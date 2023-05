Die lustigsten Star-Wars-Sprüche zum Star-Wars-Day “May, the Forth”

Am heutigen 4. Mai ist der Star-Wars-Day. Warum ausgerechnet dieser Tag? Der bekannte englische Spruch “May the Forth (be with you)” (zu deutsch: Möge die Macht mit dir sein) klingt wie “May, the forth” – also 4. Mai. Wir nehmen den Tag zum Anlass, um Ihnen keine klassischen Zitate aus den Filmen zu präsentieren, sondern lustige Sprüche, die Sie garantiert zum Lachen bringen.

Sie können die Sprüche natürlich am Star-Wars-Day nicht nur per Whatsapp verschicken, sondern auch in Ihre Story bei Instagram & Co. packen und so auf Freunde, Bekannte und Follower auf den Tag einstimmen.

Lustige Star-Wars-Sprüche

Wusstest du, dass Chuck Norris in Star Wars mitgespielt hat? Er war die Macht!

Meine Freundin sagt, ich würde zu viel Star Wars schauen. Blödsinn das ist.

Bier du hast. Glückspilz du bist.

Welches Smartphone nutzen die Jedi? Das Yodaphone!

Ich spüre die Macht! Okay, könnte auch einfach nur Hunger sein.

Da fällt mir aber ein Stein von der Platine! (C3PO)

Entweder ich bringe sie jetzt um oder ich verliebe mich noch in sie! (Han Solo)

Da lasse ich mich lieber von einem Wookiee küssen! (Leia Organa)

Nun, wenn Droiden denken könnten, wäre keiner von uns hier. (Obi-Wan Kenobi)

Weitere legendäre Star Wars Zitate

Die Fähigkeit zu sprechen, macht dich noch lange nicht intelligent. (Qui-Gon Jinn zu Jar Jar Bings)

Es würde gegen meine Programmierung verstoßen, eine Gottheit zu personifizieren. (C3PO)

Ohne weitere weibliche Ratschläge müssten wir es eigentlich schaffen, hier wieder lebend raus zu kommen. (Han Solo)

Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit finden als hier. (Obi-Wan Kenobi)

“Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite, Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. (Meister Yoda)

Ich werde der mächtigste Jedi aller Zeiten sein. Das verspreche ich dir. (Anakin)

Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. (Obi-Wan Kenobi)

Nein, ich bin dein Vater! (Darth Vader zu Luke Skywalker)

Ich bin Luke Skywalker. Ich bin hier, um Sie zu retten! (Luke zu Leia)

Ich finde Ihren Mangel an Glauben beklagenswert! (Darth Vader)

