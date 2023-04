Oneplus Pad: Oneplus setzt Verkauf des Tablets in Deutschland aus – der Grund

Oneplus hatte am 11. April 2023 in Deutschland eine Vorbesteller-Aktion für das neue Tablet Oneplus Pad gestartet. Ohne den finalen Verkaufspreis zu kennen, konnten Neugierige mit einer Anzahlung in Höhe von 99 Euro das Gerät vorbestellen. Nun werden sie die einzigen Kunden in Deutschland sein, die das Tablet auch tatsächlich erhalten.

Verkauf in Deutschland wird ausgesetzt

Der Preis für das Oneplus Pad ist mittlerweile bekannt (499 Euro), Oneplus hat in dieser Woche jedoch in einem Statement an seine Kunden angekündigt, dass das Unternehmen den Verkauf des Oneplus Pad in Deutschland aussetzen will. Twitter-Nutzer Max Jambor bekam von Oneplus folgende Nachricht: “Aufgrund der weltweit begrenzten Lagerbestände und der hohen Nachfrage während des Frühbucherangebots müssen wir leider mitteilen, dass der Verkauf des Oneplus Pads in Deutschland ausgesetzt wird.“

„Bei Oneplus hat das Kundenerlebnis höchste Priorität. Wir möchten den Nutzern, die das Oneplus Pad während des Frühbucherangebots zwischen dem 10. und 24. April vorbestellt haben, versichern, dass sie ihr Gerät weiterhin erhalten und unseren Kundendienst in Anspruch nehmen können, um unsere Verpflichtung gegenüber unserer treuen Community zu erfüllen. Wir möchten unserer weltweiten Community für ihre kontinuierliche Unterstützung für Oneplus und unser wachsendes Produkt-Ökosystem danken. Wir entschuldigen uns für jegliche Enttäuschung, die dies bei unserer geschätzten Community in Deutschland hervorrufen könnte,” heißt es in der Stellungnahme.

.@oneplus just sent me a statement on the sales of #OnePlusPad in Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/17nKdEdvbo — Max Jambor (@MaxJmb) April 28, 2023

Vorbesteller-Aktion im Online-Shop abgeschaltet

Im Online-Shop von Oneplus wurde die Vorbesteller-Aktion inzwischen eingestellt. Anstelle des “Bestellen“-Buttons findet sich dort mittlerweile nur noch die Schaltfläche “Ich möchte benachrichtigt werden“. Mit dem Klick darauf können sich Nutzer für den Oneplus-Newsletter registrieren. Wie lange der Verkauf in Deutschland ausgesetzt wird, ist nicht bekannt. Es besteht also noch Hoffnung, dass das Tablet in den nächsten Monaten hierzulande also doch erhältlich sein könnte.