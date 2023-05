Betrug, Gewinnspiele, Beleidigungen: Vorsicht vor Anrufen mit diesen Telefonnummern

Das österreichische Sicherheitsnachrichtenportal Mimikama hat für April die Liste der zehn gefährlichsten Telefonnummern veröffentlicht. Die Auswertung basiert auf Clever Dialer, das eine App zum Schutz vor Telefonspam anbietet. Kurios: Auf der Webseite von Clever Dialer findet man die aktuelle Auswertung für April 2023 noch nicht, stattdessen zeigt Clever Dialer noch die alte Statistik für März 2023. Diese haben wir damals für unsere Meldung, Das sind die zehn gefährlichsten Telefonnummern, ausgewertet.

Laut der neuen April-2023-Auswertung ist erneut eine Festnetznummer aus Berlin die meistgenutzte Nummer für Telefonspam (schon im März 2023 war Berlin der Spammerkönig). Dabei handelt es sich um die 03025555453. Wer von dieser Nummer angerufen wird, bekommt ein Gewinnspiel aufs Auge gedrückt. Auch im März 2023 stammte die Königin der Spamnummern aus Berlin, es war aber eine andere Ziffernkombination.

Auf Platz zwei der größten Spam-Telefonnummern liegt eine Nummer aus dem schönen Mailand: +390240707879. Auch dabei handelt es sich um Gewinnspielspam. Auf den nächsten Plätzen folgen Nummern aus Düsseldorf (021136189051; Werbeanrufe), Frankfurt am Main (06929917782; Daueranrufe ohne Inhalt) und München (08948402073). Bei der Münchner Nummer handelt es sich um einen Betrugsversuch, wie ein Betroffener schildert:

„Der Mann hatte mir gleich am Anfang des Gesprächs eine Frage gestellt: Wie ich denn die Apothekenpreise derzeit finde? Dann habe ich angeblich im Februar ein Abo abgeschlossen und heute wollte man das auf ein Probeabo für 3 Monate umstellen. Sonst müsste man es als Jahres-Abo weiterlaufen lassen. Am besten direkt auflegen, wenn diese Nummer anruft!“ Mimikama.at nach Clever Dialer

Weiter geht es in der Top10 des Telefonspams mit der Mobilfunknummer 01784493212, die in beleidigender Weise ein Gewinnspiel andrehen will, mit einer weiteren Berliner Nummer (030232556409; Gewinnspiel), Düsseldorf (021187399110; Werbung für Zahnzusatzversicherung), noch einmal Berlin (03025555450; Abo-Betrug) und schließlich Hagen-Hohenlimburg (023344936; Gewinnspielbetrug).

So reagieren Sie richtig

Legen Sie sofort auf, wenn Ihnen der Inhalt des Telefongesprächs merkwürdig vorkommt und Sie den Anruf nicht erwartet haben. Nennen Sie keinesfalls Daten von sich und sperren Sie die Nummer sofort in Ihrem Router. Mehr dazu lesen Sie in Fritzbox: Sperrliste gegen Spam-Anrufe erstellen.

