Mähroboter ohne lästiges Begrenzungskabel – Kaufberatung 2023

Mähroboter ohne Begrenzungskabel? Ja, da bin ich sofort dabei. Denn ich habe schon verdammt viele Stunden damit verbracht, bei meinem Husqvarna Automower 305 die Ursache für ein fehlerhaftes Schleifensignal zu finden. Und es macht absolut keinen Spaß bei 40 Grad Celsius einen pickelharten Boden aufzugraben, um einen Kabelbruch zu finden.

Daher ist die neue Generation der Mähroboter ein echter Segen: Sie verzichten auf die an den Rasenkanten entlang zu verlegenden Begrenzungskabel und bedienen sich mitunter einer Technik, die bei Saug- und Wischrobotern seit Jahren erfolgreich im Einsatz ist. Bei der Kartierung wird die Mähfläche bestimmt und der Mähroboter fährt sie zukünftig regelmäßig ab. Andere Modelle verlassen sich auf eine zentimetergenaue GPS-Ortung oder auf einer Erkennung der Rasenfläche.

Grund genug, die Vertreter dieser neuen Generation von Rasenmährobotern ohne Begrenzungskabel hier vorzustellen.

Der Mähroboter kommt in einem frischen Weiß und einem modernen Design. Nach der Kartierung mithilfe der App bestimmt eine aufwendige Steuerung, wie und wo das Gerät mähen soll. Dabei helfen Signalmasten. Deren Anzahl ist von der Mähfläche abhängig. Die Steuerung arbeitet zentimetergenau und nutzt sowohl Kameras, Ultrabreitband-Funk, Trägheitsnavigation und GPS. Die schon in vielen Roboterstaubsaugern von Ecovacs bewährte Objekterkennung AIVI 3D wurde für den neuen Goat angepasst und erkennt mit Hilfe zweier Kameras Hindernisse, Tiere und Menschen. Im Alltag kommt der Mähroboter auch mit einem Hang oder unebenem Gelände klar, bis zu 45 Prozent Steigung sind erlaubt. Technische Daten Abmessungen: 91 × 50 × 43 cm (T × H × B)
Gewicht: 23 kg
Sensoren: Anheben und Regen, Kamera
Diebstahlschutz
Hindernisvermeidung (AIVI 3D-Algorithmus)
IP-Schutzart: IPX6
Konnektivität: GPS, Bluetooth, WLAN (optional Mobilfunk)
Schnittbreite: 220 mm
Schnitthöhe: 30 bis 60 mm
Steigfähigkeit: 45 Grad

Gewicht: 23 kg

Sensoren: Anheben und Regen, Kamera

Diebstahlschutz

Hindernisvermeidung (AIVI 3D-Algorithmus)

IP-Schutzart: IPX6

Konnektivität: GPS, Bluetooth, WLAN (optional Mobilfunk)

Schnittbreite: 220 mm

Schnitthöhe: 30 bis 60 mm

Extrem geländegängig

Kleiner Wendekreis

Hinderniserkennung per Kamera

Regensensor

Große Schnitthöhenspanne

Optionale Kehrfunktion (799 Euro) Kontra Leuchtet und blinkt auch nachts

Bei Unebenheiten kein akkurates Schnittbild

Räder im feuchten Boden teilweise ohne Grip

Der Ecoflow Blade ist designtechnisch eher an einen Marsroboter als an einen Mähroboter angelehnt. Mit den beidem lenkbaren Achsen will der Ecoflow Blade auch anspruchsvolles Gelände mit vielen Steigungen, Unebenheiten und Schlaglöchern meistern. Dank Real Time Kinematic und einer Verbindung zu vier GPS-Satelliten wird die Position bestimmt und dann auch die zu mähende Rasenfläche. Mit Sensoren, Laser-Technik (Lidar) und einer Frontkamera wird die Umgebung permanent beobachtet. Hindernisse werden zuverlässig erkennt. Ein Lernmodus sorgt dafür, dass die Mähergebnisse mit der Zeit immer besser werden. Technische Daten Abmessungen: 66 × 43 × 31 cm (T × H × B)
Gewicht: 16,2 kg
Sensoren: IMU, Anheben und Regen, Rad-Encoder, Lidar, Kamera
Diebstahlschutz
Hindernisvermeidung
IP-Schutzart: IPX5
Konnektivität: GPS, Bluetooth, WLAN
Schnittbreite: 260 mm
260 mm Schnitthöhe: 20 bis 76 mm
Steigfähigkeit: 27 Grad
Aufladezeit: 130 Minuten

