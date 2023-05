WISO Steuersoftware stark reduziert bei Amazon – bis zu 74 % sparen

Bis zum 2. Oktober 2023 müssen Privatpersonen ihre Steuererklärung für das Jahr 2022 beim Finanzamt eingereicht haben. Auch wenn der Termin noch in weiter Ferne scheint, sollte schon jetzt an die Realisierung dieser doch recht aufwändigen Aufgabe gedacht werden.

Seit vielen Jahren ist die in Zusammenarbeit mit dem ZDF entwickelte WISO Steuersoftware bei vielen Anwendern beliebt. Nach der Eingabe der eigenen Daten zeigt das Programm sofort an, ob eine Erstattung oder Nachzahlung zu erwarten ist. Darüber hinaus gibt es viele Steuer-Tipps, über 150 Videos und einen Steuer-Ratgeber für die optimale Erstattung. Ebenfalls enthalten ist ein Schnell-Rechner für Gehalt, Abfindung, Erbschaft, Kfz-Steuer, Riester und vieles mehr. Auch Musterschreiben an das Finanzamt sind schon dabei.

Rabatt von bis zu 74 Prozent

Aktuell gibt es WISO Steuer 2023 bei Amazon zu deutlich reduzierten Preisen. Möglich wird der Rabatt von bis zu 74 Prozent durch Bundles, die neben WISO Steuer 2023 auch Backup- oder Antiviren-Software enthalten. So kostet beispielsweise das Paket aus WISO Steuer 2023 und der Datensicherungs- und Wiederherstellungslösung Acronis Cyber Protect Home Office 2023 für ein Jahr nur 24,99 Euro anstelle der sonst fälligen 94,98 Euro (UVP). Mit Acronis Cyber Protect Home Office 2023 lassen sich die Daten auf dem eigenen Rechner schützen, sichern und wiederherstellen.

WISO Steuer 2023 und Acronis Cyber Protect Home Office 2023 bei Amazon

Zum gleichen Preis von 24,99 Euro steht auch ein Bundle aus WISO Steuer 2023 und McAfee Total Protection 2023 für 12 Monate und bis zu sechs Geräte zur Auswahl. Die Preisersparnis liegt hier bei 46 Prozent gegenüber der UVP. Der Virenschutz bietet auch einen sicheren VPN-Zugang und überwacht automatisch, ob im Dark Web eigene Daten zur Kreditkarte, zum Bankkonto oder zu einer von bis zu 10 E-Mail-Adressen aufgetaucht sind.

WISO Steuer 2023 und McAfee Total Protection 2023 bei Amazon

Das dritte Angebot umfasst für ebenfalls 24,99 Euro WISO Steuer 2023 sowie Norton 360 2022 Deluxe für bis zu drei Geräte. In der Schutz-Software ist ein VPN-Zugang enthalten, der unterwegs und daheim die persönlichen Daten schützen soll. Zudem lassen sich mit der Software sichere Kennwörter generieren und speichern – wahlweise auch in der Cloud.

WISO Steuer 2023 und Norton 360 2022 Deluxe bei Amazon