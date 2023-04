Cherry stellt Gaming-Marke Cherry Xtrify mit drei neuen Tastaturen vor

Bereits Ende 2022 hat Cherry – der in Auerbach in der Oberpfalz ansässige Weltmarktführer für Tastatur-Schalter – den schwedischen Peripheriehersteller Xtrify übernommen. Mit dem Zukauf will Cherry seine Marktpräsenz im Gaming-Bereich vergrößern – und addressiert mit der neuen Marke Cherry Xtrify den westlichen Markt. In Asien hat sich Cherry bereits als Hersteller für Gaming-Peripherie etabliert.

Xtrfy ist eine wertgeschätzte Marke im E-Sport und bei Gaming-Enthusiasten und ergänzt Cherry um Knowhow und Kontakte in diesem Bereich. Die komplette Xtrify-Palette an Gaming-Peripherie sowie Zubehör ist weiterhin unter dem Dach von Cherry Xtrify erhältlich – zum Verkaufsstart ab dem 5. Mai kommen jetzt drei mechanische Gaming-Tastaturen mit Drahtlosverbindung hinzu:

Cherry Xtrify Gaming MX-LP 2.1 Compact Wireless

Cherry Xtrify

Die 65-Prozent-Tastatur mit 69 tasten setzt auf Schalter des Typs Cherry MX Low-profile Silver mit lineare Schaltcharakteristik. Der Anschluss erfolgt wahlweise über das 1,8 Meter lange USB-C-Kabel oder drahtlos über die 2,4-GHz-Frequenz oder Bluetooth. Der interne Akku kommt auf eine Kapazität von 650 mAh.

Mit an Bord sind: Anti-Ghosting, N-Key Rollover und eine personalisierbare RGB-Beleuchtung. Die ABS-Tastenkappen gibt es in verschiedenen Farbkombinationen. Die Cherry Xtrify Gaming MX-LP 2.1 Compact Wireless soll zu einer UVP von rund 140 Euro erhältlich sein.

Cherry Xtrify Gaming MX 3.0S Wireless

Cherry Xtrify

Die Fullsize-Tastatur mit 110 Tasten nimmt in einem stabilen Aluminumgehäuse Platz. Bei den Schaltern haben Sie die Wahl zwischen den takilen MX Brown oder den linearen MX Red. Die Tastenkappen sind besonders abriebfest, da sie im Double-Shot-Verfahren beschriftet sind – allerdings gibt es nur bei der weißen Variante PBT-Kappen.

Der Anschluss erfolgt wieder über das 1,8 Meter lange USB-C-Kabel oder drahtlos über die 2,4-GHz-Frequenz sowie Bluetooth. Anti-Ghosting, N-Key Rollover und eine personalisierbare RGB-Beleuchtung sind ebenfalls wieder an Bord. Die UVP der Cherry Xtrify Gaming MX 3.0S Wireless soll bei rund 180 Euro liegen. Optional ist eine Handballenauflage erhältlich.

Cherry Xtrify Gaming MX 8.2 TKL Wireless

Cherry Xtrify

Die Tenkeyless-Tastatur mit 88 Tasten sitzt in einem stabilen Aluminumgehäuse und kommt mit einem ebenso stabilen Metallkoffer. Bei den Schaltern haben Sie wieder die Wahl zwischen den takilen MX Brown oder den linearen MX Red. Die ABS-Tastenkappen hat Cherry mit einem Laser beschriftet.

Der Anschluss erfolgt wieder wahlweise über das 1,8 Meter lange USB-C-Kabel oder drahtlos über die 2,4-GHz-Frequenz oder Bluetooth. Anti-Ghosting, N-Key Rollover und eine personalisierbare RGB-Beleuchtung sind ebenfalls wieder an Bord. Die UVP der Cherry Xtrify Gaming MX 8.2 TKL Wireless (inklusive Transportkoffer) soll bei rund 220 Euro liegen.