Whatsapp spielt GIFs bald automatisch ab

Der Messenger Whatsapp hat in dieser Woche die neueste Beta-Version für das mobile Betriebssystem Android über das Google Play Beta Programm ausgeliefert. Ausgewählte Beta-Tester bekommen in Version 2.23.10.2 ein neues Feature für GIF-Grafiken.

GIFs spielen Animation automatisch ab

Bislang müssen GIF-Grafiken, die im Chat versendet wurden, noch händisch mit einem Fingertipp abgespielt werden. Das ändert sich mit dem neuesten Beta-Update. GIFs werden nun automatisch abgespielt, sobald Nutzer an die entsprechende Stelle im Whatsapp-Chat scrollen oder einen Chat öffnen.

Die automatische Wiedergabe ist allerdings nur auf das erste Mal beschränkt. Wer die Animation noch einmal sehen möchte, muss wie früher händisch auf das GIF tippen. Damit will Whatsapp ein verbessertes Nutzererlebnis schaffen, aber dennoch die Ablenkung im Chat minimieren.

Aktuell ist die neue Funktion nur für ausgewählte Teilnehmer des Google Play Beta Programms verfügbar. In den nächsten Tagen soll das Feature für noch mehr Nutzer verfügbar sein und seinen Weg schließlich in eines der nächsten Whatsapp-Updates für alle Nutzer finden.

Whatsapp wird kontinuierlich mit neuen Features versorgt

Whatsapp hat in den vergangenen Wochen immer wieder mit kleinen Neuerungen für ein besseres Nutzererlebnis in seinem Messenger gesorgt. So ist es nun beispielsweise möglich, das Whatsapp-Konto mit mehreren Smartphones zu verknüpfen. Der Desktop-Client benötigt nun außerdem nicht mehr so viele Ressourcen und lädt dadurch auf Windows-PCs schneller.

Das Whatsapp Beta Programm – so nehmen Sie teil

Neue Funktionen, die sich noch in der Entwicklung befinden, werden im Beta-Programm von Whatsapp an ausgewählte Nutzer ausgerollt. Das Feedback dieser Beta-Tester wird dann von Whatsapp für die weitere Entwicklung dieser Features genutzt. Als Beta-Tester können Sie zwar vor allen anderen neue Funktionen ausprobieren, doch in Beta-Builds können sich auch Bugs verstecken, die das Nutzererlebnis verschlechtern. Im schlimmsten Fall droht sogar der Verlust von Daten. Aus diesem Grund sollten Sie Beta-Software lieber auf einem Zweitgerät ausführen.

Hier können Sie sich für das Whatsapp Beta Programm für Android anmelden