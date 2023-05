Die besten DECT-Telefone für Ihre Fritzbox

An die populären Fritzbox-Modelle 7490, 7590, 7590 AX, 6660 Cable und 6690 Cable sowie an die Speedport-Router der Telekom lassen sich kabelgebundene und kabellose Telefone anschließen. Für das schnurlose Telefonieren können Sie dank Unterstützung für den DECT-Standard (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) die Funktelefone der Fritz-Fon-Reihe von AVM (hier im PC-WELT-Preisvergleich), aber auch beliebige andere unterstützte Modelle verwenden.

Das reibungslose Zusammenspiel von DECT-Basis (Fritzbox) und DECT-Mobiltelefon ist übrigens vollkommen unabhängig vom Hersteller. So können Sie zum Beispiel DECT-Telefone von Gigaset, Auerswald, Panasonic, Philips, AEG, Grundig, Lenovo und Motorola nutzen – auch im Verbund.

Der große Vorteil von DECT ist die überaus einfache Einrichtung. Sie müssen lediglich die Fritzbox (oder eine andere DECT-Basisstation) in den Anmeldemodus versetzen und sich mit dem Telefon anmelden. Hat das funktioniert, ist das DECT-Telefon quasi betriebsbereit. Danach konfigurieren Sie eine Rufnummer für ein- und ausgehenden Anrufe. Auch ohne Fritzbox oder Speedport-Router können Sie DECT-Telefone nutzen. Sie benötigen dann aber eine separaten DECT-Basis für Ihren Telefonanschluss.

Wir stellen die besten DECT-Telefone für die Fritzbox vor:

AVM Fritz-Fon C6: Unsere Empfehlung Pro Unterstützt Smart-Home-Steuerung

Farbdisplay

Headset-Anschluss

Lange Akkulaufzeit Kontra Kein Bluetooth

Mitunter eingeschränkte Reichweite AVM Fritz-Fon C6 bei Amazon Beim Fritz-Fon C6 in weißer und schwarzer Ausführung kombiniert AVM ein gutes Design mit vielen praktischen Komfortfunktionen. Gegenüber dem Vorgänger C5 hat AVM beim rund 110 Gramm leichten C6 vor allem die Ergonomie optimiert. Es soll dadurch besser in der Hand liegen und sich bequemer bedienen lassen. Das Farbdisplay mit 180 ppi löst mit 240 × 320 Pixel und 262.000 Farben auf. Die von allen Fritz-Fon-Modellen bekannte Ausstattung wie HD-Telefonie, Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher ist ebenso mit dabei wie Internetradio, E-Mail-Empfang, Babyphone und Weckruf. Weitere Funktionen sind Anklopfen, Makeln, Rufumleitung, Dreierkonferenz, Kurzwahlen, Rufnummernsperre und Vermitteln. Außerdem steuert das Fritz-Fon C6 die Musikwiedergabe im Heimnetzwerk sowie den Ein- und Ausschaltzustand ins Heimnetzwerk eingebundener Geräte wie die intelligenten Steckdosen Fritz DECT 200 und 210 sowie die smarten Heizkörperregler Fritz DECT 301/302. Das Fritz-Fon C6 besitzt einen vergleichsweise starken Akku für bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer und einer Standby-Zeit von bis 288 Stunden. Für lange Akkulaufzeiten im Standby sorgen sensible Helligkeits- und Näherungssensoren, die die Beleuchtung von Display und Tastatur je nach Umgebungslicht anpassen. Ein integrierter Bewegungssensor weckt das Telefon aus dem Standby, sobald der Nutzer es in die Hand nimmt. Praktisch ist der Headset-Anschluss (3,5 mm Klinkenstecker) für freihändiges Telefonieren und Musikhören. Gigaset AS690: Bestseller Pro Großes Farbdisplay

HD-Voice

Anrufschutz Kontra Kein Bluetooth

Kein Headset-Anschluss

Eingeschränkte Fritzbox-Steuerung Gigaset AS690 bei Amazon Das Gigaset AS690 verfügt über ein 2-Zoll-Display mit einer Auflösung von 96 × 64 Pixeln, das auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar ist. Die Audioqualität des Gigaset AS690 ist hervorragend. Sie können zwischen verschiedenen Klangprofilen wählen, je nachdem, ob Sie lieber einen hohen oder einen tiefen Ton hören möchten. Sie können bis zu 100 Namen und Rufnummern im Telefonbuch speichern und die letzten 25 Anrufe mit Datum und Uhrzeit abrufen. Das Gerät verfügt außerdem über einen Anrufschutz, mit dem Sie unerwünschte Anrufer blockieren können. Das Gigaset AS690 ist ein strahlungsarmes Telefon, das den ECO-DECT-Standard erfüllt. Das bedeutet, dass die Funkleistung automatisch reduziert wird, je näher das Mobilteil an der Basisstation ist. Im Standby-Modus schaltet sich die Funkleistung sogar ganz ab. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Akku des Mobilteils, der bis zu 14 Stunden Gesprächszeit und bis zu 180 Stunden Standby-Zeit bietet. Gigaset SL800H Pro: Für das Business Pro Farbdisplay

