Amazon Fire TV Omni QLED im Test: Ein Fernseher für die Streaming-Generation

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Gute HDR-Bildqualität

Alexa-Freisprechfunktion

Fire-TV-Schnittstelle Kontra Kaum Bass

Nur ein HDMI-2.1-Anschluss

Nur 60-Hz-Panel Fazit Der Amazon Fire TV Omni QLED ist eine gute Wahl, wenn Sie einen Fernseher der Mittelklasse suchen und speziell die Fire-TV-Schnittstelle und die Freisprechfunktion von Alexa nutzen möchten.



Preis beim Test

From $449.99 | Model reviewed $799.99

Zurzeit gibt es eine Vielzahl von kostengünstigen TV-Geräten in hervorragender Qualität. Wo QLED früher nur den Premium-Modellen vorbehalten war, ist es jetzt auch für viel kleinere Ausführungen erhältlich.

Der Fire TV Omni QLED 65-Zoll ist der größte und teuerste Fernseher von Amazon und verfügt über die meisten Funktionen, wie z. B. die Freisprechfunktion von Alexa und einen Lichtsensor, mit dem die Bildqualität an die Lichtverhältnisse im Raum angepasst werden kann.

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, auf diese und einige andere Funktionen zu verzichten, sind die Fernseher der 4er-Serie von Amazon billiger, wobei die 2er-Serie sogar noch preiswerter ist, aber diese sind auch nur in kleineren Größen (32 und 40 Zoll) erhältlich.

Features & Design

Fernfeld-Mikrofone

Licht- & Anwesenheitssensor

Dünner Metallrahmen

Der Omni QLED ist das Flaggschiff der Amazon-Fernsehserie und sieht dementsprechend aus. Der dunkle Rahmen aus gebürstetem Metall fällt oben und an den Seiten sehr schlank aus, während er nach unten hin dicker wird. Das schmale Design wird durch eine Abschrägung des Rahmens künstlich im Aussehen beeinflusst. Der Rahmen erzeugt zusätzlich einen Rand um den Bildschirm herum, der sich damit nicht über die gesamte Front erstreckt.

Jim Martin / Foundry

In der unteren Mitte befindet sich ein kleiner schwarzer Bereich, in dem Präsenz- und Lichtsensoren untergebracht sind. Blaue LEDs zeigen, ob Alexa gerade zuhört und rote LEDs leuchten auf, wenn der Schalter für die Stummschaltung des Mikrofons aktiviert wurde.

Jim Martin / Foundry

Es dauert nur ein paar Minuten, um das Gerät aus der Verpackung zu holen und die beiden Standfüße zu befestigen, allerdings gibt es keine Möglichkeit, die Füße weiter innen zu montieren. Sie benötigen also eine TV-Bank von mindestens 1,5 m Länge, wenn Sie sich für das 65-Zoll-Modell entscheiden (z. B. diese TV-Bank von Amazon).

Die Popularität der Wandmontage bedeutet natürlich, dass Sie die Füße vielleicht gar nicht brauchen, obwohl Sie dann eine 400 x 300 mm VESA-Halterung separat kaufen müssten.

Das Netzkabel wird auf der linken Seite angeschlossen, alle anderen Anschlüsse befinden sich auf der rechten Seite. Dazu gehören ein Trio von HDMI 2.0-Eingängen und ein einzelner HDMI 2.1 eARC-Anschluss, den Sie für den Anschluss einer Soundbar verwenden können.

Jim Martin / Foundry

Es gibt jedoch auch optische und Miniklinken-Audioausgänge, die Sie stattdessen verwenden können. Wi-Fi 5 und Bluetooth 5 sind integriert, aber es gibt auch Ethernet, wenn Sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung bevorzugen.

Es gibt zwei USB 2.0-Anschlüsse, an denen Sie z. B. eine kompatible Webcam für Alexa-Videogespräche anschließen können.

Amazon legt ein spezielles Kabel bei, damit Sie ältere analoge Geräte anschließen können, aber ein IR-Sender (Infrarot) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das bedeutet, dass Sie keine AV-Geräte steuern können, es sei denn, Sie kaufen eine separate Infrarot-Fernbedienung (z. B. diese bei Amazon).

