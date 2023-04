Deutschlandticket dürfte bald teurer werden – der Grund

Das Deutschlandticket alias 49-Euro-Ticket ist noch gar nicht gestartet – Sie können erst ab dem 1. Mai 2023 damit quer durch Deutschland fahren – da zeichnet sich bereits immer deutlicher ab, dass der Preis von 49 Euro nicht zu halten sein wird. Der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV; darin sind unter anderem die deutschen Nahverkehrsunternehmen zusammengeschlossen) erwartet eine Preiserhöhung.

Der Tagesspiegel zitiert den VDV-Präsidenten Ingo Wortmann folgendermaßen: “Ich gehe davon aus, dass wir den Preis erhöhen müssen”. Als Begründung nennt Wortmann knapp diese Schlagworte: “Inflationsbedingt, Personale werden teurer, Material wird teurer”.

Bereits bei der Einführung des Deutschlandtickets hatte die Bundesregierung die in der Bevölkerung beliebte Formulierung “49-Euro-Ticket” (in Anlehnung an das 9-Euro-Ticket vom Sommer 2022) vermieden. Der Grund lag schon damals auf der Hand: Das Ticket dürfte schnell teurer werden.

Angeblich könnte die Nachfrage nach dem Deutschlandticket durchaus eine Rolle spielen bei der künftigen Preisgestaltung. Denn wenn die Nachfrage nach dem 49-Euro-Ticket geringer als erwartet ausfalle, könnten die Einnahmelücken durch Preiserhöhungen ausgeglichen werden.

Hier bekommen Sie das Deutschlandticket

Sie können das Deutschlandticket bei der Deutschen Bahn und bei allen Nahverkehrsbetrieben kaufen. Vorhandene Nahverkehrs-Abonnements lassen sich in der Regel problemlos auf das Deutschlandticket umstellen. Zudem gibt es einige Apps für den Kauf des Deutschlandtickets.

Grundsätzlich soll das Deutschlandticket digital auf dem Handy als Handyticket oder als Chipkarte vorgezeigt werden. Für eine Übergangsphase gibt es das Deutschlandticket aber auch als Papierticket. Der Münchner Verkehrsverbund gibt derzeit das Deutschlandticket ausschließlich in Papierform (als PDF) aus.

Wichtigster Unterschied zum populären 9-Euro-Ticket vom Sommer 2022 (abgesehen vom Preis): Das Deutschlandticket ist ein Abonnement, das sich immer automatisch um einen Monat verlängert. Es kann aber monatlich gekündigt werden.

