy A04s heute für 119 Euro bei Aldi-Talk bestellen.

Galaxy A04s bei Ald-Talk ansehen

Lohnt sich das Angebot?

Das Galaxy A04s ist ein gut ausgestattetes Einsteiger-Smartphone. Es bietet ein 6,5 Zoll großes Display, das eine Bildwiederholrate von 90 Hertz mitbringt. Außerdem ist der Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh sehr groß, was eine lange Laufzeit verspricht. An Bord ist eine Triple-Kamera auf der Rückseite, deren Hauptkamera Fotos mit 50 Megapixeln knipst.

Der interne Speicher ist mit 32 GB zwar recht klein. Anders als im sehr teuren Flaggschiff Galaxy S23 können Sie beim Galaxy A04s eine Speicherkarte einstecken, um den Speicher um bis zu 1 TB aufzustocken.

Wer also ein günstiges Einsteiger-Smartphone oder Zweit-Handy sucht, der sollte sich das Angebot genauer ansehen. Denn günstiger als bei Aldi bekommen Sie das Gerät derzeit nirgends.

Im Preisvergleich: Samsung Galaxy A04s 32 GB in Schwarz