Super Mario Bros. Film ab 8. Juni zum Streamen – USA ab sofort

Bereits ab dem 8. Juni, 00:01 Uhr wird in Deutschland “Der Super Mario Bros. Film” digital erhältlich sein. Bei Amazon Deutschland kann der Film bereits hier vorbestellt werden. In den USA ist der digitale Relase von “Der Super Mario Bros. Film” bereits erfolgt und bei Amazon USA hier erhältlich.

In Deutschland müssen wir uns also noch knapp 3 Wochen länger gedulden, bevor der digitale Release bei Amazon Prime Video, Apple TV & Co. erfolgt. Laut Angaben von Amazon wird es den Film wahlweise in UHD für 16,99 Euro oder in HD für 13,99 Euro geben. Der Blu-Ray-Releasetermin ist ebenfalls bekannt:

Blu-ray-Release später im Juni

Der Release als Blu-ray, DVD und 4K-Blu-ray folgt dann am 22. Juni 2023.

Super Mario Bros. bei Amazon vorbestellen

“Super Mario Bros.“ hat knapp einen Monat nach dem Kinostart die Rekordmarke von einer Milliarde US-Dollar an den Kinokassen geknackt. 490 Millionen US-Dollar wurden an den US-amerikanischen Kinokassen umgesetzt. 532 Millionen US-Dollar konnte der Film international einspielen. Diesen Meilenstein konnten seit Beginn der Corona-Pandemie nur fünf Filme erreichen: “Avatar: Der Weg des Wassers“, “Spider-Man: No Way Home“, “Top Gun: Maverick“ und “Jurassic World: Dominion“.

“Super Mario Bros.“ ist die mittlerweile die dritte Adaption des Videospiel-Franchise von Nintendo. Im Film macht sich Mario mit Prinzessin Peach und dem Pilz Toad auf die Reise durch das Pilzkönigreich. Er muss seinen Bruder Luigi finden und die Welt vor dem skrupellosen feuerspeienden Koopa Bowser zu retten.