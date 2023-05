Preisbrecher: 4 TB M.2 PCIe SSD erstmals unter 200 Euro erhältlich – Crucial P3 im Angebot

M.2-PCIe-SSDs sind nicht nur deutlich schneller, sondern vor allem auch platzsparender als herkömmliche 2,5“-SATA-SSDs. In modernen, flachen Notebooks sind deshalb im Regelfall nur noch M.2 SSDs verbaut, um das System zu beschleunigen. Doch auch im Desktop-PC kommen heutzutage standardmäßig PCIe SSDs zum Einsatz.

Aktuell gibt es bei Amazon die erste 4-TB-M.2-PCIe-SSD für unter 200 Euro im Angebot, nämlich die Crucial P3. Diese hat es bei uns im SSD-Vergleich geschafft, sich die Auszeichnung „Beste PCIe-3.0-SSD“ zu verdienen. Wenn Sie also am Überlegen sind, Ihren Laptop, Desktop-PC oder Mac mit einer großen und schnellen SSD aufzurüsten, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen.

Crucial P3 4 TB für unter 200 Euro bei Amazon im Angebot

Bilder, Videos und auch PC-Spiele werden immer größer, da kann es Sinn ergeben, auf eine größere SSD aufzurüsten, um das Arbeiten am PC zu beschleunigen und Ladezeiten zu verkürzen. Mit der Crucial P3 ist aktuell die erste M.2-PCIe-SSD mit 4 TB Speicher bei Amazon unter 200 Euro erhältlich. Diese setzt auf 3D-NAND-QLC-Speichermodule mit SLC-Cache, welche an einer PCIe-3.0-x4-Schnittstelle eine Leserate von bis zu 3500 MB/s und eine Schreibrate von bis zu 3000 MB/s erreichen. Ein DRAM-Cache ist bei dem preiswerten Modell jedoch leider nicht verbaut.

Crucial P3 4 TB für 199,99 Euro bei Amazon

Der Hersteller gewährt auf die SSD eine Garantie von fünf Jahren oder bis zum Erreichen der Total Bytes Written (TBW) von 800 TB. Die Mean Time to Failure (MTTF) soll bei 1,5 Millionen Stunden liegen. Bei Amazon ist die Crucial P3 sofort verfügbar, und mit Prime ist der Versand nicht nur kostenlos, sondern erfolgt direkt am nächsten Tag. Die SSD ist laut Hersteller mit Desktop-PCs, Laptops und Macs kompatibel.

Crucial P3 4 TB bei weiteren Händlern für unter 200 Euro

Nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Händlern ist die Crucial P3 seit einer Woche für unter 200 Euro erhältlich. Bisher waren für die SSD um die 240 Euro fällig, Sie sparen sich also knapp 17 Prozent. Beachten Sie jedoch, dass Sie bei den anderen Online-Händlern Versandkosten obendrauf kommen:

SSD-Kauf: Das sollten Sie beachten

Bevor Sie sich eine SSD kaufen, sollten Sie sichergehen, dass das gewählte Modell mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Grundsätzlich gilt es zwischen 2.5″ SATA und M.2 SSDs zu unterscheiden. Die klassische SATA SSD nimmt deutlich mehr Platz in Anspruch, weshalb der Standard bei heutigen Mobilgeräten die M.2 SSD ist. Gerade ältere Geräte verfügen aber unter Umständen noch über keine M.2-Schnittstelle oder alle verfügbaren Steckplätze sind bereits belegt.

NVMe vs. M.2 vs. SATA SSD: Was ist der Unterschied?

SATA SSDs sind zudem deutlich langsamer als Modelle mit PCIe-Anbindung und erreichen in der Praxis nur Leseraten bis 560 MB/s. PCIe Gen 3 SSDs kommen dagegen lesend auf bis zu 3500 MB/s und PCIe Gen 4 SSDs sogar auf bis zu 7400 MB/s. Für das Beschleunigen des Betriebssystems ist jedoch bereits eine SATA-SSD ausreichend. Aus preislicher Sicht lässt sich heutzutage mit einer SATA-SSD aber nicht mehr viel einsparen, weshalb Sie auch gleich zu einer M.2 PCIe-SSD greifen können – sofern das Gerät natürlich über einen Steckplatz verfügt.

Bleibt noch die Frage zu klären, ob PCIe 3.0, 4.0 oder gar 5.0. Für die meisten Anwender ist eine PCIe Gen 3 SSD vollkommen ausreichend. Erst wenn Sie regelmäßig große respektive sehr viele Daten hin und her verschieben oder bearbeiten, wie das etwa bei der Videobearbeitung der Fall ist, dann profitieren Sie von einer schnelleren SSD. Ein wichtiger Hinweis noch: PCIe-SSDs sind abwärtskompatibel, das heißt, Sie können eine PCIe Gen 4 oder Gen 5 SSD auch auf einem Mainboard mit PCIe 3.0 Schnittstelle betreiben.

5 Gründe für den Kauf einer PCIe-5.0-SSD – und 5 Gründe dagegen

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Mit dem PC-WELT-Deal-Newsletter verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf pcwelt.de/newsletter-anmeldung für unseren „Schnäppchen & Deals“-Newsletter, um keine Sonderangebote mehr zu verpassen. So bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden – natürlich kostenlos!