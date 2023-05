Epson Ecotank ET-4810 im Test: Flotter Tinten-Tank-Drucker fürs Homeoffice

Auf einen Blick Pro Zweite Schwarztintenflasche

Hohes Drucktempo für die Geräteklasse

Fax-Funktion

Bannerdruck bis 1,20 Meter Länge Kontra Duplex-Druck nur manuell

Randlosdruck nur bei 10 x 15 Zentimetern Fazit Mit dem Epson Ecotank ET-4810 macht der Hersteller einen wichtigen Entwicklungsschritt. Denn lange waren gerade die kompakten Tinten-Tank-Multifunktions-Drucker fürs kleine Büro zwar supergünstig in den Folgekosten, dafür aber im Arbeitsalltag zu langsam beim Drucken. Der ET-4810 beseitigt diese Schwäche und bietet dazu mit LAN und Fax stark nachgefragte Ausstattungsmerkmale. Ohne Kompromiss kommen Sie jedoch auch hier nicht aus: Denn eine Duplex-Druck-Einheit fehlt dem Ecotank-Modell. Lobenswert sind jedoch die zweite Schwarztintenflasche im Lieferumfang und das aus unserer Sicht verbesserte Bedienkonzept direkt am Gerät. Insgesamt ein patenter Multifunktions-Drucker mit Tinten-Tanks, der aber auch einen gehobenen Preis hat.



Verwechseln dürfen Sie den Epson Ecotank ET-4810 nicht mit dem Brudermodell Epson Ecotank ET-4800. Die beiden Modelle ähneln sich zwar stark in der Ausstattung, allerdings profitiert nur der ET-4810 von den aktuellen Verbesserungen.



Epson Ecotank ET-4810: Im PC-WELT -Test erreicht der Tinten-Tank-Multifunktions-Drucker die Testnote “Gut”. Foundry

Epson baut die Tinten-Tank-Drucker-Serie fürs kleine Büro und Homeoffice mit dem Epson Ecotank ET-4810 weiter aus. Auch wenn die Bezeichnung dem Brudermodell des bereits getesteten Epson Ecotank ET-4800 sehr ähnelt, gibt es einen wesentlichen Unterschied: Denn der ET-4810 kann spürbar an Drucktempo zulegen.

Höheres Tempo beim Drucken: Epson Ecotank ET-4810

Im Epson Ecotank ET-4810 findet der Druckchip „Precisioncore“ Verwendung, der dem ET-4800 fehlt, aber auch beispielsweise bereits beim Epson Ecotank ET-2840 für ein deutliches Tempoplus gesorgt hat. Damit absolviert der Epson Ecotank ET-4810 im Test etwa unseren Text-Zehnseiter in 39 Sekunden – und damit gut 20 Sekunden schneller als der ET-4800.

Noch deutlicher wird der Tempounterschied bei Farbdrucken wie unserem zehnseitigen PDF aus Acrobat mit Texten, Bildern und Grafiken: Der Epson Ecotank ET-4810 schafft hier mit 2:55 Minuten einen guten mittleren Zeitwert. Zum Vergleich: Der ET-4800 hat seinerzeit für dieselbe Aufgabe noch 4:10 Minuten benötigt und damit weit über eine Minute länger gewerkelt.

Was beim Drucken im Test so positiv auffällt, gilt nicht automatisch auch fürs Scannen. Denn hier hat sich tempotechnisch nichts im Vergleich zum ET-4800 getan. Deshalb profitiert der ET-4810 auch neim Kopieren weniger vom schnelleren Druckwerk. Fünf Schwarzweißkopien in 45 Sekunden entsprechen aber einem noch ordentlichen Ergebnis.

Büro-Ausstattung: Fax und LAN-Port

Der Epson Ecotank ET-4810 ist für einen Tank-Multifunktions-Drucker kompakt gebaut. Trotzdem bringt der Hersteller im Gehäuse ein Fax inklusive eines automatischen Vorlageneinzugs (ADF) für bis zu 30 Blatt unter. Dazu fällt die Schnittstellenausstattung mit USB 2.0, WLAN (2,4 GHz), Wi-Fi Direct und Ethernet-LAN üppig aus. Gerade für den Einsatz im kleinen Büro stellt die Kabelverbindung ins Netzwerk oft ein wichtiges Kriterium dar. Dagegen ist die alleinige, hintere Papierzufuhr für maximal 100 Blatt Normalpapier eher knapp bemessen.

Fürs Office ärgerlicher ist jedoch die fehlende Duplex-Druck-Einheit. Vorder- und Rückseite eines Blattes lassen sich deshalb nicht automatisch bedrucken. Immerhin ist eine manuelle Anleitung im Druckertreiber vorhanden, was jedoch ein Kompromiss bleibt.

Weniger Zugeständnisse müssen Sie beim klappbaren Bedienfeld machen. Denn darauf finden Sie ein zwar kleines, aber durchaus zweckmäßiges Display. Im Menüaufbau folgt es einem neuen Konzept, dessen Logik sehr an mobile Apps erinnert. Zu sehen ist immer nur eine Funktion – etwa zum Kopieren oder für die Wartung. Über die Folientasten navigieren Sie weiter und wissen dank des klaren Grundaufbaus immer genau, in welchem Bereich Sie sich befinden. Die Orientierung bleibt auch dann erhalten, wenn Sie sich in den Untermenüs weiterhangeln.