Gewicht: 16,2 kg

Sensoren: IMU, Anheben und Regen, Rad-Encoder, Lidar, Kamera

Diebstahlschutz

Hindernisvermeidung

IP-Schutzart: IPX5

Konnektivität: GPS, Bluetooth, WLAN

Schnittbreite: 260 mm

260 mm Schnitthöhe: 20 bis 76 mm

Steigfähigkeit: 27 Grad

Hinderniserkennung per Radar

Große Schnitthöhenspanne

Bewältigt hohe Steigungen

Unterschiedliche Arbeitsbereiche möglich

Exakte Positionsbestimmung Kontra Kabellos nur mit EPOS-Plug-in-Kit

Sehr teuer

Keine Kamera

Auch Husqvarna hat neuerdings Mähroboter ohne Begrenzungskabel im Angebot: Die Modelle Automower 320 NERA (2.899 Euro), 430X NERA (3.799 Euro) und 450X NERA (4.999 Euro) benötigen jedoch zusätzlich das EPOS-Plug-in-Kit. Zusätzlich zum Preis des Mähroboters kommen also weitere 1.499 Euro dazu. Das Exact Positioning Operating System setzt auf eine satellitengestützte Technologie in Verbindung mit dem Smartphone zur Steuerung. In der App lassen sich Arbeitsbereiche und temporäre Sperrzonen anlegen. Die intelligente Objektvermeidung durch Radartechnologie sorgt für präzises Schneiden und reduziert das Risiko ungeplanter Stopps. Wenn der Mäher ein Objekt auf dem Rasen erkennt, wendet er sich ab, um Stöße zu vermeiden. Technische Daten (Automower 320 NERA) Abmessungen: 75 × 28 × 54 cm (T × H × B)
Gewicht: 12,8 kg
Sensoren: Anheben, Frost
Hindernisvermeidung (Radar)
IP-Schutzart: IPX5
Konnektivität: GPS, Bluetooth, WLAN
Schnittbreite: 240 mm
Schnitthöhe: 20 bis 60 mm
Steigfähigkeit: 50 Grad

Gewicht: 12,8 kg

Sensoren: Anheben, Frost

Hindernisvermeidung (Radar)

IP-Schutzart: IPX5

Konnektivität: GPS, Bluetooth, WLAN

Schnittbreite: 240 mm

Schnitthöhe: 20 bis 60 mm

Geländereifen für guten Grip

GPS-Positionsbestimmung auf 1 cm genau

Regensensor

IPX6-Wasserdichtigkeit

Gute Schnitteffizienz Kontra Ultraschallsensor optional (außer H3000E)

Kein GPS-Diebstahlschutz beim H500E

VisionFence-Sensor als Zubehör (300 Euro)

Auch von Segway gibt es verschiedene Modelle, die Rasenflächen von 500 bis 3.000 qm abdecken. Entsprechend variieren auch die Preise: Navimow H500E (1.299 Euro), H800E (1.549 Euro), H1500E (1.999 Euro) und H3000E (2.499 Euro). Die Ausstattung ist weitgehend gleich. Nur beim Spitzenmodell ist der Ultraschall-Sensor zur Hinderniserkennung mit dabei, bei den anderen Modellen kann er für 179 Euro separat gekauft werden. Mit dem rund 300 Euro teuren VisionFence-Sensor ist neuerdings eine fortschrittliche(re) Hinderniserkennung verfügbar: Sie soll Objekte im Umkreis von 1,5 m und mit einem Durchmesser von mehr als 0,1 m erkennen und aktiv vermeiden. Technische Daten (Navimow H500E) Abmessungen: 60 × 27 × 47 cm (T × H × B)
Gewicht: 15,6 kg
Sensoren: Anheben, Regensensor
Hindernisvermeidung (Radar)
IP-Schutzart: IPX6
Konnektivität: GPS, WLAN
Schnittbreite: 210 mm
Schnitthöhe: 30 bis 60 mm
Steigfähigkeit: 45 Grad

Gewicht: 15,6 kg

Sensoren: Anheben, Regensensor

Hindernisvermeidung (Radar)

IP-Schutzart: IPX6

Konnektivität: GPS, WLAN

Schnittbreite: 210 mm

Schnitthöhe: 30 bis 60 mm

Automatische Graserkennung

Regensensor

Bewältigt hohe Steigungen Kontra Hinderniserkennung nicht so intelligent wie bei anderen Mährobotern