Der eingebaute TV-Tuner ermöglicht den Empfang von Freeview-Kanälen, wenn Sie eine Antenne anschließen. Die Alexa-Sprachfernbedienung verfügt über winzige Zifferntasten, mit denen Sie die Kanalnummern eingeben können.

Leider können Sie kein Live-Fernsehen aufzeichnen, aber mit dem übersichtlichen Programmführer können Sie Sendungen der vergangenen Woche auswählen, die auf Abruf gestreamt werden können.

Jim Martin / Foundry

Die Fernbedienung verfügt über ein integriertes Alexa-Mikrofon. Allerdings ist dies beim Omni QLED größtenteils überflüssig, da Fernfeldmikrofone Ihre Stimme überall im Raum hören können (manchmal sogar, wenn Sie sich gar nicht im Raum befinden).

Jim Martin / Foundry

Es ist schade, dass Amazon seinen teuersten TV-Geräten keine TV-spezifische Version der Alexa Voice Remote Pro beilegt. Die Pro-Fernbedienung verfügt über beleuchtete Tasten und eine “Find me”-Funktion, damit Sie diese wiederfinden können, wenn sie mal zwischen den Sofakissen verloren gegangen ist.

Jim Martin / Foundry

Spezifikationen & Leistung

Lokales Dimmen mit 80 Zonen

Unterstützung für HDR10+ Adaptive und Dolby Vision IQ

Fire TV Software & Ambient Experience

Alle Omni QLED-Modelle außer der kleinsten 43-Zoll-Version verfügen über “FALD”. Das bedeutet, dass es eine Reihe von LEDs gibt, die den Bildschirm beleuchten, aber gedimmt oder ausgeschaltet werden können, um einen besseren Kontrast in bestimmten Bereichen des Bildes zu erzeugen. Das 65-Zoll-Modell verfügt über 80 dieser dimmbaren Zonen.

Ein Fernseher für die Streaming-Generation

Dank des Umgebungslichtsensors kann die Helligkeit dynamisch an die Bedingungen in Ihrem Raum angepasst werden. Normalerweise stellt jeder seinen Fernseher auf die gleiche Helligkeit ein, egal ob es ein heller Nachmittag oder ein dunkler Abend ist. Mit der Möglichkeit, die Helligkeit an die Umgebungsbedingen anzupassen, sollte in beiden genannten Szenarien kein Unterschied in der Qualität zu bemerken sein.

Das bedeutet auch, dass der Omni QLED die neuesten HDR-Standards unterstützen kann (HDR10+ Adaptive und Dolby Vision IQ). Das bedeutet für Sie, dass mehr Streaming-Inhalte in HDR verfügbar sein werden.

Aktuell gibt es allerdings nur ausgewählte Titel, wie z. B. Jack Ryan und Rings Of Power, die in Dolby Vision IQ zu sehen sind. Amazon selbst schreibt, dass der Lichtsensor des Fernsehers die Helligkeit entsprechend den Bedingungen anpasst, auch wenn Sie ein Video ohne Dolby Vision IQ ansehen.

Jim Martin / Foundry

Jeder, der schon einmal einen Fire TV Stick oder Cube benutzt hat, wird sich mit der einfach zu bedienenden Oberfläche sofort zurechtfinden.

An erster Stelle werden natürlich Inhalte von Prime Video und Freevee hervorgehoben. Trotzdem werden auch Inhalte von allen anderen Diensten angezeigt, wie Netflix, Disney+ , BBC, YouTube u. v. m.

Jim Martin / Foundry

Es gibt die Möglichkeit eine ganze Reihe von Apps zu installieren. Das ist ein großer Vorteil der Fire TV-Plattform.

Jim Martin / Foundry

Die tiefgreifende Alexa-Integration bedeutet, dass Sie Ihre Stimme mindestens genauso oft verwenden können wie die Fernbedienung. Vom Einschalten des Fernsehers, über das Einstellen eines bestimmten Fernsehkanals, bis hin zum Öffnen eines Streaming-Dienstes. Natürlich kann Alexa auch eine bestimmte Fernsehsendung oder einen Film finden, unabhängig davon, auf welchem Dienst sie/er läuft (und die Optionen für das Streaming anzeigen, wenn der Film auf mehreren Plattformen angeboten wird).

