AMD RX 7600 XT: Einsteiger-GPU soll am 25. Mai erscheinen – für Sparfüchse

Wer an seinem Rechner gern ab und zu ein aktuelles Spiel genießen möchte, aber kein Vermögen in eine neue Grafikkarte investieren möchte, ist auf das Einsteiger-Segment von Nvidia oder AMD angewiesen. Zuerst haben sich beide Hersteller jedoch auf das High-End-Segment und Grafikkarten für ambitionierte Spieler konzentriert. Nun wenden sich beide Unternehmen jedoch auch dem Markt für Einsteiger-Grafikkarten zu.

Veröffentlichung für Ende Mai geplant

Nvidia plant mit der RTX 4060 eine preiswerte GPU, die die Vorteile der neuen “Ada Lovelace“-Architektur erschwinglich machen soll. Und auch AMD arbeitet mit der Radeon RX 7600 XT an einer Grafikkarte für Einsteiger. Einem Bericht von Moore’s Law is Dead zufolge, soll AMD seine Boardpartner schon über die Release-Pläne unterrichtet haben. Während die Presse erste Exemplare schon am 15. Mai erhalten soll, ist mit den ersten Testberichten ab dem 24. Mai zu rechnen. Einen Tag später sollen die neuen Einsteiger-GPUs von AMD bereits in den Handel kommen.

Preiswerte Modelle im Fokus

AMD orientiert sich bei seinen Embargoplänen offenbar an Nvidia: Zuerst dürfen die Testberichte zu Karten erscheinen, die sich an die unverbindliche Preisempfehlung von AMD halten. Teuere Karten dürfen erst einen Tag nach dem offiziellen Erscheinen in Testberichten auftauchen. Damit stehen die günstigeren Karten zum Launch im Fokus.

Navi 33-Chip und 8 GB VRAM

Zum Preis und zu den konkreten Leistungsdaten der Radeon RX 7600 XT liegen noch keine gesicherten Informationen vor. Die Karte baut voraussichtlich auf den Navi-33-Chip. Insider gehen von 32 Compute Units aus, denen 8 GB VRAM zu Seite stehen. Der Boost-Takt dürfte bei ungefähr 2,6 GHz liegen. Der Stromverbrauch der Karten sollte 175 Watt nicht überschreiten. Wie gut die neuen Einsteiger-GPUs von AMD mit aktuellen Spielen klarkommen, wird sich aber wohl leider erst Ende Mai sicher sagen lassen.