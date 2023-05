NBA Playoffs: So sehen Sie die Spiele der Post-Season live

Die reguläre Season der NBA wurde beendet und die Playoffs 2023 haben endlich begonnen. Fans sind natürlich heiß darauf, sich die Spiele ihrer Teams und Stars der Post-Season nicht entgehen zu lassen. 16 Teams spielen in den Playoffs um den Titel, was für NBA-Fans die spannendste Zeit des Jahres einläutet.

Allerdings werden die NBA Playoffs nicht im Free-TV übertragen. In Deutschland haben Sie die Möglichkeit, die Spiele der Playoffs über zwei verschiedene Streaming-Wege zu genießen. Welche das sind, was diese kosten und bieten, stellen wir Ihnen in diesem Artikel vor. Zudem liefern wir Ihnen hier alle Informationen rund um die Playoffs, dem System sowie den aktuellen Matches.

Kommende Spiele und Zwischenstände

Nächstes Spiel Uhrzeit Teams Aktueller Stand 05. Mai 2023 03:00 Uhr Warriors : Lakers 1 – 0 für Lakers 06. Mai 2023 01:30 Uhr 76ers : Celtics 1 – 1 Gleichstand 06. Mai 2023 04:00 Uhr Suns : Nuggets 2 – 0 für Nuggets 06. Mai 2023 21:30 Uhr Heat : Knicks 1 – 1 Gleichstand 07. Mai 2023 02:30 Uhr Lakers : Warriors 1 – 0 für Lakers 07. Mai 2023 21:30 Uhr 76ers : Celtics 1 – 1 Gleichstand

Die Playoffs im NBA League Pass

Für NBA-Fans wohl der beliebteste Weg, sich die Spiele live oder auf Abruf anzusehen, bietet der NBA League Pass. Hier erhalten Fans die volle Packung NBA, mit hunderten Live-Spielen, NBA TV-Shows, Streams in lokaler Sprache, berühmten Gastkommentatoren für ausgewählte Spiele sowie Klassiker-Games aus dem Archiv. Wenn sie dazu nur rein an der NBA interessiert sind, ist das zudem die günstigere Streaming-Plattform der zwei Möglichkeiten.

Sie erhalten den NBA League Pass ab 17,99 Euro im Monat. Weiterhin gibt es noch die teurere Premium-Variante, deren Unterschied darin liegt, dass Sie auf zwei Geräten gleichzeitig streamen können. Der NBA League Pass Premium kostet 23,99 Euro im Monat.

Kostenlos reinschnuppern: Beim NBA League Pass haben Sie als Neukunde die Möglichkeit, den Dienst 7 Tage kostenlos zu testen, bevor Sie sich letztendlich für den Dienst entscheiden.

Die NBA und mehr bei DAZN

Ebenfalls sehen Sie die NBA und die NBA Playoffs beim Streaming-Dienst DAZN. Die Preise für den Dienst “DAZN Standard” belaufen sich auf 24,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 274,99 Euro jährlich – die monatlich kündbare Variante kostet 29,99 Euro.

Somit zahlen Sie gegenüber dem NBA League Pass deutlich mehr, bekommen aber bei DAZN viele weitere Sportarten geboten. Das könnte sich gerade für die Kunden lohnen, die an mehreren Sportarten interessiert sind.

Denn neben der NBA und der NBA Playoffs sehen Sie bei DAZN im Standard-Paket auch die Spiele des College-Basketballs der NCAA. Weiterhin bietet DAZN noch viele weitere Sport-Übertragungen, wie den Großteil der UEFA Champions League, einige Spiele der Fußball-Bundesliga sowie viele weitere internationale Fußball-Spiele. Und neben Fußball sehen sie American Football der NFL, Baseball der MLB, Box-Kämpfe und Mixed Martial Arts (MMA) wie etwa die UFC und mehr.

Keine Testphase: DAZN hat die Möglichkeit einer 30-tägigen kostenlosen Testphase leider eingestellt und auch die 99-Cent-Testvariante im ersten Monat wurde komplett gestrichen.

So läuft das System der NBA Playoffs

Das System der NBA Playoffs läuft etwas anders als etwa im europäischen Fußball. Statt in K.-o.-Runden oder in Hin- und Rückspiel gegeneinander anzutreten, kann es in der NBA pro Duell bis zu sieben Partien geben. So laufen die Playoffs in einem Best-of-System, in die nächste Runde zieht das Team ein, welches als Erstes vier Spiele gewinnt. Punktdifferenz und andere Statistiken spielen dagegen überhaupt keine Rolle – es zählt ausschließlich die Anzahl der Team-Siege.

So kann es stellenweise auch besonders spannend werden, wenn beide Teams jeweils drei Siege für sich einfahren können. Nach einem 3 – 3 entscheidet dann das siebte und letzte Spiel, welches Team die Serie letztendlich gewinnt. Die Mannschaften mit den besseren Platzierungen am Ende der regulären Saison haben hierbei dann auch einen gewissen Heimvorteil. Wenn es etwa zu einer sieben-Spiele-Serie kommen würde, erhält das in der Saison höher platzierte Team ein Heimspiel mehr.

Heimspiele (bessere Platzierung): Spiel 1, Spiel 2, Spiel 5, Spiel 7

Heimspiele (schlechtere Platzierung): Spiel 3, Spiel 4, Spiel 6

Alle teilnehmenden Teams der NBA Playoffs

In der folgenden Tabelle finden Sie alle teilnehmenden Teams der NBA Playoffs. Ausgeschiedene Teams sind dabei durchgestrichen.