Wie Sie den BBC iPlayer in Deutschland sehen – mit diesem Trick geht’s

Wenn Sie beliebte BBC-Sendungen wie Top Gear oder Doctor Who streamen möchten, dann ist der britische On-Demand-Streaming-Dienst BBC iPlayer genau die richtige Wahl. Leider gibt es einen großen Haken: Um auf den BBC iPlayer zugreifen zu können, benötigen Sie eine britische IP-Adresse, da der Service vergleichbar mit den Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland ist. Wer sich also außerhalb des Vereinigten Königreichs befindet (und dementsprechend keine Lizenzgebühren zahlt), für den bleiben die BBC-Mediatheken eigentlich tabu.

Es gibt aber zum Glück einen Trick, um diese Ländersperre zu umgehen: Das Zauberwort heißt “VPN” (Virtuelles Privates Netzwerk).

So erhalten Sie Zugriff auf den BBC iPlayer

Ländersperren können lästig sein. Wer sich außerhalb von Großbritannien befindet, dem bleiben die BBC-Sendungen über den BBX iPlayer verwehrt – außer man nutzt ein VPN. Zu den beliebtesten zählen etwa NordVPN, ExpressVPN, Surfshark oder Cyberghost.

Für die Uneingeweihten: Ein VPN ist eine App, die Ihre Internetverbindung über einen ausgewählten Server im Internet leitet, bevor sie zu der Website oder dem Dienst geht, den Sie nutzen möchten. Wenn Sie sich beispielsweise mit einem britischen Server verbinden, dann simulieren Sie eine britische IP-Adresse, obwohl Sie physisch in Deutschland sind. Und genau das können Sie sich für den BBC iPlayer zunutze machen!

Mit diesen vier Schritten erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf den BBC iPlayer:

Kostenloses BBC-Konto erstellen VPN einrichten Per VPN mit einem britischen Server verbinden BBC iPlayer im Browser aufrufen

1. Kostenloses BBC-Konto erstellen

Von der britischen IP-Adresse einmal abgesehen, gibt es für die Nutzung des BBC iPlayers nur eine einzige Voraussetzung: einen BBC-Account. Dazu sind folgende Schritte nötig:

Öffnen Sie die Registrierungsseite und klicken Sie unten auf „Register now“. Beantworten Sie die Frage nach dem Alter (unter 16 Jahren/16 und älter). Dies hat Auswirkungen auf die Inhalte, die Ihnen BBC iPlayer präsentiert. Tragen Sie im Anschluss Ihr Geburtsdatum und Ihre E-Mail-Adresse ein und legen Sie Ihr Passwort fest. Geben Sie unter Land „United Kingdom“ an und nennen Sie eine gültige britische Postleitzahl. Wählen Sie zuletzt noch Ihr Geschlecht aus. Danach erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink für Ihren Account.

Erstellen Sie zuerst ein kostenloses BBC-Konto. Screenshot | IDG

2. VPN einrichten

Sie können sich zwar nun im BBC iPlayer einloggen, werden aber mit der Nachricht begrüßt, dass Sie sich nicht in UK aufhalten und deshalb keinen Zugriff auf die Videoinhalte haben. An diesem Punkt kommt das VPN ins Spiel, um dem Streaming-Service einen anderen Standort vorzugaukeln.

Greifen Sie besser zu kostenpflichtigen VPN-Diensten, denn bei kostenlosen Diensten haben Sie oft das Problem, dass das Datenvolumen oder die Bandbreite limitiert sind. Außerdem besteht die Gefahr, dass Gratis-VPNs mit höherer Wahrscheinlichkeit erkannt werden.

Bekannte Anbieter wie NordVPN, ExpressVPN, Surfshark oder CyberghostVPN kommen mit BBC iPlayer gut zurecht und schalten die Inhalte in der Regel zuverlässig frei. Die Einrichtung des VPN läuft wie folgt ab:

Zuerst bestellen Sie ein bestimmtes VPN-Abo bei einem Anbieter Ihrer Wahl.

Anschließend laden Sie sich die Setup-Datei in Ihrem Konto herunter und installieren Sie auf dem PC.

Danach melden Sie sich mit Ihren Login-Daten im VPN-Client an.

Im zweiten Schritt wird die VPN-Software installiert. Bild: NordVPN. Screenshot | IDG

3. Per VPN mit einem britischen Server verbinden

Im vorletzten Schritt stellen Sie eine VPN-Verbindung mit einem Server in Großbritannien her. Das läuft bei allen Anbietern mehr oder weniger gleich ab: Öffnen Sie die Serverliste im VPN-Client und wählen Sie einen beliebigen UK-Server aus. Klicken Sie dann auf „Verbinden“ und warten Sie, bis die Verbindung aufgebaut ist.

Verbinden Sie sich mit einem Server in Großbritannien. Bild: NordVPN Client. Screenshot | IDG

4. BBC iPlayer im Browser aufrufen

Ist die VPN-Verbindung hergestellt, wechseln Sie zurück in den Browser und melden sich im BBC iPlayer an. Fertig! So einfach bekommen Sie Zugang zum exklusiven Streaming-Dienst der Briten.

Gedanke am Schluss: Ist das überhaupt legal?

Ländersperren existieren nicht ohne Grund, weshalb die berechtigte Frage aufkommt: Ist es eigentlich legal, diese mit einem VPN zu umgehen?

Ja und nein. Die Nutzung des BBC iPlayer im Ausland ist grundsätzlich legal, verstößt aber gegen die AGB von BBC. Denn genau wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland wird die BBC-Mediathek durch die Bevölkerung gebührenfinanziert. Im schlimmsten Fall müssen Sie mit einer Sperrung Ihres kostenlosen BBC-Accounts rechnen – doch rechtliche Konsequenzen hat der VPN-Trick nicht.