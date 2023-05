Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser: Chrome, Edge, Brave, Opera, Vivaldi

Am 2. Mai hat Google mit dem Update auf Chrome 113 15 Schwachstellen beseitigt. Mittlerweile haben zumindest Brave und Vivaldi ebenfalls Updates veröffentlicht, um die Lücken zu schließen. Microsoft (Edge) und Opera lassen sich mehr Zeit. Es geht auch um den Wechsel der gemeinsamen Chromium-Basis auf Version 113. Browser-Hersteller nutzen diesen Wechsel gerne, um neue Funktionen einzuführen.

Vivaldi hat am schnellsten reagiert und seinen Browser einen Tag später aktualisiert, ignoriert jedoch weiterhin die ungeraden Chromium-Versionen (wie 113). Stattdessen setzt Vivaldi auf den Extended Stable Channel der vorherigen Chromium-Generation, den es nur bei geraden Versionsnummern (wie 112) gibt. Vivaldi 6.0.2979.18 enthält Chromium 112.0.5615.180. Darin sind alle bislang bekannten Sicherheitslücken geschlossen.

Brave hat wenige Stunden später nachgezogen und seinen Browser auf die Version 1.51.110 aktualisiert. Diese basiert auf Chromium 113.0.5672.77 und beseitigt gleich noch ein paar selbst eingemachte Bugs. Als Neuerungen bietet Brave eine Automatik zum Blockieren der Cookie-Einwilligungen sowie einen konfigurierbaren Newsfeed und RSS-Reader. Schon länger bietet sich Brave auch als Alternative zum Tor Browser an.

Microsoft hat bislang nur mit dem üblichen Blog-Eintrag reagiert, man sei sich der Sicherheits-Updates für Chromium bewusst und arbeite „aktiv“ an einem Edge-Update. In den letzten Monaten hat sich Microsoft gerne bis knapp vor dem Wochenende (nach US-Zeit) Zeit gelassen. In der aktuellen Edge-Version 112 sind zumindest alle bis Ende April bekannt gewordenen Schwachstellen, einschließlich der beiden 0-Day-Lücken, behoben.

Opera hat noch keine erkennbare Antwort gegeben. Die aktuelle Opera-Version 98 ist auf dem gleichen Sicherheitsstand wie Edge 112. Mit Opera 99, das derzeit noch im Entwicklungsstadium ist, werden die Norweger im Laufe dieses Monats auf Chromium 113 umsteigen.

Am 24. Mai will Google Chrome 114 an die ersten Nutzer ausliefern, eine Woche darauf an alle Interessierten. Seit der Umstellung auf Chromium 110 laufen Chromium-basierte Browser nicht mehr auf Windows 7 und 8.1. Ältere Browser-Versionen funktionieren zwar weiter, erhalten jedoch keine Updates mehr.

