Whatsapp: Vereinfachter Chat-Transfer für den Smartphone-Umzug

In der neuen Whatsapp-Beta Android 2.23.9.19, die aktuelle für einige ausgewählte Tester im Google Play Store verfügbar ist, rollt Whatsapp eine wichtige neue Funktion aus – die Chat-Transfer-Option. Wollen Whatsapp-Nutzer von ihrem alten Handy auf ein neues Gerät umziehen, mussten sie ihren Chat-Verlauf bislang in der Cloud sichern und diesen dann anschließend auf dem neuen Smartphone herunterladen. Dieser Vorgang soll mit dem neuen Chat-Transfer bald deutlich einfacher werden.

Chat-Transfer vereinfacht Smartphone-Umzug

Wie wabetainfo.com berichtet, findet sich die neue Option in den Whatsapp-Einstellungen unter dem Menüpunkt “Chats“. Hier ist am linken Rand unter “Chat Backup“ in der Beta-Version des Messengers auch die Funktion “Chat-Transfer“ zu sehen. In der Beschreibung heißt es dazu “Transferieren Sie Ihre Chat-History privat und erhalten Sie ihre neuesten Nachrichten, ohne Google Drive nutzen zu müssen“.

QR-Code startet Transfer

Whatsapp weist außerdem darauf hin, dass beim Transfer bestimmte Zugriffsrechte vorhanden sein müssen, um das alte mit dem neuen Smartphone zu verbinden. Darunter findet sich ein “Start“-Button. Mit dem Klick auf den Button stellt Whatsapp einen QR-Code bereit, der mit dem neuen Handy gescannt werden muss, um den Transfer einzuleiten.

wabetainfo.com

In den nächsten Wochen für alle Nutzer verfügbar

Mit der neuen Funktion wird die Migration von Whatsapp auf ein neues Mobilgerät sehr viel einfacher. Die Sicherungskopie aller Chats in der Cloud konnte in der Vergangenheit mitunter viel Zeit in Anspruch nehmen – vor allem bei umfangreichen Chats mit vielen Medieninhalten. Diese mussten zuerst in die Cloud kopiert und anschließend auf das neue Handy heruntergeladen werden.

Aktuell ist das Feature aber nur für ausgewählte Beta-Tester verfügbar. Whatsapp wird den Chat-Transfer jedoch in den nächsten Wochen nach und nach für alle Nutzer ausliefern.