Während der Wiedergabe kann Alexa z. B. 30 Sekunden zurückspringen (bzw. so lange, wie Sie wollen) oder auch von der 16. Minute einer Folge aus beginnen. Es lohnt sich, diese Befehle zu lernen, da sie viel schneller sein können als die Verwendung einer Fernbedienung.

Der Omni QLED ist ein beeindruckender Fernseher

Alexa kann natürlich noch viel mehr, z. B. Videogespräche führen, Musik von verschiedenen Diensten abspielen, die Videoübertragung von einer kompatiblen Türklingel oder Kamera anzeigen, Zeitschaltuhren einstellen und intelligente Lampen, Schalter, Thermostate und vieles mehr steuern.

Praktischerweise gibt es außerdem AirPlay-Unterstützung, sodass iPhone– und iPad-Besitzer Fotos und Videos übertragen oder ihr Gerät einfach auf dem großen Bildschirm spiegeln können.

Ambient Experience

Der Omni QLED ist eindeutig von Samsungs Ambient Mode inspiriert. Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität, einem kurzen Druck auf die Einschalttaste der Fernbedienung oder einfach, wenn Sie “Alexa, geh zu Ambient” sagen, zeigt der Bildschirm Kunstwerke aus einer Sammlung von 1500 kostenlosen Galerien an.

Sie können Alexa sogar bitten, Ihnen etwas über die einzelnen Bilder zu erzählen. Wenn Kunst aber nicht Ihr Fall ist, können Sie stattdessen auch Fotos ansehen, die Sie auf Amazon Photos hochgeladen haben.

Das Foto zeigt die englischsprachige Oberfläche. Jim Martin / Foundry

Der Umgebungsmodus kann auch wie ein Amazon Echo Show Smart Display fungieren. Sie können Widgets wie einen Kalender, eine Aufgabenliste, das Wetter, Sportergebnisse etc. auswählen. Diese können entweder in der Mitte des Bildschirms groß angezeigt werden oder als kleinere Kästchen am unteren Rand, sodass sie das Foto oder die Grafik nicht vollständig verdecken.

Nach unseren Tests verbraucht Ambient Experience in etwa genauso viel Strom wie das Ansehen von Videos. Die Anwesenheitserkennung bedeutet jedoch, dass sich der Bildschirm ausschaltet, wenn niemand im Raum erkannt wird – das spart sicherlich Geld.

Die Bewegungserkennung kann so eingestellt werden, dass Katzen, Hunde oder andere Haustiere nicht zum Einschalten des Bildschirms führen. Zusätzlich können Sie auch “stille Stunden” einstellen, in denen Ambient Experience nicht aktiviert wird.

In Zukunft wird ein Software-Update die Erzeugung von KI-Hintergründen ermöglichen. Sie werden Alexa bitten können, aus Ihrer gesprochenen Beschreibung ein Bild zu erstellen, das als Hintergrund für den Ambient-Modus eingestellt werden kann. Ich habe eine frühe Demo davon gesehen: es dauerte nur ein paar Sekunden, bis das Bild erschien. Zuvor erstellte Bilder bleiben in einem “Album” gespeichert, sodass Sie sie später wieder sehen können.

Jim Martin / Foundry

Bild- und Tonqualität

60 Hz Bildwiederholrate

Dolby Digital Plus Audio

12 W + 12 W Lautsprecher

Insgesamt ist der Omni QLED ein beeindruckender Fernseher. Er ist ziemlich hell, hat einen guten Kontrast und dank der Quantum Dots lebendige Farben.

Wie bei jedem Fernseher hängt die Qualität davon ab, was man sich anschaut. Die Serie “Wilde Inseln” ermöglicht eine gute Demonstration des großen Farbumfangs des Omni QLED und zeigt die 4K-Auflösung mit immensen Details.