Geringe Reichweite für App-Steuerung per Bluetooth

Der Techline Easy Tech S6 setzt auf eine andere Technik als die anderen in diesem Artikel vorgestellten Mähroboter. Sein Geheimnis ist die automatische Graserkennung. Wenn der Roboter den Rasen verlässt oder auf ein Hindernis trifft, so wechselt er nach Zufall die Richtung. Damit das funktioniert, sollte der Rasen etwa mit Randsteinen eingefasst sein. Die Bedienungsanleitung erklärt, wie das Grundstück vorbereitet werden sollte. So gut die automatische Graserkennung funktionieren mag, eine Kartierung und eine GPS-Positionsbestimmung scheinen die nutzerfreundlichere Vorgehensweise zu sein. Wie gut der Techline Easy Tech S6 im Alltag funktioniert, hängt eindeutig von der Rasenfläche ab. Abmessungen: 33 × 20 × 41 cm (T × H × B)
Gewicht: 8,6 kg
Automatische Graserkennung
Sensoren: Anheben, Abgrund, Regen, Stöße
Hindernisvermeidung
IP-Schutzart: IPX4
Konnektivität: Bluetooth (GPS optional)
Schnittbreite: 250 mm
Schnitthöhe: 42 bis 48 mm
Steigfähigkeit: 50 Grad

Gewicht: 8,6 kg

Automatische Graserkennung

Sensoren: Anheben, Abgrund, Regen, Stöße

Hindernisvermeidung

IP-Schutzart: IPX4

Konnektivität: Bluetooth (GPS optional)

Schnittbreite: 250 mm

Schnitthöhe: 42 bis 48 mm

Full-HD-Weitwinkelkamera

Hindernisvermeidung

Wetterangepasster automatischer Zeitplan

Optionaler LED-Scheinwerfer Kontra Geringe Steigfähigkeit

Kleine Schnittbahnen

Der Hersteller verspricht eine mühelose Installation. Innerhalb weniger Minuten nach dem Auspacken soll der Worx Landroid Vision M800 mit seiner Arbeit beginnen können. Mithilfe eines neuronalen Netzwerks und der Full-HD-Weitwinkelkamera wird die zu mähende Rasenfläche erkannt, ebenso wie zu vermeidenden Hindernisse und nicht zu überquerenden Grenzen. Bei dauerhaften oder temporären Hindernissen reagiert der Mähroboter innerhalb von 0,05 Sekunden. Wie alle Landroid-Robotermäher ist auch der Vision mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, darunter die Cut-to-Edge-Funktion, das Multizonen-Management und der adaptive automatische Zeitplan. Technische Daten Abmessungen: 63 × 27 × 46 cm (T × H × B)
Gewicht: 14,5 kg
Sensoren: Anheben, Regensensor
Hindernisvermeidung
IP-Schutzart: IPX5
Konnektivität: GPS, WLAN. Bluetooth
Schnittbreite: 190 mm
Schnitthöhe: 30 bis 60 mm
Steigfähigkeit: 30 Grad

Gewicht: 14,5 kg

Sensoren: Anheben, Regensensor

Hindernisvermeidung

IP-Schutzart: IPX5

Konnektivität: GPS, WLAN. Bluetooth

Schnittbreite: 190 mm

Schnitthöhe: 30 bis 60 mm

Steigfähigkeit: 30 Grad

Warum kabellos einfach besser ist

Knapp neun Jahre lang hat bei mir der Husqvarna Automower 305 mehr oder weniger problemlos seinen Dienst getan und regelmäßig knapp 100 qm Rasenfläche in Form gehalten. Doch zuletzt häufen sich die Probleme, die unmittelbar mit dem Begrenzungskabel zusammenhängen: altersbedingter Kabelbruch und Gelverbinder ohne Kontakt. Es gibt zwar gute Youtube-Videos und Prüfsets zur Fehlersuche, am Ende läuft es jedoch meist auf das Ausgraben des Kabels und eine Sichtprüfung hinaus.

Die genannten Fehlerquellen entfallen bei den kabellosen Mährobotern. Aber das ist längst nicht der einzige Vorteil: Bei einer Rasenfläche von 100 qm benötigt man um die 60 Meter Begrenzungs- und Leitkabel. Dabei kann man etwa mit einem Spaten einen Schlitz in den Rasen machen und die Kabel etwa fünf bis zehn Zentimeter tief im Boden verlegen; wir erklären hier die anstrengende Vorgehensweise: Gardena Smart Sileno im Test – Rasenmähroboter mit App. Fachbetriebe haben eine spezielle Maschine zum Kabelverlegen – das geht bedeutend schneller, muss aber dann meist extra zum Mähroboter bezahlt werden.

Der Ecovacs Goat G1 ist ein Paradebeispiel, wie einfach sich die neue kabellose Generation der Rasenmähroboter in Betrieb nehmen lässt: Es werden zwei oder mehr Funkmasten (abhängig von Rasengröße und -form) an den Seiten im Boden eingesteckt. Danach steuert man den Goat G1 per App auf dem Smartphone mit einem virtuellen Joystick an den Rasenkanten entlang ­– fertig! Bei der Fahrt erfassen zwei Kameras die Umgebung und können so Hindernissen ausweichen.

Einen Praxis-Test zum Ecovacs Goat G1 lesen Sie bald auf pcwelt.de.