Einfache Inbetriebnahme des Epson Ecotank ET-4810

Um den Epson Ecotank ET-4810 in Betrieb zu nehmen, können Sie einen Rechner oder ein Smartphone nutzen. In beiden Fällen ist das Verfahren gut dokumentiert und einfach durchzuführen. Beim Einfüllen der Tinten in die Tanks schützt das Schlüssel-Schloss-Prinzip vor falscher Farbzuordnung. Im Grunde müssen Sie nicht mehr tun, als die passende Flasche aufzusetzen. Denn der Füllprozess startet und stoppt automatisch. Dazu verhindern Tropfstopps, dass Tintenspritzer ungewollt auf Kleidung oder Standfläche treffen.

Epson Ecotank ET-4810: einfache Tank-Befüllung dank Schlüssel-Schloss-Prinzip. Foundry

Wie inzwischen üblich, fehlt dem Multifunktions-Drucker eine Treiber-CD. Das Setup klappt aber reibungslos über den Web-Assistenten, den Sie über den Link https://epson.sn/4810 herunterladen. Bei der Inbetriebnahme über das Smartphone übernimmt die App „Epson Smart Panel“ diese Aufgabe.

Geringe Verbrauchskosten dank Tank-System

Der Epson Ecotank ET-4810 nutzt für alle vier Druckfarben farbstoffbasierte Tinten mit der Kennnummer 104. Mit 65 Millilitern entsprechen die mitgelieferten Flaschen denen im Nachkauf. Da zur Inbetriebnahme Druckköpfe und Leitungssystem mit Tinte gefüllt werden müssen, sinkt die Reichweite der beiliegenden Flaschen. Epson gleicht das mit einer zusätzlichen Schwarztintenflasche aus – das ist fair.

Auf Basis der Nachkaufflaschen errechnen sich mit 0,2 Cent für das schwarzweiße und 0,4 Cent für das farbige A4-Blatt überaus günstige Seitenpreise. An Verbrauchsmaterial kommt mit der Zeit noch der Resttintenbehälter hinzu. Er lässt sich in Eigenregie austauschen, was nicht selbstverständlich ist – beim Brudermodell ET-4800 stellt der Austausch noch einen Servicefall dar.

Im Energiebedarf erweist sich der Epson Ecotank ET-4810 als genügsam: Im Ruhemodus messen wir im Test 0,8 Watt bei einer USB-Verbindung und 1,1 Watt über WLAN. Ausgeschaltet trennt sich der Multifunktions-Drucker vom Stromnetz und schaltet auf 0 Watt – lobenswert.

Gute Qualität von Drucken, Scans, Kopien

An den Drucken aus dem Epson Ecotank ET-4810 gibt es wenig auszusetzen: Sie haben ein harmonisches Farbbild, das auch in den Details überzeugt. Auch wenn die Schwarzdeckung der Texte hier etwas niedriger liegt als etwa bei Druckermodellen mit Pigmenttinten, sind die Texte dank der guten Deckung und der ordentlichen Buchstabenschärfe ähnlich leicht lesbar. Auch für den Fotodruck können Sie den Multifunktions-Drucker einsetzen. Allerdings kann er randlose Fotos nur im Format 10 x 15 Zentimeter erstellen. Dafür beherrscht der Multifunktions-Drucker den Banndruck bis zu einer Länge von 1,20 Metern.

Für einen Multifunktions-Drucker, der in erster Linie im Büro zum Einsatz kommt, stimmt die Scanschärfe des Epson Ecotank ET-4810. Foundry

Die Scans haben im Test eine gute Schärfe. Wie oft bei Multifunktions-Druckern dieser Kategorie übersteuert auch der Epson Ecotank ET-4810 die Rot- und Blautöne etwas. Im Arbeitsalltag wird das jedoch nur selten auffallen. Zu sehen ist dagegen ein Raster auf den Kopien. Dazu tut sich der Multifunktions-Drucker schwer, wenn die Vorlage Bereiche in hellem Pastell enthält.

Auf der Kopie bleibt davon (wie bei den meisten Büro-Kombigeräten) meist nur eine weiße Fläche übrig. Das gilt jedoch nicht für Vollfarben. Sie sind auf den Kopien gut getroffen. Außerdem lobenswert: Die Kopie ist nicht verkleinert im Vergleich zur Vorlage. Lediglich an den Rändern stellen wir einen minimalen Beschnitt fest.

Multifunktions-Drucker: Wie wir testen

Epson Ecotank ET-4810: Test-Ergebnisse Druckqualität s/w: Text, hohe Aufl. / Text, normale Aufl. sehr gut / sehr gut Druckqualität s/w: Grafik, normale Aufl. / Grafik, hohe Aufl. gut / sehr gut Druckqualität Farbe: PDF, normale Aufl. / A4-Foto, normale Aufl. gut / sehr gut Druckqualität Farbe: A4-Foto, hohe Aufl. / randl. Foto (10×15 cm), hohe Aufl. sehr gut / sehr gut Farbtreue Drucker 9 von 24 Treffern Scanqualität: Gesamteindruck / Bildschärfe gut / scharf Kopierqualität: s/w / Farbe gut / gut Drucktempo s/w: 1 Seite Text, hohe Qual. / 10 Seiten Text, nomale Qual. 0:45 / 0:39 Minuten Drucktempo Farbe: 10 Seiten PDF, normale Qual. / A4-Foto, nomale Qual. 2:55 / 0:20 Minuten Drucktempo Farbe: A4-Foto, hohe Qual. / 10×15-Foto, hohe Qual. 2:08 / 2:22 Minuten Scantempo: Farbe / Text / Vorschau / Graustufen (300 ppi) 0:27 / 0:12 / 0:11 / 0:12 Minuten Kopiertempo (s/w): 5 Seiten / 1 Seite (Werkseinstellung) 0:45 / 0:13 Minuten Kopiertempo (Farbe): 1 Seite (Werkseinstellung) 0:30 Minuten Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,0 / 0,8 (USB), 1,1 (WLAN) / 12 Watt