Star Wars Day: Lego-Bausätze mit hohen Rabatten bei Amazon

In jedem Jahr wird am 4. Mai der Star Wars Day gefeiert. An diesem Tag werden die Star-Wars-Filme von George Lucas geehrt. Die Wahl fiel auf dieses Datum, da das englische “May, the fourth“ laut ausgesprochen gut zum bekannten Satz “May the force be with you“ (“Möge die Macht mit dir sein“) passt. Seit 2011 wird dieser Tag weltweit genutzt, um sich zu verkleiden, noch einmal alle Filme am Stück zu schauen oder auch um Merchandise zu verkaufen.

Hohe Rabatte bei Amazon

Die seit Jahren gepflegte Kooperation zwischen dem mittlerweile zu Disney gehörenden Star Wars und der Spielzeugmarke Lego sorgt aktuell für hohe Rabatte für Bausätze (gegenüber der UVP) rund um die Sternensaga. Dabei können Fans gegenüber der UVP bis zu 33 Rabatt sparen. So kostet beispielsweise der Bausatz des Helms von Darth Vader aktuell nur 53,99 Euro anstelle der sonst fälligen 69,99 Euro. Darin enthalten sind 834 Teile, mit denen ein 35 Zentimeter großer Nachbau des Helms entsteht, den Bösewicht Darth Vader in den Filmen trug. Das fertige Projekt bringt aufgrund seiner Größe 900 Gramm auf die Waage.

LEGO 75304 Star Wars Darth-Vader Helm Bauset bei Amazon

Ebenfalls deutlich günstiger ist das Star Wars Clone Commander Cody Helm Set, welches anstelle von 69,99 Euro für 46,99 Euro angeboten wird. Aus 766 Teilen entsteht daraus ein 35 Zentimeter großer Nachbau des Helms von Clone Commander Cody.

LEGO 75350 Star Wars Clone Commander Cody Helm Set bei Amazon

Zu klassischen Star-Wars-Lego-Sets passt auch das Dagobah Jedi Training Diorama Set, welches aus genau 1.000 Teilen die Umgebung nachstellt, in der Yoda in den klassischen Filmen Luke Skywalker die Möglichkeiten der Macht beigebracht hat. Dank eines Rabatts von 31 Prozent kostet dieser Bausatz nur 61,69 Euro.

LEGO Star Wars Dagobah Jedi Training Diorama Set bei Amazon

Ein weiterer Helm findet sich in Form des Star Wars Captain Rex Helm Sets. Aus 854 Teilen entsteht daraus der Helm des Klon-Kommandanten Rex der 501. Legion. Der Rabatt von 26 Prozent reduziert den Preis des Sets von 69,99 Euro auf 51,99 Euro.

LEGO Star Wars Captain Rex Helm Set bei Amazon