HD-Voice

Headset-Anschluss

Micro-USB für Anschluss an PC

Bluetooth Kontra Eingeschränkte Fritzbox-Steuerung Gigaset SL800H Pro bei Amazon Das Gigaset SL800H Pro ist ein hochwertiges Schnurlostelefon, das speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Es besitzt ein großes TFT-Farbdisplay mit einer Auflösung von 240 × 320 Pixeln, das eine gute Lesbarkeit und eine intuitive Bedienung ermöglicht. Das Display ist zudem kratzfest und schmutzabweisend. Das Gigaset-Modell unterstützt die HD-Voice-Technologie, die eine kristallklare Sprachqualität bei Telefonaten gewährleistet. Die Geräuschunterdrückung filtert störende Hintergrundgeräusche heraus und sorgt für eine optimale Verständigung auch in lauten Umgebungen. Das Gigaset SL800H Pro ist zudem kompatibel mit Bluetooth-Headsets. Der Akku bietet bis zu 12 Stunden Gesprächszeit und bis zu 200 Stunden Standby-Zeit. Das Telefon kann mit einer Ladestation oder einem USB-Kabel aufgeladen werden, was für mehr Flexibilität sorgt. Das Gigaset SL800H Pro hat zudem einen ECO-Modus, der den Energieverbrauch reduziert und die Strahlung minimiert. Gigaset CL660HX: Guter Allrounder Pro Farbdisplay

HD-Voice

Headset-Anschluss (2,5 mm)

Micro-USB für Anschluss an PC Kontra Kein Bluetooth

Eingeschränkte Fritzbox-Steuerung Gigaset CL660HX bei Amazon Das Gigaset CL660HX ist ein schnurloses Telefon, das sich an jeden Router mit DECT-Basis anschließen lässt. Es bietet eine hervorragende Sprachqualität, ein großes Farbdisplay und ein elegantes Design. Das Mobiltelefon lässt sich individuell anpassen, indem Sie eigene Bilder und Klingeltöne verwenden können. Außerdem können Sie bis zu 400 Kontakte mit je drei Telefonnummern im Telefonbuch speichern. Das Gigaset CL660HX verfügt über eine flächenbündige Tastatur, die eine einfache Bedienung ermöglicht. Das 2,4 Zoll große TFT-Farbdisplay zeigt alle wichtigen Informationen übersichtlich an. Das Telefon liegt gut in der Hand und hat eine lange Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden Gesprächszeit und 280 Stunden Standby-Zeit. Dank ECO-DECT-Technologie wird die Strahlung im Standby-Modus reduziert. Das spart Energie und schont die Umwelt. Telekom Speedphone 12: Preis-Tipp Pro Farbdisplay

HD-Voice

Lange Allulaufzeit Kontra Kein Bluetooth

Eingeschränkte Fritzbox-Steuerung

Headset-Anschluss Telekom Festnetztelefon Speedphone 12 bei Amazon Das Telekom Festnetztelefon Speedphone 12 ist ein modernes und günstiges DECT-Telefon, das für die Nutzung an aktuellen Routern mit DECT-CAT-iq Schnittstelle konzipiert wurde. Das bedeutet, dass Sie das Telefon kabellos mit Ihrem Router verbinden und von der hohen Sprachqualität und dem großen Funktionsumfang profitieren können. Das Speedphone 12 zeichnet sich durch sein kontrastreiches TFT-Farbdisplay aus, das eine Auflösung von 176 × 220 Pixel bietet und Inhalte scharf und klar darstellt. Die Tastatur ist beleuchtet und ergonomisch gestaltet. Das Telefonbuch des Speedphone 12 bietet Platz für bis zu 100 Einträge, die Sie mit Namen, Nummern und Bildern versehen können. Außerdem können Sie auf die Kontakte Ihres Routers zugreifen. Das Speedphone 12 verfügt über eine lange Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden Gesprächszeit und bis zu 200 Stunden Standby-Zeit. Mit dem Eco-Modus können Sie zudem die Strahlungsleistung des Telefons reduzieren. Gigaset E290HX: Tipp für Senioren Pro Großes Display und große Tasten

