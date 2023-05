Twitter-Häkchen erklärt: Was Blau, Gold und Grau bedeuten

Die Geschichte der verifizierten Accounts auf Twitter ist zu Ende. Nach monatelangen Änderungen ist das Programm, das einst bemerkenswerte Konten kennzeichnete – wie die von Journalisten, großen Unternehmen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – Vergangenheit.

Die blauen Häkchen, die ursprünglich den verifizierten Status anzeigten, sind zwar noch da, allerdings haben sie jetzt eine andere Bedeutung. Und es gibt inzwischen auch Häkchen in anderen Farben.

Man kann das neue Twitter-Häkchensystem als eine Reihe von Abonnentenabzeichen zusammenfassen, mit Unterschieden zwischen den einzelnen Abzeichen. Allerdings hat Twitter den Umgang mit Prüfzeichen schon öfter geändert. Was jetzt gilt, muss nicht langfristig so bleiben.

Hier erfahren Sie, was es derzeit mit den farbigen Häkchen auf sich hat.

Das blaue Häkchen

Vor der Übernahme von Twitter durch Elon Musk bedeutete ein blaues Häkchen, dass ein Konto verifiziert war, d. h. dass die Identität der Person bestätigt worden war. Twitter-Nutzer konnten so darauf vertrauen, dass ein Konto wirklich von einer namhaften Person betrieben wurde, etwa von einem Unternehmen, einem Politiker, einem Journalisten oder einer anderen öffentlichen Person oder Marke. Diese verifizierten Konten haben ihr Abzeichen am 20. April 2023 verloren.

Um sicher zu sein, dass ein Twitter-Account offiziell, also echt ist, müssen Sie den Account-Namen nun selber verifizieren (etwa durch einen Abgleich mit einer offiziellen Website).

PCWorld

Jetzt bedeutet das blaue Häkchen, dass das Konto bei Twitter Blue abonniert ist. Das Abo kostet rund 7 Euro monatlich im Jahresabo oder 8 Euro bei monatlicher Abrechnung. Teurer wird es beim Abschluss via Smartphone-App (für iOS und Android) – 9,52 Euro monatlich oder 99,96 Euro im Jahr.

Dafür erhalten berechtigte Konten das blaue Häkchen und zusätzliche Funktionen wie reduzierte Werbung sowie die Möglichkeit, Tweets zu bearbeiten, längere Tweets mit bis zu 10.000 Zeichen zu verfassen und Textformatierung. Um teilnahmeberechtigt zu sein, muss ein Konto in den letzten 30 Tagen aktiv gewesen sein, einen Anzeigenamen, ein Foto und eine bestätigte Telefonnummer haben und darf sich nicht als ein anderes Konto oder eine andere Organisation ausgeben.

Diese letzte Anforderung ist wahrscheinlich auf das Chaos zurückzuführen, das entstand, als Twitter Blue den Abonnenten zum ersten Mal sofort das Häkchen setzte.

Konten mit einer Million oder mehr Anhängern scheinen das blaue Häkchen automatisch zu erhalten – in einigen Fällen auch gegen den ausdrücklichen Wunsch der Kontoinhaber.

IDG

Das goldene Häkchen

Twitter braucht dringend Geld, und daher bietet es spezielle Abos für Unternehmen an. Unternehmen, die am Programm “Verified Organization” von Twitter teilnehmen, erhalten ein gelbes bzw. goldenes Häkchen, um ihre Teilnahme zu kennzeichnen, sowie ein quadratisches Avatar-Symbol, Twitter-Blue-Funktionen und die Möglichkeit, Partnerkonten hinzuzufügen (d. h. Personen, Abteilungen oder Untermarken, die mit dem Unternehmen verbunden sind).

PCWorld

In Anbetracht der Kosten – 1.000 US-Dollar pro Monat in den USA – ist es eher unwahrscheinlich, dass Sie eine Bank oder eine andere große Institution mit einem falschen Konto finden, trotzdem ist es nicht unmöglich. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Programms wird kein tatsächlicher Verifizierungsprozess beschrieben. Twitter hat auch kein Team mehr für Medienarbeit, das Fragen zu diesem Punkt beantworten kann.

Das graue Häkchen

Die Variante des Zeichens “Verified Organizations” kennzeichnet eine Regierungsorganisation oder einen Beamten – oder eine multilaterale Institution wie die Vereinten Nationen.

PCWorld

Twitter hat dieses Symbol früher auch zur Kennzeichnung von Medien verwendet, aber diese Politik hat sich nun dahin gehend geändert, dass solche Organisationen mit einem goldenen Häkchen gekennzeichnet werden.

Etiketten, die Medien mit Verbindungen zu einer Regierung kennzeichnen, scheinen seit dem 21. April verschwunden zu sein, ebenso wie die Hilfeseite des Unternehmens, auf der die Definition von staatsnahen Medien erläutert wurde.

Währenddessen hält Konkurrent Facebook an seiner Vorgehensweise fest, Medien mit direkter Regierungskontrolle über redaktionelle Inhalte zu kennzeichnen.

Mit dieser Änderung endet bei Twitter eine kurze Phase, in der Nachrichtenkanäle, die normalerweise als unabhängig gelten, mit einem goldenen Häkchen und einem Hinweis auf ihre staatliche Finanzierung versehen waren. Prominente Beispiele waren NPR, das die Nutzung von Twitter ganz einstellte, und die Canadian Broadcasting Company.

Dieser Beitrag erschien im Original bei unserer Schwesterzeitschrift PC-World.