PC Game Pass: 2 Wochen kostenlos zocken mit diesem Trick

Microsoft hat eine neue Aktion gestartet, mit der das Software-Unternehmen neue Kunden für den PC Game Pass gewinnen möchte. Gamer, die bereits den Game Pass abonniert haben, können künftig bis zu fünf Freunde einladen und ihnen damit eine kostenlose zweiwöchige Testphase bescheren.

Wichtig: Diese Aktion schließt nur den Game Pass für PC ein, den Xbox Game Pass und den Game Pass Ultimate dagegen nicht.

Bis vor kurzem war es noch möglich, den Game Pass für einen ganzen Monat auszuprobieren – in der Ultimate-Version und für nur einen Euro. Doch Microsoft strich diese Testaktion im März überraschend.

Dafür gibt es jetzt die Möglichkeit, Freunden den Game Pass zu empfehlen und ihnen damit eine zweiwöchige Testphase zu bescheren, die komplett kostenlos ist. Voraussetzung ist, dass der Einladende bereits zahlendes Mitglied ist, während die Eingeladenen Neukunden beim Game Pass sein müssen.

Sie finden die Funktion auf der Startseite der Xbox-App auf dem PC, auf Xbox-Konsolen sowie auf Xbox.com. Sie erhalten einen Link, den Sie auf beliebigem Wege mit Ihren Freunden teilen können und mit dem diese den Testzeitraum starten können. Der Account, der zum Einlösen der Aktion genutzt wird, darf weder aktueller noch früherer Game-Pass-Kunde sein.

Zur Aktion: Freunde kostenlos zu PC Game Pass einladen

Hinweis: Wenn Sie gerade erst den Game Pass abonniert haben, kann es sein, dass Sie nicht direkt Freunde einladen können. Wir testeten dies mit einem Microsoft-Account, dessen Game-Pass-Abonnement erst vor wenigen Tagen verlängert wurde. In diesem Fall meldete uns die Website, dass wir es sieben Tage nach Abschluss des Abonnements noch einmal probieren sollen.

Wenn Sie nach Ende der Testzeit den Game Pass gerne weiter nutzen möchten, empfehlen wir Ihnen diesen Trick, mit dem Sie 75 Prozent der Kosten sparen können.

Was ist der Game Pass?

Der Game Pass ist ein Abonnement-Dienst von Microsoft und bietet Zugriff auf einen Spielekatatalog mit mehreren hundert Titeln. Der Game Pass ist in drei Varianten verfügbar (PC, Xbox, Ultimate), dabei ist der Game Pass Ultimate die teuerste Version und schließt sowohl PC- als auch Xbox-Spiele mit ein. Da Microsoft in den letzten Jahren zunehmend große Entwicklerstudios aufkauft, kommen auch viele AAA-Spiele direkt zum Launch in den Game Pass.