Der Fernseher ist sogar in der Lage, subtil unterschiedliche Grüntöne in Bäumen und Gräsern darzustellen, was für weniger gute Modelle oft eine Herausforderung ist. Obwohl das Gerät das grundlegende HLG HDR verwendet, zeigen Aufnahmen, bei denen z. B. die Sonne durch Bäume scheint, einen tollen Kontrast.

In dunklen Szenen oder Titelszenen mit weißem Text auf schwarzem Hintergrund gibt es ein Glühen um die hellen Bereiche, aber das ist nicht schlimm. Auch die Schwarztöne sind schön und satt, wenn auch nicht ganz so schwarz wie bei den besten OLED-Fernsehern (z. B. diesem LG OLED55CS9LA TV).

Ein langer Druck auf die Home-Taste während der Videowiedergabe ruft ein Menü mit Video- und Audioeinstellungen auf. Bei Videos können Sie den Modus, die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, die Stärke der lokalen Dimmung, “Smart HDR” (das HDR bei Nicht-HDR-Videos simuliert), sowie eine Vielzahl von Farb- und Klarheitseinstellungen einschließlich der Farbtemperatur einstellen.

Diese Einstellungen werden für jeden Eingang einzeln gespeichert (dazu gehören sowohl einzelne Anwendungen als auch z. B. die HDMI-Eingänge).

Jim Martin / Foundry

Der Omni QLED ist großartig bei der Hochskalierung von 1080p-Inhalten, wobei viele HD-Kanäle sogar auf diesem 65-Zoll-Panel sehr scharf aussehen. Bei SD-Kanälen und -Videos hat er jedoch den gegenteiligen Effekt. Er betont fast die fehlende Qualität der Auflösung und lässt mich mit dem Gedanken spielen, den gewünschten Inhalt auf einem mobilen Endgerät zu sehen (wo die schlechtere Auflösung nicht auffällt).

Die Oberfläche des Bildschirms liegt irgendwo zwischen matt und glänzend. Er spiegelt nicht so stark wie Fernseher mit glatten Glasbildschirmen, aber Sie sollten ihn trotzdem so aufstellen, dass Fenster oder Lichter sich nicht darin spiegeln (wie Sie an den Reflexionen auf einigen der Fotos in diesem Artikel sehen können).

Egal aus welchem Winkel Sie das Bild betrachten, ist die Qualität immer gleichbleibend gut. Im Gegensatz zu vielen billigen TV-Geräten sehen die Farben des Omni QLED nicht verwaschen aus, wenn man seitlich von diesem sitzt.

Der Ton ist ebenso wichtig, obwohl er im Vergleich zur Bildqualität als zweitrangig gilt. Er ist laut und klar und eignet sich hervorragend für Sprache und nicht ganz so gut für Hintergrundmusik. Um ein kinoreifes Erlebnis geboten zu bekommen, werden Sie allerdings nicht um die zusätzliche Installation einer Soundbar (vorzugsweise mit Subwoofer) herumkommen. Der Bass des Omni QLED ist kaum vorhanden und grenzt dadurch die Klangvielfalt stark ein. Eine gute Soundbar mit Subwoofer ist z. B. die Samsung HW-T420 Soundbar.

Es ist erwähnenswert, dass es Unterstützung für Alexa Home Theatre gibt, sodass Sie ein Paar Echo Studios (oder andere Modelle) zusammen mit einem Echo Sub für 2.1-Audio verwenden können, das die TV-Lautsprecher ersetzen kann.

Eine zusätzliche Soundbar mit Subwoofer ist Pflicht

Der Omni QLED ist nicht wirklich ein Fernseher für Gamer. Es gibt ALLM und VRR (was niedrige Latenz und variable Bildwiederholfrequenz bedeutet), aber während die niedrige Latenz wie angekündigt funktioniert – es gibt keine wahrnehmbare Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste auf Ihrem Game-Controller und dem Geschehen auf dem Bildschirm – bedeutet die 60Hz-Bildwiederholrate, dass die variable Bildwiederholrate nur zwischen 48 und 60Hz liegt. Wenn Sie 120 Hz wünschen, müssen Sie ein anderes Gerät auswählen (und mehr bezahlen).