Verstärker-Funktion

ECO-DECT-Technologie

Zielwahltasten für wichtige Rufnummern Kontra Kein Bluetooth

Kein Headset-Anschluss

Eingeschränkte Fritzbox-Steuerung Gigaset E290HX bei Amazon Das Gigaset E290HX ist ein schnurloses Telefon, das speziell für Menschen mit besonderen Bedürfnissen beim Hören, Sehen und Tasten entwickelt wurde. Es ist mit allen DECT- und CATiq-Routern sowie mit Gigaset-Systemen kompatibel. Das Gigaset E290HX zeichnet sich durch seine ergonomische Tastatur mit großen Einzel-Tasten aus, die eine einfache Bedienung ermöglichen. Außerdem verfügt es über zwei Zielwahltasten, auf denen Sie wichtige Telefonnummern hinterlegen können. So können Sie im Notfall schnell einen Anruf tätigen, indem Sie einfach eine beliebige Taste drücken. Das Mobilteil besitzt ein großes, kontrastreiches schwarz-weiß Display, das Ihnen alle wichtigen Informationen übersichtlich anzeigt. Sie können den Kontrast nach Ihren Wünschen einstellen und den Jumbo-Modus aktivieren, der die Ziffern auf dem Wählbildschirm vergrößert. So haben Sie immer alles im Blick. Das Gigaset E290HX ist auch für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen geeignet, denn es ist hörgerätekompatibel und verfügt über eine Verstärker-Funktion für extra lautes Hören. Sie können zwischen zwei Akustik-Profilen wählen, je nachdem ob Sie hohe oder tiefe Frequenzen besser hören.

Das zeichnet ein gutes DECT-Telefon für den Alltag aus

Schnurlostelefone mit der digitalen Sendetechnik DECT bieten eine ausgezeichnete rauschfreie Sprachqualität bei aktiver Verschlüsselungstechnik und gelten als nahezu abhörsicher. Eine Weiterentwicklung des einfachen DECT-Standards ist die Implementierung der Technik CAT-iq (Cordless Advanced Technology – internet and quality) mit einer noch besseren Tonqualität und praktischen Extras. An der Fritzbox angeschlossen, ist es möglich, Zusatzdienste aus dem Internet wie Wetterbericht, Nachrichtenschlagzeilen, Status von Internetauktionen, Onlinetelefonbücher, Podcasts und auch Webradio mit dem Schnurlostelefon abzurufen. Die Reichweite von Schnurlostelefonen beträgt in der Regel bis zu 300 Meter im Freien und bis zu 50 Meter in Gebäuden – zumindest in der Theorie.

Gut: Bis zu sechs DECT-Telefone mit Unterstützung des GAP-Standards (Generic Access Profile) lassen sich an der DECT-Telefonanlage der Fritzbox anschließen – ganz gleich, von welchem Hersteller sie sind. Die im Handel angebotenen DECT-Telefone unterscheiden sich im Wesentlichen bei der Ausstattung und beim Display. Ein größeres mehrzeiliges Farbdisplay sorgt für mehr Komfort und eine leichtere Bedienung.

Grundsätzlich gilt, dass Sie mit allen an die Fritzbox angeschlossenen DECT-Telefone telefonieren können. Je nach Hersteller und Modell des DECT-Telefons werden aber unter Umständen einige Funktionen der AVM-eigenen Fritzfon-Geräte nicht unterstützt. Dazu zählt etwa der Zugriff auf das Fritzbox-Telefonbuch. Die aktuellen DECT-Mobiltelefone des Herstellers Gigaset sind für die Zusammenarbeit mit der Fritzbox optimiert.

Tipp: DECT-Reichweite vergrößern

Die DECT-Reichweite der Fritzbox können Sie einfach mit dem Fritz DECT Repeater 100 vergrößern (hier im PC-WELT-Preisvergleich). In diesem Fall melden sich DECT-Schnurlostelefone automatisch am jeweils empfangsstärkeren Gerät (Fritzbox oder Repeater) an. Sogar ein mobiles Roaming (Handover) ist vorgesehen: Wenn Sie während eines Telefongespräches den Funkbereich einer Fritzbox verlassen, verbindet sich das kabellose Telefon automatisch mit dem Repeater in Reichweite, ohne dass das Gespräch dabei unterbrochen wird. Sie können sich dadurch jederzeit im gesamten Wohnraum bewegen.

Der Fritz DECT Repeater 100 kann bis zu drei gleichzeitige Gespräche verwalten. Die Inbetriebnahme ist schnell erledigt: Zum Aufbau einer verschlüsselten Verbindung genügt es, den DECT-Knopf an der Fritzbox und am Repeater zu drücken. Zwei LEDs zeigen den Status des Geräts an. Eine detaillierte Anleitung lesen Sie hier im Artikel „Fritzbox-Telefon: So erhöhen Sie die Reichweite“.

Alternativ lässt sich auch eine ältere Fritzbox als DECT-Repeater verwenden. Lesen Sie hier, wie das funktioniert.