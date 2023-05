GoG: Rollenspiel-Klassiker jetzt zum kostenlosen Download

Trotz oder gerade wegen ihrer Komplexität standen Rollenspiele schon in der Anfangszeit der PC-Spiele hoch in der Gunst der Computer-Besitzer. Meist musste eine Gruppe aus mehreren Charakteren durch düstere Dungeons oder Burgen bewegt werden. Da die heute geltenden Genre-Konventionen noch nicht ausgearbeitet waren, kochte jeder Entwickler sein eigenes Süppchen. Als Ergebnis waren viele der zur Verfügung stehenden Rollenspiele komplex und in ihren Gameplay-Mechaniken einzigartig.

PC-Version mit 16 Farben

Einen sehr beliebten Genre-Vertreter der DOS-Rollenspiele gibt es aktuell beim Anbieter GoG zum Nulltarif: Konkret lässt sich derzeit der RPG-Klassiker “Ultima 4: Quest for Avatar“ hier kostenlos herunterladen. Die PC-Version des Spiels erschien bereits im Jahr 1985, wie zu dieser Zeit üblich, gab es auch Portierungen für Amiga, Apple II, C64, FM Towns oder Master System und NES.

Die Umsetzung für PCs glänzte mit einer Unterstützung von EGA (16 Farben) und Tandy (ebenfalls 16 Farben), auf Musik müssen Rollenspieler aber leider verzichten. Dafür gibt es immerhin Soundeffekte, die damals noch aus dem PC-Lautsprecher quäkten.

Karte und Guide als Bonus

Auch wenn es sich bei “Ultima 4: Quest for Avatar“ zweifellos um einen wegweisenden Klassiker des Genres handelt, wirkt die Grafik für heutige Verhältnisse sehr einfach. Die knapp 40 Jahre seit dem Erscheinen sind dem Spiel deutlich anzusehen. Wer “Ultima 4“ schon damals gespielt hat, könnte feststellen, dass früher viel Fantasie nötig war, um die Welt im Kopf zum Leben zu erwecken. Dennoch lohnt sich der Download des nur 13 MB großen Spiels.

Für den Start ist die kostenlose Software DOS Box erforderlich, die den Klassiker auch auf modernen Rechnern mit Windows (7-11) und MacOS (ab 10.6.8) lauffähig macht. Wer im Spiel feststeckt, dürfte sich über die kostenlosen Dreingaben in Form einer Karte, eines Guides für Zaubersprüche sowie einer Referenzkarte freuen. Dazu gibt es ein Interview mit dem Entwickler Richard Garriott.