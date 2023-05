Dieses Zubehör braucht jeder PC-Nutzer

Egal ob Gamer, Content Creator oder Power-User, das Spielen und Arbeiten am PC lässt sich mit dem richtigen Zubehör nicht nur sinnvoll ergänzen, sondern auch in allen Lebenslagen besser und angenehmer gestalten. Doch welche Accesssories sind wirklich zu empfehlen und welche Gedgets dürfen an keinem PC fehlen?

Die Redaktion von PC-WELT liefert eine umfangreiche, kuratierte Übersicht über das sinnvollste Zubehör, mit dem Nutzer eines PCs in 2023 ihr Computersystem ergänzen sollten.

NVEESHOX Steckdosenleiste

PC, Monitor, Soundsystem, Netzwerkgeräte und das in diesem Artikel behandelte Zubehör – rund um den PC müssen immer mehr Gerätschaften mit Energie versorgt werden und schnell gehen dabei die Steckdosen aus. Hier kommt die NVEESHOX Steckdosenleiste ins Spiel, welche vielfältige Anschlussmöglichkeiten in Hülle und Fülle bietet.

NVEESHOX Steckdosenleiste für 28,99 Euro bei Amazon

Die NVEESHOX Steckdosenleiste ist eine 10-fache Mehrfachsteckdose, die neben insgesamt zehn Steckdosen mit einer Gesamtleistung von 4.000 Watt auch vier USB-Schnittstellen bietet.

Die Steckdosen lassen sich zu je fünf Stück mittels Knopfdruck aktivieren und deaktivieren, während die USB-Ports mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets mit frischer Energie versorgen.

Corsair ST100 Kopfhörerständer

Ganz gleich ob Gaming-Session, Zoom-Meeting oder Geschäftstermin, immer öfters werden private und geschäftliche Unterhaltungen digital organisiert und auch durchgeführt.

Immer mit von der Partie ist dabei ein Headset, welches im besten Fall auf einem eigens dafür vorgesehen Ständer seinen Platz findet und somit immer schnell griffbereit ist.

Corsair ST100 Kopfhörerständen für 68,89 Euro bei Amazon

Der Corsair ST100 Kopfhörerständer ist ein besonders hochwertiger Vertreter seiner Gattung und bietet dabei nicht nur dem Headset einen sicheren Aufbewahrungsplatz, sondern auch nützliche Zusatzfunktionen.

Neben seiner Grundfunktionalität, der sicheren Aufbewahrung des Headsets, bietet der Corsair ST100 eine integrierte RGB-Beleuchtung, welche sich über die Corsair iCue-Software steuern lässt, sowie zwei Anschlüsse vom Typ USB 3.2 Gen1 für schnelle Datenübertragung.

Govee DreamView G1 Pro Gaming Light

Eine stimmungsvolle Ambientebeleuchtung ist nicht nur für Spieler interessant, sondern kann auch den Arbeitsplatz optisch aufwerten.

Das Govee DreamView G1 Pro Gaming Light ist insbesondere an Gamer adressiert, macht aber auch in allen anderen Lebenslagen eine gute Figur und sorgt für eine angenehme Atmosphäre am PC.

Govee DreamView G1 Pro Gaming Light für 169,99 Euro

Das Govee DreamView G1 Pro Gaming besteht aus einem Set von zwei Standlichtern, einer Kamera und eine Lichtstreifen für alle gängigen Monitore mit einer Diagonalen von 24 bis 32 Zoll.

Die gesamte Ambientebeleuchtung mit allen ihren Komponenten lässt sich zudem bequem über eine Smartphone-App für iOS und Android sowie eine dedizierte Anwendung direkt auf dem PC weitreichend konfigurieren, steuern und synchronisieren.

Logitech G POWERPLAY induktives Mauspad

Kabellos angebundene Tastaturen und Mäuse gehören am PC nicht nur bei Spielern mittlerweile zum guten Ton, doch kann das andauernde Aufladen zu einem Ärgernis werden, welches zudem immer zum ungünstigsten Zeitpunkt eintritt.

Das induktive Logitech G POWERPLAY Mauspad sorgt hier für Abhilfe und lädt kompatible Mäuse im laufenden Betrieb direkt wieder auf. Damit unterstützt das Mauspad ein Arbeiten ohne Unterbrechung von Ladevorgängen.

Logitech G POWERPLAY Mauspad für 108,98 Euro bei Amazon

Logitech G POWERPLAY Bunde für 213,24 Euro bei Amazon

Das Logitech G POWERPLAY kommt mit gleich zwei unterschiedlich beschaffenen Mauspads daher. Neben einem flexiblen Stoff-Mauspad ist auch eine Variante aus Hartplastik im Lieferumfang enthalten, die sich besonders an Spieler richtet.

Anwender, die zudem eine kompatible Maus benötigen, können zwischen der Logitech G PRO Wireless und G PRO SUPERLIGHT sowie der G903, G703 und G502 LIGHTSPEED wählen, oder direkt zu einem Bundle greifen.

VASAGLE höhenverstellbarer Schreibtisch

Um insbesondere bei Arbeiten am PC auch die Gesundheit im Blick zu behalten, ist ein ergonomisch verstellbarer Schreibtisch, an dem im besten Fall auch im Stehen gearbeitet werden kann, von großem Vorteil.

Der höhenverstellbare Schreibtisch von VASAGLE ist dabei aktuell einer der Topseller auf Amazon und in vier unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich.

