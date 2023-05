Smartes Fleischthermometer im Angebot: Meater mit 20 Prozent Rabatt

Grillen ist ein leckeres Vergnügen für die ganze Familie. Wer dabei den perfekten Gargrad für sein Fleisch wünscht, der sollte sich das smarte Thermometer von Meater ansehen, das es bei Amazon gerade mit 20 Prozent Rabatt gibt. Von rare über medium und medium well bis durch: Meater sagt Ihnen, wenn das Fleisch soweit ist – und wie lange es bis dahin noch dauern wird. Damit ist das kabellose Grillthermometer so etwas wie die Geling-Garantie für gutes Fleisch, egal ob vom Grill, aus dem Backofen oder aus der Pfanne.

Im Amazon-Meater-Store sind zwei Modelle im Angebot:

Meater Plus

Bei Amazon mit 20 Prozent Rabatt für 103,20 statt 129 Euro

Anzahl der Fühler: 1 Temperatursonde

Reichweite: Bis 50 Meter

Verbindung: Bluetooth

Besonderheiten: Bluetooth-Repeater

Meater Block

Bei Amazon mit 20 Prozent Rabatt für 279,20 statt 349 Euro

Anzahl der Fühler: 4 Temperatursonden

Reichweite: WLAN-Reichweite bis 50 Meter

Verbindung: Bluetooth und WLAN

Besonderheiten: WLAN-Link, OLED-Touchscreen zur Überwachung des Garvorgangs ohne App, USB-Stromversorgung

Das sind die Vorteile des Meater-Grillthermometers

Meater ist ein luxuriöser Kerntemperaturfühler mit App-Anbindung und eine große Hilfe bei der Zubereitung von Fleischgerichten aller Art. Die drei Meater-Modelle eignen sich gleichermaßen für Grillenthusiasten und Gelegenheitsgriller – und von der Anschaffung haben Sie das ganze Jahr etwas.

Vorteil ist die einfache Handhabung: Sie schieben den kabellosen Fühler in die Mitte des Fleischstücks, starten die Meater-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet starten und geben das Gargut auf den Grill oder in den Backofen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das Essen punktgenau Ihren bevorzugten Gargrad erreicht hat. Weil jede Temperatursonde zwei Sensoren enthält, können Sie in der App zusätzlich zur eigentlichen Kerntemperatur auch die Umgebungstemperatur ablesen.