Dyson-Luftreiniger: Die besten Modelle im Überblick 2023

Luftreiniger erhöhen die Qualität der Raumluft, weil sie Schmutz und Allergene aus der Luft filtern. Vor allem in Räumen mit viel Luftbelastung, hoher Feinstaubbelastung oder für Allergiker und Asthmatiker sind diese Geräte ideal. Mediziner sind sich einig, dass Luftverschmutzung zu den häufigsten Ursachen für Erkrankungen gehört.

Schlussendlich können Luftreiniger dafür sorgen, dass Viren und Bakterien aus der Raumluft verschwinden oder zumindest deutlich reduziert werden. Allerdings sollten Sie auch berücksichtigen, dass in den meisten Räumen nur ein Teil der Raumluft gefiltert werden kann. Auch die regelmäßige Reinigung der Filter spielt eine wichtige Rolle, vor allem in belasteten Räumen.

Einsatzort und Stromverbrauch: Das sollten Sie beim Einsatz von Luftreinigern beachten

Natürlich ist der Stromverbrauch solcher Geräte nicht zu unterschätzen. Das liegt auch daran, weil Luftreiniger ständig Luft ansaugen, filtern und danach wieder ausblasen müssen. Einige Geräte verbrauchen durchaus bis zu 1 kWh Strom pro Tag. Multiplizieren Sie das mit Ihrem aktuellen Strompreis und der Anzahl an Tage, an denen Sie das Gerät betreiben, kommen Sie schnell auf Kosten von um die 70 Euro pro Jahr.

Luftreiniger sollten idealerweise so positioniert sein, dass sie die Raumluft ungestört ansaugen und wieder ausblasen können. Stellen Sie das Gerät daher möglichst nicht in Winkeln oder in Ecken auf, damit der Luftstrom des Gerätes nicht beeinträchtigt wird.

Ideal ist eine Platzierung in der Mitte des Raumes. Sinnvoll kann es sein, die Geräte in der Nähe der Heizung aufzustellen. Während der Verwendung von Luftreinigern sollten Sie Balkontüren und Fenster geschlossen halten.

Die besten Luftreiniger von Dyson im Vergleich

Geht es darum, in irgendeiner Art mit Luft umgehen müssen, gehört Dyson zu den Anbietern mit den besten Produkten. Bei Staubsaugern, Ventilatoren, Föhnen und Luftreinigern bietet Dyson verschiedene Geräte an, die oft einen hohen Preis haben, allerdings dafür auch sehr gute und langlebige Technik bieten.

Für unsere Produktvorstellung haben wir die Nutzerkommentare bei Amazon, Media Markt/Saturn und Otto ausgewertet.