VASAGLE Schreibtisch für 269,99 Euro auf Amazon

Der Schreibtisch ist zwischen 72 und 120 cm stufenlos höhenverstellbar und hat darüber hinaus einen äußerst niedrigen Geräuschpegel bei der Höhenverstellung (< 50 dB(A)) zu bieten. Es können so insgesamt vier unterschiedliche Höhen als Schnelleinstellung gespeichert und auf Knopfdruck abgerufen werden.

Der 60 × 120 cm messende Schreibtisch bietet insgesamt zwei Steckdosen und zwei USB-Anschlüssen und dank der integrierten Verkabelung wird nur ein Kabel benötigt, um den Strom für den Motor bereitzustellen sowie Smartphones, Tablets oder andere Geräte gemeinsam aufzuladen zu können.

173-teiliges Kabelmanagement-Kit

Ordnung am Arbeitsplatz sorgt für ein produktiveres Arbeiten und sollte nicht unterschätzt werden. Kabelsalat sollte deshalb unter allen Umständen vermieden werden.

Das 173-teilige Kabelmanagement-Kit hilft beim sauberen Verlegen der Kabel auf, hinter und unter dem Schreibtisch und ist deshalb ein essenzieller Helfer bei der Organisation des Arbeitsplatzes.

173-teiliges Kabelmanagement-Kit für 19,99 Euro bei Amazon

Dieses umfassende Kabelmanagement-Set enthält alles, was Anwender möglicherweise benötigen, um alle Kabel zu Hause oder im Büro zu organisieren und zu verwalten.

Im Set enthalten sind insgesamt 4 Kabelmuffen mit 47 selbstklebenden Clip-Halterungen, 10 klassische Kabelbinder, 10 große selbstklebenden Wandkabelbinder, 100 Schnellkabelbinder und zwei Rollenkabelbinder.

BONTEC Monitorhalterung

Um einen oder mehrere Monitore am Arbeitsplatz respektive am oder auf dem Schreibtisch bestmöglich platzieren zu können, sollten Anwender über eine VESA-Monitorhalterung nachdenken.

Die BONTEC Monitorhalterung ermöglicht die Montage von zwei Bildschirmen nebeneinander, um Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen und die Produktivität so weiter zu steigern.

BONTEC Monitorhalterung für 39,19 Euro bei Amazon

Die Monitorhalterung ist passend für alle Flachbildschirme und TV-Geräte mit den VESA-Größen von 75 mm × 75 mm sowie 100 mm × 100 mm ausgelegt und kann dabei insgesamt zwei Displays mit einer Bilddiagonalen von 13 Zoll bis 27 Zoll aufnehmen.

Die Monitorhalterung ist um +90°/-90° neigbar und um 180° schwenkbar, was für noch mehr Flexibilität und höhere Ergonomie am Arbeitsplatz sorgt. Für eine besonders leichtere und schnelle Montage werden alle benötigten Werkzeuge gleich mitgeliefert.

Das integrierte Kabelmanagement und die Aufbewahrungsfächer für das mitgelieferte Werkzeug sorgen indes für noch mehr Ordnung auf dem Schreibtisch.

Seagate Expansion Desktop 10 TB

Egal ob stationär am PC und Schreibtisch oder mobil mit dem Notebook, eine durchdachte Backup-Strategie sollte am Arbeitsplatz und auch im privaten Umfeld immer fester Bestandteil der PC-Nutzung sein. Dabei helfen können insbesondere große externe Festplatten.

Die Seagate Expansion Desktop 10 TB bietet großzügige 10 Terabyte Festspeicher für Backups und liefert die benötigte Software sowie einen Service zur Datenrettung gleich mit.

Seagate Expension Desktop 10 TB für 199,99 Euro bei Amazon

Die externe Festplatte überzeugt durch ein gutes Preisleistungsverhältnis und bietet sehr viel Speicherplatz pro Euro. Zudem verbucht sie per USB 3.2 Gen1 eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit und ein bereits integrierte Netzteil auf der Habenseite.

Die einfache Dateispeicherung durch Drag-and-drop ohne vorherige Einrichtung und die Kompatibilität mit Drittanbietersoftware sprechen ebenfalls für die Seagate Expansion Desktop 10 TB.

Als integrierte Festplatte kommt eine schnelle Seagate Barracuda zum Einsatz, welche den SATA3-Standard nutzt und mittels USB mit dem PC verbunden wird.

AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2400

Anwender, die vornehmlich kabellose per WLAN mit ihrem Heim- oder Firmennetzwerk verbunden sind, wünschen sich eine möglichst stabile und flächendeckende WLAN-Abdeckung, hier kommen sogenannt WLAN-Hotspots und Repeater ins Spiel.

Der AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2400 ist eines der Topmodelle aus der Repeater-Serie des deutschen Herstellers und liefert bis zu 2.400 Mbit/s sowie eine große WLAN-Reichweite.

AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2400 für 89,99 Euro bei Amazon

Der kompakte Repeater wird einfach in eine freie Steckdose gesteckt und ermöglicht anschließend mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte, ultraschnelle Übertragungen mit WLAN AC (1.733 MBit/s) und höchste Reichweite mit WLAN N (600 MBit/s).

Zudem erweitert der Repeater das Netzwerk um einen weiteren LAN-Anschluss und kann alle im Netzwerk befindlichen WLAN-Geräte in einem Mesh-Netzwerk zusammenfassen.