Für gelegentliches Spielen, z. B. mit Amazons Luna Game Streaming Service, ist der Omni QLED jedoch absolut in Ordnung. Sie haben die Möglichkeit den offiziellen Luna-Controller mit dem Fernseher zu verbinden und alle Titel zu genießen, die der Dienst anzubieten hat (natürlich gegen eine Abonnementgebühr).

Wenn Sie mit 60 Hz zufrieden sind, können Sie immer noch eine Xbox Series X oder Playstation 5 anschließen und die meisten Spiele sollten problemlos laufen (der Großteil der Konsolenspiele laufen mit 30 – 60 FPS).

Amazon gibt den im Omni QLED verwendeten Prozessor nicht an, aber die Fire TV-Oberfläche war nicht so flüssig und flott wie beispielsweise beim Fire TV 4K Max. Das bedeutete, dass man gelegentlich ein paar Sekunden länger warten musste, bis iPlayer oder Netflix geladen waren. Alexa war auch nicht ganz so reaktionsschnell wie auf einem Echo-Gerät.

Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Dot & Echo Spot mit Alexa im Test

Mit einer “G”-Energieeffizienzklasse in der EU ist der Omni QLED beim Stromverbrauch nicht besonders wettbewerbsfähig. Das 65-Zoll-Modell verbraucht 111 Watt für SDR-Inhalte und 185 Watt für HDR. Beim 55-Zoll-Modell sinkt dieser Wert auf 86 Watt bzw. 167 Watt.

Mit meinem eigenen Strommessgerät zog der 65-Zoll-Fernseher beim Ansehen von 4K-HDR-Inhalten durchschnittlich 150 W. Mir ist auch aufgefallen, dass der Fernseher im Standby-Modus weiterhin 10 W verbraucht, anstatt der 0,5 W, die er laut Beschreibung verbrauchen sollte. Dies scheint so zu sein, damit Alexa reagieren kann, auch wenn der Fernseher ausgeschaltet ist.

Preis & Verfügbarkeit

In Deutschland ist die Omni QLED-Serie dauerhaft für einen Preis zwischen 599,99 € und 999,99 € zu erwerben (für das 43-Zoll-Modell und das 65-Zoll-Modell). Ich würde Ihnen allerdings empfehlen, die vielen Aktionen von Amazon abzuwarten, weil Amazon darin die Preise für seine eigenen Produkte noch mal drastisch reduziert.

Omni QLED: Fazit

Der Omni QLED ist einfach zu empfehlen, besonders wenn Sie speziell nach einem Fire TV suchen. Bei der Bildqualität gibt es natürlich noch bessere Geräte auf dem Markt, aber für den Preis bekommen Sie einen hochwertigen Fernseher, der Ihnen eine Menge Funktionen bieten kann.

Natürlich gibt viele erschwingliche QLED-Fernseher auch z. B. von Hisense und TCL, aber die billigeren Modelle haben weder Lichtsensoren für HDR10+ Adaptive, noch besitzen sie so viele HDMI-Eingänge.

Die Auswahl an billigeren QLED-Fernsehern mit Fire TV-Software ist viel geringer und verfügt nicht über die Freisprechfunktion von Alexa oder Ambient Experience. Das bedeutet, dass der Omni QLED die erste Wahl für eingefleischte Alexa-Fans ist, aber wenn Sie mit Roku oder einer anderen Schnittstelle leben können, ist die Auswahl viel größer.

Wenn Sie ein Gamer sind, werden Sie wahrscheinlich ein Modell mit 120 Hz zu einem ähnlichen Preis bevorzugen, wie z. B. den Hisense 58A6GG.

Größen: 43 / 50 / 55 / 65 Zoll

Getestetes Modell: 65 Zoll

Bildschirm-Technologie: QLED

Auflösung: 3840 x 2160 (4K)

Bildwiederholrate: 60 Hz

HDR Unterstützung: Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ Adaptive, HDR 10+ Gaming, HLG

HDMI: 3x 2.0, 1x 2.1 eARC

Tuner: Freeview Play

Betriebssystem: Fire TV

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation TECH ADVISOR.

